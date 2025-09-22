Un dinozaur vechi de peste 108 milioane de ani, descoperit în Mongolia. „Este conservat într-un mod excepțional”

Paleontologii au scos la iveală în deșertul Gobi un schelet bine conservat al speciei Zavacephale rinpoche, cel mai vechi pachycephalosaur identificat. Fosila, veche de peste 108 milioane de ani, cuprinde un craniu intact, prima mână descoperită vreodată din această specie, pietre gastrice și o coadă completă, potrivit Science Alert.

Noua specie descoperită este cel mai vechi pachycephalosaur cunoscut, datând de cel puțin 108 milioane de ani, ceea ce împinge înapoi cu 14 milioane de ani înregistrările fosile pentru această familie. Este și cel mai bine conservat schelet de acest tip descoperit vreodată.

Caracteristicile sale extraordinare includ un craniu spectaculos, prima mână de pachycephalosaur descoperită până acum, pietre gastrice care ajutau la digestie și o coadă completă, cu tendoane.

„Prima dată când am văzut Zavacephale, efectiv mi-a tăiat respirația”, a declarat paleontologul Lindsay Zanno, de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, pentru ScienceAlert.

Pachycephalosaurii sunt un grup de dinozauri care au trăit în Cretacicul târziu. Podoabele lor craniene spectaculoase includeau mari cupole proeminente formate din os îngroșat și sudat, precum și coarne și excrescențe osoase. Oamenii de știință cred că aceste elemente erau folosite în scopuri sociale și de împerechere.

Totuși, există încă numeroase întrebări cu privire la acest grup de animale. Fosilele de pachycephalosaur sunt rare, iar majoritatea exemplarelor descoperite până acum sunt extrem de incomplete, de obicei reprezentate doar de o parte din craniu.

Zavacephale a fost descoperit în formațiunea Khuren Dukh de o echipă condusă de paleontologul Tsogtbaatar Chinzorig de la Academia Mongolă de Științe.

Scheletul nu este complet – lipsesc anumite părți, precum gâtul, cea mai mare parte a coloanei vertebrale și fragmente din membre – dar este, de departe, cel mai bine păstrat schelet de pachycephalosaur descoperit până acum.

„Calitatea fosilizării elementelor scheletice păstrate la Zavacephale este extraordinară comparativ cu alte exemplare recuperate”, a declarat Chinzorig pentru ScienceAlert.

Craniul lui Zavacephale este conservat într-un mod excepțional și tridimensional, fără urme de deformare înainte sau după moarte.

Această conservare remarcabilă, spune Zanno, se datorează procesului de fosilizare în gresie, care a îngropat rapid rămășițele într-un material relativ moale, protejând oasele de presiuni zdrobitoare.

În viață, animalul era mic, măsurând aproximativ un metru lungime și cântărind circa 5,8 kilograme. Paleontologii au stabilit că exemplarul era un adolescent al speciei sale, dar cupola craniană era deja complet dezvoltată.

„Capetele boltite și ornamentate ale unor pachycephalosauri sunt atât de baroce, iar noi încă nu înțelegem pe deplin scopul lor. Erau pentru lupte cap la cap, pentru paradă, sau puțin din ambele?”, a spus Zanno.

Trebuie să stabilim când, în viața acestor animale, cupola se formează complet. Pentru că Zavacephale este atât de complet, am putut testa pentru prima dată stadiul de dezvoltare al cupolei și al restului scheletului la același individ.

„Am examinat suturile din interiorul cupolei prin scanare CT și am corelat cu înregistrările de creștere păstrate în oasele membrelor. Am descoperit că Zavacephale era complet pregătit să-și etaleze forța și să concureze cu semenii săi încă din adolescență”, a adăugat el.

Cercetătorii au constatat că domul craniului era format în principal din oasele frunții – un contrast interesant cu speciile ulterioare, la care cupolele încorporează mai multe părți ale craniului.

„Ceea ce mi se pare cu adevărat interesant este că la unele dintre speciile mai târzii, cupola trece prin stadiul Zavacephale pe măsură ce animalul crește de la pui la adult. Asta înseamnă că Zavacephale este o verigă între schimbarea evolutivă și cea de dezvoltare”, a explicat Zanno.

Cercetările asupra acestei descoperiri unice sunt deja în desfășurare. Paleontologii analizează în detaliu cupola craniană pentru a-i înțelege funcția, iar mâinile minuscule, pietrele gastrice și tendonul de-a lungul cozii stârnesc un interes deosebit.

Zavacephale este cel mai complet pachycephalosaur descoperit până acum și ne așteptăm ca mulți colegi să se grăbească să-l studieze.

„Există, literalmente, zeci de ani de cercetare de făcut pe baza acestui exemplar”, a explicat Zanno.

