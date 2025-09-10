NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie

Oamenii de știință cred că petele de pe o rocă prelevată de roverul Perseverance pe planeta Marte, anul trecut, ar putea fi create de forme de viață, a anunțat miercuri NASA. Piatra argiloasă, găsită într-o albie prăfuită de roverul NASA, este presărată cu marcaje poreclite „pete de leopard” și „semințe de mac”, relatează BBC.

Oamenii de știință cred că aceste caracteristici conțin minerale create prin reacții chimice, care ar putea fi asociate cu microbi care au trăit în trecut pe marte.

Este posibil ca mineralele să fi fost produse prin procese geologice naturale, dar descoperirile sunt suficient de importante pentru a îndeplini criteriile NASA pentru „potențiale biosemnături”. Aceasta înseamnă că petele trebuie cercetate în continuare, pentru a determina dacă sunt sau nu de origine biologică.

„După un an de analize, oamenii de știință au spus: nu putem găsi o altă explicație. Așadar, acesta ar putea fi cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Marte, ceea ce este incredibil de interesant”, a spus administratorul interimar al NASA, Sean Duffy.

„Nu am mai avut așa ceva până acum, așa că este o descoperire importantă”, a declarat profesorul Sanjeev Gupta de la Imperial College London, unul dintre autorii studiului publicat în revista Nature cu aceste descoperiri.

„Am descoperit caracteristici în roci care, dacă ar fi pe Pământ, ar putea fi explicate prin biologie - prin procese microbiene. Așadar, nu spunem că am găsit urme de viață, ci spunem că ne oferă ceva de studiat mai departe,” a explicat el.

„E ca și cum ai vedea rămășițele unei fosile. Poate că a fost o rămășiță de mâncare, poate că acea mâncare a fost excretată”, a spus Dr. Nicola Fox, administrator asociat al NASA.

Roverul a găsit rocile cu „pete de leopard” anul trecut pe fundul unui canion sculptat pe vremuri de un râu, într-o zonă numită Formațiunea Bright Angel. Acestea au o vechime de aproximativ 3,5 miliarde de ani și sunt un tip de rocă argiloasă.

„Am știut imediat că există o chimie interesantă în aceste roci, așa că am fost foarte entuziasmați de la bun început”, a declarat Joel Hurowitz de la Universitatea Stony Brook din New York, autor principal al studiului.

Singura modalitate de a confirma cu certitudine dacă mineralele au fost produse de microbi ar fi aducerea rocilor înapoi pe Pământ pentru analiză.

O misiune de aducere pe Pământ a unor roci de pe Marte a fost propusă de NASA și ESA, dar viitorul acesteia pare extrem de incert. Bugetul științific al agenției apațiale a SUA se confruntă cu tăieri uriașe, iar această misiune este printre cele care riscă să fie anulate.

