Live TV

Antarctica surprinde cercetătorii: Banchiza își revine în 2026 după patru ani de scăderi record

Data actualizării: Data publicării:
Antartica. Foto: Profimedia Images
Din articol
Banchiza din Antarctica dă semne de redresare după ce a înregistrat un minim anual care s-a apropiat de valoarea medie din ultimii 50 de ani, afirmă un observator american de referinţă care a publicat ezultate preliminare. Nivelul gheţii marine antarctice din 2026 este mult mai puţin scăzut decât în timpul precedentelor patru veri din emisfera sudică.

În fiecare an, gheaţa marină se topeşte vara şi se reformează iarna – Antarctica încheind vara în timpul iernii din emisfera nordică –, dar nu întotdeauna în aceleaşi proporţii, a informat AFP preluată de Agepres.

„Banchiza antarctică a atins probabil suprafaţa sa minimală din acest an, de 2,58 milioane de kilometri pătraţi, pe 26 februarie”, au anunţat oamenii de ştiinţă de la Centrul Naţional de Date despre Zăpadă şi Gheaţă (NSIDC) din Statele Unite într-un comunicat publicat luni.

Conform statisticilor lor, „minimul din acest an este mult mai apropiat de medie decât minimurile din ultimii patru ani, deşi rămâne inferior cu 260.000 de kilometri pătraţi faţă de media înregistrată între 1981 şi 2010”.

Anul trecut, banchiza a atins o suprafaţă minimală de 1,99 milioane de kilometri pătraţi pe 1 martie, un nivel foarte apropiat de cele înregistrate în 2022 şi 2024. Recordul pentru cea mai mică suprafaţă de gheaţă marină din Antarctica a fost înregistrat în 2023, cu 1,85 milioane de kilometri pătraţi.

Nivelul minim constatat în 2026 ocupă locul al 16-lea în clasamentul ultimilor 48 de ani pentru care există înregistrări din satelit, a precizat NSIDC, care a adăugat că statisticile pentru acest an sunt încă susceptibile de a fi modificate.

Datorită vântului puternic venit dinspre sud, declinul global al banchizei antarctice a putut fi încetinit, permiţându-i să atingă un nivel minim care se apropie de media pe termen lung, au explicat cercetătorii de la NSIDC.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

