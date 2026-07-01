Garry Kasparov spune care e condiția „indispensabilă pentru instaurarea păcii în Europa”: „Oferă Rusiei singura șansă de schimbare”

Garry Kasparov a avertizat că victoria Ucrainei este singura cale către o pace durabilă în Europa și singura șansă reală pentru Rusia de a începe să se întoarcă în lumea civilizată, relatează Kyiv Post.

Kasparov, al 13-lea campion mondial la șah, politician rus din opoziție și membru al Platformei pentru Dialog cu Forțele Democratice Ruse din Exil din cadrul APCE, a făcut aceste declarații într-un interviu acordat Euroscope.

Liderul opoziției a susținut că pentru a stabili dacă o personalitate politică rusă este cu adevărat pro-occidentală este nevoie de un test simplu: aceasta trebuie să afirme fără ezitare că războiul dus de Moscova este criminal, că Vladimir Putin este nelegitim și că peninsula Crimeea aparține Ucrainei.

„Mulți încă se împiedică și astăzi când spun că Crimeea este ucraineană”, a remarcat el.

Pentru Kasparov, sarcina strategică cu care se confruntă lumea democratică este clară: să ajute Ucraina să câștige.

„Victoria Ucrainei este o condiție indispensabilă pentru instaurarea păcii în Europa”, a subliniat el. „De asemenea, aceasta oferă Rusiei singura șansă de schimbare”.

El a susținut că înfrângerea Rusiei nu este necesară doar pentru supraviețuirea Ucrainei, ci și pentru orice eventuală transformare a Moscovei: „Singura șansă ca Rusia să-și reia drumul spre o societate civilizată este victoria Ucrainei și, prin urmare, înfrângerea Rusiei”.

Acesta a subliniat că aceste trei obiective sunt indisolubil legate, chiar dacă mulți politicieni occidentali încă ezită să le menționeze deschis.

Kasparov a descris Rusia drept ultimul imperiu și a avertizat că războiul lui Putin a scos la iveală pericolul mai amplu reprezentat de fascismul rus.

„Războiul lui Putin împotriva Ucrainei și aceste metastaze, această răspândire canceroasă a fascismului rus, afectează pe toată lumea – Georgia, Belarus, întreaga Europă și, de fapt, întreaga lume”, a avertizat el.

Potrivit acestuia, la originea multor probleme globale din prezent se află proiectul imperial al Moscovei. El a susținut că, până când acel imperiu nu va fi învins și desființat, nici Rusia, nici vecinii săi nu se vor putea îndrepta pe deplin spre lumea liberă.

Kasparov a afirmat că istoria Rusiei arată că cea mai mare amenințare la adresa țarilor și a dictatorilor a fost întotdeauna un război pierdut.

„Dacă un țar pornește un război, trebuie să-l câștige”, a spus Kasparov. „Victimele nu contează. Nu contează câți oameni mor. Cel mai important este să câștigi”.

Când un război este declanșat și nu este câștigat, a continuat el, Rusia se confruntă adesea cu tulburări majore sau chiar cu o revoluție. Kasparov a afirmat că, deși Putin nu se bazează neapărat pe o cunoaștere aprofundată a istoriei, instinctul său de dictator îi spune că înfrângerea este periculoasă.

„De aceea va continua acest război atâta timp cât va mai dispune de resurse”, a avertizat el.

Kasparov a susținut că mentalitatea imperialistă rusească rămâne profund înrădăcinată în conștiința cetățeanului rus obișnuit și s-a dovedit mai puternică decât dictatura comunistă sovietică.

„Această idee imperială există de secole”, a spus el. „Se schimbă, se transformă, dar nu poate fi pur și simplu eliminată”.

În viziunea sa, doar un șoc istoric poate determina societatea rusă să înțeleagă că imperiul s-a sfârșit.

„Singurul lucru care poate face un cetățean rus să înțeleagă că imperiul a murit este steagul ucrainean din Sevastopol”, a declarat Kasparov.

El a descris Crimeea ca fiind o parte „sacră” a mitului imperial rus, subliniind că eliberarea acesteia este esențială nu doar pentru victoria Ucrainei, ci și pentru o eventuală transformare viitoare a Rusiei.

„Eliberarea Crimeei, steagul ucrainean în Sevastopol – acesta este exact șocul de care au nevoie rușii pentru a înțelege: gata, trebuie să o luăm de la capăt”, a spus el.

În urma acelei înfrângeri, a concluzionat el, Rusia se va afla în fața unei alegeri decisive: să devină un stat vasal al Chinei sau să-și recunoască crimele de război, să plătească despăgubiri și să înceapă negocierile cu vecinii săi pe picior de egalitate.

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Editor : A.M.G.