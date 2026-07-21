Un fragment de patru tone dintr-o rachetă SpaceX ar putea lovi Luna în august. Ce spune NASA despre impactul neplanificat

Un fragment din treapta superioară a unei rachete SpaceX ar putea lovi accidental Luna la începutul lunii august, potrivit calculelor monitorizate de NASA. Specialiștii estimează că impactul ar putea avea loc pe 5 august și subliniază că acesta nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ, însă încearcă să stabilească dacă va putea fi observat de pe Terra.

Explorarea spațiului poate avea uneori consecințe neașteptate, relatează Euronews. Oamenii de știință de la NASA avertizează că o parte dintr-o rachetă ar putea intra în coliziune cu suprafața Lunii la începutul lunii august.

În ianuarie 2025, compania SpaceX, fondată de Elon Musk, a lansat racheta Falcon 9, care a transportat două module de aselenizare spre Lună. Acum, astronomul american Bill Gray și NASA, citați de agenția de presă dpa, avertizează că treapta superioară a rachetei ar putea lovi accidental Luna. Potrivit calculelor, impactul ar urma să aibă loc pe 5 august.

Portalul Space.com notează că, la începutul lunii iulie, NASA, prin Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI), a organizat o dezbatere la care au participat experți pentru a analiza posibilul impact. Brian Day, specialist în observarea Lunii, a declarat că satelitul natural al Pământului este un mediu dinamic, unde schimbările au loc în mod constant.

Va putea fi observată coliziunea de pe Pământ?

Specialiștii dezbat în prezent dacă impactul va putea fi văzut de pe Terra. Din perspectiva Pământului, componenta rachetei ar putea lovi chiar marginea discului lunar. În acest scenariu, norul de praf rezultat în urma impactului ar putea fi luminat de Soare și ar deveni vizibil pentru observatori, potrivit Space.com.

Treapta superioară a rachetei Falcon 9 cântărește aproximativ patru tone și se deplasează în prezent cu o viteză de peste doi kilometri pe secundă, mai precizează publicația. Cu toate acestea, NASA consideră că șansele ca impactul să poată fi observat de pe Pământ sunt reduse.

„Cred că va fi foarte, foarte greu de văzut, dacă nu chiar imposibil”, a declarat William Cooke, manager în cadrul agenției spațiale americane, citat de dpa.

Posibila coliziune cu Luna a fost calculată încă din luna septembrie de astronomul Bill Gray, fondatorul Project Pluto și dezvoltatorul software-ului astronomic Guide, folosit atât de astronomi amatori, cât și de profesioniști pentru monitorizarea obiectelor din apropierea Pământului.

Programul său a estimat că impactul ar urma să se producă pe 5 august 2026. Calcule anterioare indicau chiar posibilitatea unei coliziuni în luna martie, potrivit National Geographic, însă noile estimări au modificat data probabilă a impactului. Astronomul subliniază că evenimentul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ.

Astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente

Pe măsură ce cantitatea de deșeuri spațiale aflate pe orbită crește, incidente similare ar putea deveni tot mai frecvente. Un caz asemănător s-a produs în urmă cu patru ani, când imaginile surprinse de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter au arătat că un obiect artificial a lovit suprafața Lunii.

La acel moment, cercetătorii NASA au suspectat că era vorba despre un fragment al unei rachete chinezești, însă autoritățile de la Beijing au respins această ipoteză.

De asemenea, impacturi controlate asupra Lunii au loc periodic în scopuri științifice, însă acestea sunt planificate și fac parte din misiuni de cercetare.

Editor : M.I.