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Tehnica revoluționară care ar putea salva gheața arctică a trecut primul test. De ce cercetătorii sunt încă rezervați

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Scoresby Sund
Foto: Getty Images
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Din articol
Rezultatele primului experiment Marea problemă: poate fi aplicată la scară largă? Următorii pași

Cercetătorii au efectuat recent primul test științific de îngroșare a gheții marine în condiții de teren, dar rămâne un mare semn de întrebare cu privire la gradul de scalabilitate al acestei metode scrie Live Science.

O metodă simplă de îngroșare a gheții marine arctice a dat rezultate promițătoare chiar în primul său experiment de teren, desfășurat în Cambridge Bay, Nunavut, Canada.

Cercetătorii iau în considerare mai multe tehnici controversate de geoinginerie pentru a încetini topirea catastrofală a gheții marine arctice, inclusiv injectarea de aerosoli în stratosferă, care presupune lansarea în atmosferă a unor particule minuscule de sulf pentru a bloca razele soarelui. Însă, într-un nou studiu, oamenii de știință au evaluat avantajele unei abordări mult mai sigure și mai simple: pomparea apei de mare pe gheața marină existentă în timpul iernii și lăsarea acesteia să înghețe, formând un strat de întărire.

Cunoscută sub denumirea de „îngroșarea gheții marine”, această metodă este folosită de comunitățile nordice și arctice de zeci de ani, iar patinoarele de hochei pe gheață utilizează o tehnică similară pentru a menține gheața solidă, au declarat doi dintre autorii studiului pentru Live Science într-un e-mail.

Modelările sugerează că îngroșarea gheții marine ar putea deveni un instrument de adaptare la schimbările climatice pentru comunitățile din Arctica, prin limitarea eroziunii costiere în apropierea localităților, facilitarea deplasărilor și sprijinirea migrațiilor animalelor și a vânătorii.

Rotten sea ice at over 80 degrees North off the north coast of Svalbard
Foto: Getty Images

Rezultatele primului experiment

Acum, cercetătorii au evaluat pentru prima dată eficacitatea acestei metode în teren. Rezultatele lor, publicate pe 22 mai în revista Earth's Future, indică faptul că atât grosimea, cât și luminozitatea gheții marine pot fi îmbunătățite semnificativ la scară mică — făcând gheața mai reflectantă și, prin urmare, mai rezistentă la topire.

În cadrul experimentului, echipa a amenajat opt zone de testare și trei locații de control în Cambridge Bay în timpul iernii din 2024-2025. Folosind pompe submersibile care consumă fiecare mai puțină energie decât un prăjitor de pâine, au inundat zonele de testare o dată sau de două ori cu până la 8 inci (20 de centimetri) de apă de mare, în timp ce locațiile de control nu au fost niciodată inundate. În primăvară, o locație de control a fost utilizată pentru un experiment de drenare a bălților formate din topirea gheții, care a implicat forarea unor găuri mici în gheață pentru a îndepărta apa topită și a expune gheața mai strălucitoare de dedesubt.

În ansamblu, până la sfârșitul iernii, zonele de testare au ajuns să fie cu până la 12,6 inci (32 cm) mai groase decât zonele de control, ceea ce echivalează aproximativ cu subțierea gheții care a avut loc în Arctica în ultimii 50 de ani, potrivit studiului. Zonele de testare care au fost inundate de două ori au prezentat o îngroșare mai mare decât cele inundate o singură dată. Iar în perioada de topire, de la sfârșitul lunii mai până în septembrie, gheața marină din zonele de testare a părut mai strălucitoare și a avut rate de topire mai lente, rămânând mai groasă decât gheața din zonele de control. Experimentul de drenare a bălților de topire a dus, de asemenea, la o gheață marină mai strălucitoare decât în celelalte zone de control.

