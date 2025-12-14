Live TV

Oamenii se situează deasupra suricatelor, dar sub castori în clasamentul monogamiei

Data publicării:
MixCollage-10-Dec-2025-08-02-PM-9727
Foto: Profimedia
Din articol
Topul speciilor monogame Oamenii, în raport cu alte mamifere Variațiile dintre societățile umane

Oamenii joacă în prima ligă a mamiferelor monogame, potrivit unui nou clasament al animalelor în funcție de obiceiurile lor reproductive, dar s-ar putea să avem nevoie de un nou antrenor pentru a-i învinge pe castori, comentează The Guardian.

În studiul realizat de Universitatea din Cambridge, oamenii s-au clasat pe locul 7 din 35 de specii în clasamentul monogamiei, devansând gibonii cu mâini albe și suricatele, dar rămânând în urma tamarinilor cu mustață și castorilor europeni.

Topul speciilor monogame

Dr. Mark Dyble, antropolog evoluționist la Cambridge, a spus că oamenii se află confortabil în topul speciilor monogame, dar marea majoritate a mamiferelor au „o abordare mult mai promiscuă în ceea ce privește împerecherea”.

Animalele din clasamentul inferior includ pisicile sălbatice, delfinii cu bot gros și rudele noastre genetice apropiate, cimpanzeii și gorilele de munte. Oaia Soay din Scoția se află pe ultimul loc, deoarece fiecare oaie se împerechează cu mai mulți berbeci.

Oamenii, în raport cu alte mamifere

Oamenii de știință au raportat anterior rate de monogamie pentru populațiile umane și animale, dar Dyble a vrut să știe unde se situează oamenii în raport cu alte mamifere. Pentru a face acest lucru, el a analizat datele genetice din studiile asupra animalelor și oamenilor și a calculat proporțiile dintre frații și surorile complete și cele vitrege pentru fiecare.

Societățile și animalele cu niveluri mai ridicate de monogamie tind să producă mai mulți frați care au aceiași părinți, în timp ce cele cu obiceiuri de împerechere mai promiscue sunt susceptibile de a avea o proporție mai mare de frați vitregi.

Dyble a descoperit că nivelurile de monogamie variază substanțial în rândul celor peste 100 de populații umane pe care le-a evaluat. Cea mai scăzută rată a fost observată într-un sit din neoliticul timpuriu din Cotswolds, unde 26% dintre frați erau frați cu același părinte. În același timp, în patru populații neolitice din nordul Franței, 100% erau frați și surori cu același părinte.

Apoi, el a clasificat oamenii și alte 34 de specii de mamifere în funcție de proporția medie de frați și surori cu același părinte. Primele 11, conduse de șoarecele de California, sunt toate considerate monogame, în timp ce ultimele 24 sunt considerate specii non-monogame.

Oamenii aveau o rată de 66% de frați și surori, ceea ce înseamnă că frații și surorile erau de două ori mai numeroși decât frații și surorile vitrege. Castorii erau în frunte cu 72%, urmați de suricate cu 60%. Gorilele de munte aveau 6%, iar cimpanzeii și delfinii 4%.

Variațiile dintre societățile umane

„Ca antropologi, suntem interesați să înțelegem variațiile dintre societățile umane, dar acest lucru înseamnă să facem un pas înapoi și să spunem: OK, dacă am fi orice altă specie de mamifere, am fi în general mulțumiți să ne caracterizăm ca specie monogamă”, a spus Dyble. Detaliile sunt publicate în Proceedings of the Royal Society B.

Deși cimpanzeii și gorilele sunt rude genetice apropiate ale oamenilor, societățile lor sunt structurate în moduri foarte diferite. Cimpanzeii sunt în mare parte promiscui, mulți masculi împerechindu-se cu multe femele. Gorilele au un sistem poligam, în care un mascul cu spate argintiu se împerechează cu aproximativ șase femele.

Pe baza modelelor de împerechere ale cimpanzeilor și gorilelor, monogamia umană a evoluat probabil într-o tranziție foarte neobișnuită, departe de viața în grup non-monogamă. Motivul pentru care a evoluat nu este clar, dar împerecherea monogamă este strâns legată de evoluția îngrijirii paterne în lumea animalelor.

Robin Dunbar, profesor de psihologie evolutivă la Universitatea din Oxford, a spus că lucrările anterioare au plasat oamenii „chiar la granița dintre speciile monogame și poligame”. În timp ce unele animale formează perechi pe viață, oamenii sunt adesea ținuți împreună de interdicții religioase și alte presiuni sociale, a adăugat el.

„Dacă aceste religii își pierd forța, apare rapid monogamia în serie sau poligamia, indiferent de denumire”, a spus el. „Există riscul de a confunda dorința cu realitatea: oamenii doresc poligamia, dar sunt constrânși să accepte o formă de monogamie impusă de amenințări sociale sau religioase.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
5
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pope Leo XIV celebrates a Holy Mass with the cardinals in the Sistine Chapel at the Vatican on May 9, 2025 at the conclusion of the Conclave. The morning after being elected the 267th Pope, Pope Leo XIV celebrates his first Mass as Pope. Photo by Vatican
Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea
gheorghe hagi pe teren
Gheorghe Hagi, în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ce loc ocupă fostul internațional român
explozi racheta
Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite
oameni pe strada
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu)
catedrala manturirii
Mii de oameni la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile să asigurăm cele mai bune condiții”
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-10-22T150625.592
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler: „Dacă Ucraina...
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de...
drona
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu...
Ales Bialiatski
Ales Bialiatski, laureatul Nobel, eliberat din închisoare în Belarus...
Ultimele știri
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
Doi morți și nouă răniți după un atac la Universitatea Brown din SUA. Ce se știe despre atacator
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Cât costă să faci Crăciunul în hotelul lui Gică Hagi, în Mamaia. Prețurile nu sunt pentru toată lumea
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
După 32 de ani în SUA, Ghiță Mureșan spune unde se simte ”acasă”: ”Astea au fost împrejurările”
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Limită pentru plățile cash în România. Decizia UE intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție