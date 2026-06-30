O fosilă uitată timp de 40 de ani într-un sertar s-a dovedit a fi primul os de dinozaur descoperit vreodată în Antarctica

O fosilă descoperită în 1985 și uitată timp de patru decenii într-un sertar al colecției geologice a British Antarctic Survey s-a dovedit a fi primul os de dinozaur identificat vreodată în Antarctica. Paleontologii au confirmat recent că este vorba despre o vertebră din coada unui Titanosaur, un dinozaur erbivor din grupul celor mai mari animale terestre care au trăit vreodată pe Pământ, și care a populat continentul acum aproximativ 82 de milioane de ani, releatează BBC.

Specimenul a fost scos la iveală în 1985, însă echipa care l-a găsit nu a reușit atunci să stabilească exact ce reprezintă, așa că a fost depozitat în colecția geologică a British Antarctic Survey din Cambridge.

Acum, fosila a fost analizată de paleontologi, care au confirmat că este o vertebră din coada unui tip de dinozaur numit Titanosaur, grup care includea cei mai mari dinozauri care au trăit vreodată pe Pământ.

Descoperirea oferă noi indicii despre modul în care aceste animale uriașe trăiau într-o regiune a lumii unde dovezile fosile sunt extrem de rare.

Mark Evans, managerul colecțiilor de la British Antarctic Survey, a observat recent fosila printre miile de specimene aduse din expedițiile desfășurate în Antarctica de-a lungul deceniilor.

„Abia când începi să te întrebi «ce este în acest sertar?» dai peste ceva și îți spui: «Asta pare interesant»”, a povestit el.

Specimenul a fost colectat inițial de pe James Ross Island, iar descoperirea sa a fost consemnată într-un caiet de teren al geologului Mike Thomson.

Lângă o schiță mică și atent desenată a fosilei, datată 9 decembrie 1985, acesta a notat: „vertebră de reptilă mare”, menționând că avea aproximativ 10 centimetri lățime.

Potrivit lui Evans, echipa care a găsit-o atunci a crezut probabil că fosila aparținea unei reptile marine. Însă el și-a dat seama că vertebra seamănă mai degrabă cu cea a unui dinozaur. Iar data descoperirii a însemnat că aceasta ar fi fost prima fosilă de dinozaur găsită pe continent.

Pentru confirmare, Evans l-a chemat pe Paul Barrett de la Natural History Museum. „Deși nu pare mare lucru la prima vedere, are o formă foarte distinctivă”, a explicat Barrett.

Acesta a arătat o cavitate la un capăt al fosilei și o proeminență rotunjită la celălalt, elemente care formează articulații de tip „bilă și cupă”, caracteristice vertebrelor ce se aliniază de la cap până la coadă.

„În clipa în care am văzut-o, am știut cu ce avem de-a face. Era clar că este un titanozaur”, a spus Barrett. „Această combinație de trăsături este complet unică pentru acest tip de dinozauri.”

Până acum, peste 100 de specii de titanozauri au fost identificate în întreaga lume.

Toți erau erbivori cu patru picioare, gât foarte lung și cozi masive care le asigurau echilibrul. Cei mai mari dintre ei depășeau 35 de metri lungime și cântăreau aproximativ 60 de tone.

Pe baza dimensiunii acestei vertebre, cercetătorii estimează că titanozaurul din Antarctica avea aproximativ 7 metri lungime.

„Poate era un exemplar tânăr sau poate era pur și simplu unul de talie mică, un adult care contrazicea tendința generală a grupului”, a explicat Barrett.

Acest dinozaur ar fi trăit în urmă cu aproximativ 82 de milioane de ani, o perioadă în care Antarctica era complet diferită față de peisajul înghețat de astăzi. La acea vreme, continentul era acoperit de păduri luxuriante, care ofereau hrană din belșug acestor erbivore uriașe.

Fosila uitată atâta timp într-un sertar ocupă acum un loc important în istoria explorării Antarcticii.

Deși și alte fosile de dinozauri au fost descoperite ulterior în această regiune izolată, numărul lor rămâne foarte mic.

Antarctica continuă să fie un loc extrem de dificil pentru paleontologi, deoarece gheața ascunde mare parte din urmele preistorice aflate în rocile de dedesubt.

„Această descoperire arată că o zonă pe care astăzi o considerăm aproape nelocuibilă a fost, cândva, perfect locuibilă și plină de viață”, a spus Barrett.

„Ne ajută să înțelegem mai bine cum se integrau aceste animale în ecosistemele care existau la capătul lumii, acum aproximativ 80 de milioane de ani.”

Editor : Ș.A.