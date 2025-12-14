Live TV

Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)

mana de femeie in varsta
Cercetătorii au identificat o legătură între ciocolata neagră și procesul de înaintare în vârstă. FOTO: Shutterstock
O substanță chimică prezentă în ciocolata neagră ar putea fi asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă, potrivit unui nou studiu publicat în revista științifică Aging, citat de Euronews

Cercetarea arată că teobromina, un compus natural provenit din boabele de cacao, ar putea avea proprietăți anti-îmbătrânire, fiind corelată cu semne ale unei vârste biologice mai mici decât vârsta reală.

„Studiul nostru identifică legături între o componentă-cheie a ciocolatei negre și menținerea tinereții pentru o perioadă mai lungă”, a declarat Jordana Bell, autoarea principală a studiului. 

Ea a subliniat însă că rezultatele nu reprezintă un îndemn la consum crescut de ciocolată: „Nu spunem că oamenii ar trebui să mănânce mai multă ciocolată neagră, dar această cercetare ne ajută să înțelegem cum alimentele obișnuite pot oferi indicii despre o viață mai sănătoasă și mai lungă.”

Cercetătorii au analizat datele a 509 participanți din Marea Britanie și 1.160 din Germania și au constatat că persoanele cu niveluri mai ridicate de teobromină în sânge aveau o vârstă biologică mai mică decât vârsta lor cronologică.

Vârsta biologică indică cât de „îmbătrânit” pare organismul în funcție de starea de sănătate și funcționarea acestuia. Ea reflectă uzura acumulată la nivelul celulelor, țesuturilor și organelor și este influențată de stilul de viață, mediu și factori genetici, nu doar de trecerea timpului.

Acești indicatori se bazează pe modificări chimice ale ADN-ului, cunoscute sub numele de metilare, care evoluează într-un mod predictibil odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, cercetătorii au estimat lungimea telomerilor - structuri protectoare aflate la capetele cromozomilor. Telomerii mai scurți sunt asociați cu îmbătrânirea și cu bolile legate de vârstă.

Ciocolata neagră a mai fost asociată în trecut cu posibile beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru sistemul cardiovascular. Totuși, oamenii de știință atrag atenția că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin relația dintre teobromină și procesul de îmbătrânire.

„Deși studiul evidențiază o asociere interesantă, el nu ne spune ce se întâmplă atunci când nivelul de teobromină se modifică în urma consumului mai mare sau mai mic de ciocolată și cum influențează acest lucru sănătatea”, a declarat Dimitrios Koutoukidis, expert în nutriție, obezitate și științe comportamentale la Universitatea din Oxford, care nu a fost implicat în studiu.

Acesta a adăugat că efectele pozitive ar putea fi anulate de conținutul de zahăr și grăsimi din ciocolată. „Așadar, dacă oamenilor le place, ar trebui să o consume rar și în cantități mici”, a concluzionat el.