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Atunci când apa este pompată pe gheața marină, aceasta saturează zăpada care se află deasupra gheții. „Amestecul de zăpadă și apă îngheață formând un nou strat de gheață, în timp ce reducerea izolației oferite de zăpadă permite temperaturilor atmosferice mai scăzute să accelereze creșterea naturală a gheții de jos în sus”, au explicat Edward Blanchard-Wrigglesworth, profesor asociat de cercetare în cadrul Departamentului de Științe Atmosferice al Universității din Washington, și Andrea Ceccolini, profesor onorific la University College London și director general al start-up-ului Real Ice, care studiază metode de îngroșare a gheții marine artificiale și beneficiază de finanțare din partea guvernului britanic.

Gheața marină mai groasă este de obicei mai strălucitoare decât gheața marină subțire, ceea ce sporește cantitatea de lumină solară reflectată înapoi în spațiu.

„Implicația mai largă este că aceste efecte ar putea spori reflectivitatea Arcticii atât prin creșterea luminozității suprafeței, cât și prin menținerea gheții marine pe o perioadă mai îndelungată”, au afirmat cercetătorii. „Dacă rezultate similare ar putea fi obținute în cele din urmă la scară mai mare, creșterea albedoului arctic ar putea contribui la răcirea regională, cu potențiale beneficii în lanț, precum încetinirea dezghețării permafrostului și reducerea pierderilor de gheață din Groenlanda.”

Russian nuclear icebreaker clearing path to North Pole, aerial view
Foto: Getty Images

Marea problemă: poate fi aplicată la scară largă?

Cu toate acestea, rămâne încă un mare semn de întrebare cu privire la gradul de scalabilitate și viabilitatea economică a procesului de îngroșare a gheții marine, având în vedere că acesta necesită prezența oamenilor și a utilajelor pe teren. Conform unui studiu din 2016, ar fi nevoie de 10 milioane de pompe alimentate cu energie eoliană pentru a acoperi doar 10% din Oceanul Arctic, iar pentru a acoperi întreaga regiune arctică ar fi necesare 100 de milioane.

„Este rezonabil să ne întrebăm dacă un astfel de demers este fezabil din punct de vedere financiar sau chiar posibil din punct de vedere logistic”, au scris autorii studiului respectiv.

Extinderea anuală a gheții marine din Arctica s-a redus cu 20% din 1979, iar această pierdere se accelerează odată cu încălzirea globală. Prin urmare, dacă dorim ca îngroșarea gheții marine arctice să funcționeze la scară largă, „pompele trebuie instalate aproape imediat, cât încă mai există o suprafață suficientă de gheață marină care să poată fi inundată”, au scris cercetătorii într-un studiu din 2021.

Impactul ecologic și social al îngroșării gheții marine arctice nu este încă bine înțeles, iar cercetările suplimentare vor întârzia implementarea, ceea ce înseamnă că ar putea fi prea târziu pentru a pune în aplicare îngroșarea gheții marine până când oamenii de știință vor dispune de datele necesare pentru a asigura siguranța și fezabilitatea acesteia.

Din aceste motive și din altele, inclusiv probleme de guvernanță și necesități ridicate de întreținere, „îngroșarea gheții marine pur și simplu nu este fezabilă pentru a fi utilizată la o scară și într-un ritm care ar fi semnificative pentru protecția gheții marine”, au scris cercetătorii într-o analiză publicată anul trecut.

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Următorii pași

Blanchard-Wrigglesworth și Ceccolini au fost de acord că implementarea la scară mai mare decât cea locală ar reprezenta o provocare. Cu toate acestea, cercetătorii au afirmat că cele mai recente teste efectuate în timpul iernii, care nu au fost încă publicate, au arătat rezultate încurajatoare. În cadrul acestor teste, grosimea gheții marine din zonele de testare a crescut cu 20 de inci (50 cm) față de zonele de control, a relatat The Guardian.

„Ne așteptăm să avem o imagine mai clară odată ce actualul sezon de topire se va încheia”, au declarat cercetătorii pentru Live Science. „În paralel, dezvoltăm tehnologie robotică subacvatică care ar putea sprijini implementările autonome. La începutul acestui an, am efectuat în Finlanda primele teste de teren în Arctica ale unui prototip de dronă de reînghețare.”

Drona este în prezent perfecționată în colaborare cu Institutul BioRobotics din Pisa, Italia, potrivit The Guardian.

Editor : Ana Petrescu

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