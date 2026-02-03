Live TV

Cum ar putea fi salvate unele companii din Apărare. Ministrul Economiei: „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii

Data publicării:
cartuse munitie
Foto: Profimedia Images

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească. Nu peste tot, însă, acest lucru va fi posibil, dar se va încerca maximizarea tuturor posibilităţilor. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul. 

Irineu Darău a vorbit, luni seară, la TVR Info, despre Programul SAFE şi obiectivele strategice ale României, conform News.ro. 

„Nu există baghetă magică (…) Vom face maximul de efort pentru a avea un procent cât mai mare de, cum îi spunem noi, localizare, da, acest offset, adică o parte esenţială, mare, din componente sau din produse întregi, să fie făcute pe teritoriul României. Nu este ceva uşor să ştiţi”, a explicat ministrul. 

El a menţionat că România trebuie să încheie până în luna mai contractele aferente proiectelor incluse în Programul SAFE şi aprobate de Comisie Europeană. 

„Toate instituţiile statului implicate, şi Ministerul Economiei, şi Ministerilor Apărării, şi Guvernul în ansamblu, premierul, Cancelaria Premierului, încercăm să punem condiţii cât mai favorabile producţiei în România, dar…cu o precizare şi realistă. Adică ne uităm - şi nu e uşor, să ştiţi -  la fiecare bucăţică de industrie şi vedem ce funcţionează, ce nu funcţionază, ce poate funcţiona în interiorul a cinci ani, pentru că în 2030, decembrie, se va termina SAFE”, a explicat ministrul. 

Darău crede că „sunt perspective în multe locuri din România de parteneriate de succes”. 

„Ceea ce vă pot garanta este că atât eu, cât şi Cancelaria Premierului, cât şi ministrul Radu Miruţă, colegul meu, şi când e la MAPN, dar şi când era la Ministerul Economiei, am susţinut acest principiu şi până în ultimul moment vom încerca să maximizăm această parte de localizare în contractele pe care România le va avea din SAFE”, a adăugat ministrul. 

Potrivit acestuia, totul „depinde exact ce putem face în România, ce putem transfera în România în 5 ani de zile şi ce alte prevederi contractuale putem pune acolo într-un timp foarte scurt”. 

„Noi încercăm să negociem realist, cum am spus, condiţii contractuale care să maximizeze procentul de localizare. Localizarea efectivă, producţia în România, transferul de tehnologii se va întâmpla pe parcursul celor 5 ani. Un alt obiectiv strategic este să atragem (…) investitori străini, mari, serioşi, conectaţi, dacă vreţi şi validaţi de sistemele de apărare europene şi NATO, pentru ca pe termen lung să-i avem aici, să ne înveţe lucruri şi să fim interdependenţi”, afirmă ministrul Economiei. 

De asemenea, potrivit ministrului, un alt obiectiv este ca marile companii de investiţii din străinătate, atunci când vin în România, să lucreze cu cât mai mulţi furnizori, contractori români. 

Pornind de la o discuţie despre plângerea penală pe care fostul ministru al Economiei Radu Miruţă a făcut-o conducerii ROMARM, Irineu Darău a declarat: „Este un fel de bătălie cu unii oameni care, cred eu, de-a lungul timpului au, aş spune, parazitat acest sistem al industriei naţionale de apărare. Nu aş vrea, apropo de etichetări, să se înţeleagă, şi niciodată nu voi susţine acest lucru, că nimic nu merge în industria naţională de apărare. Au fost nişte paraziţi sau nişte căpuşe care au încercat în nişte locuri ale industriei naţionale de apărare să îşi tragă partea lor, a leului, şi asta în ce rezultă? Nu doar că au sărăcit, să zic, sistemul naţional de apărare, dar au compromis, dacă vreţi, şansele să avem o industrie naţională de apărare mult mai puternică”. 

Citește și Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au sute de milioane de dolari și spuneau că nu pot face comenzi 

De aceea, Darău a reiterat ideea că „trebuie să ne uităm la ce merge şi trebuie să potenţăm ceea ce merge alături de parteneri străini”. 

„Să ştiţi că, până la urmă, credibilitatea în SAFE trebuie să fie a statului român. Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii şi să atragi parteneri străini acolo unde ştii că nu-ţi funcţionează compania de stat. Unele funcţionază, altele nu funcţionează, dar să ştiţi că aici sunt destul de optimist. Există şi investitori străini atât de interesaţi de România şi de această zonă şi de Programul SAFE, încât s-ar putea să fie convinşi să investească în nişte companii de stat, alături de stat, adică să fie parteneri cu statul”, a mai declarat Darău. 

Potrivit acestuia, aceasta ar putea fi o variantă „să salvăm nişte companii de stat, aproape imposibil de salvat altfel, prin aducerea unor parteneri străini”. 

„Face parte din efortul Guvernului şi statului român în aceste luni”, a menţionat ministrul Economiei. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
John Eric Spiby
3
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
irineu darau
Ministrul Economiei, după ce patronatele din turism au pretins scuze de la el: Departe de mine gândul să etichetez o întreagă industrie
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Care este impactul bugetar al propunerii PSD de sprijinire a românilor cu pensii mici. Explicațiile ministrului Muncii, Florin Manole
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd
oana gheorghiu guvern
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Companiile de stat pot fi restructurate, dar nu prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi
irineu darau semnatura electronica
Darău: În una, două luni clarificăm regulile pentru semnătura electronică. Guvernul pregătește norme și modificări legislative
Recomandările redacţiei
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
2025-12-07-4572
Băluță îl critică pe Bolojan: „Știe un singur lucru - să taie. Pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
„Am primit ameninţări”. Ministrul Sănătății anunță că a destructurat...
Ultimele știri
Donald Trump îndeamnă Congresul să pună capăt „imediat” paraliziei bugetare
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici
Polițist de la rutieră, reținut pe stradă de ofițeri DGA pentru luare de mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
Fanatik.ro
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Adevărul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Vulnerabilitate majoră în industria de apărare. Cum a autorizat statul român pentru producția de armament o...
Newsweek
Ajutor la pensie de 150 lei pe lună pentru 2.000.000 de pensionari. Banii se dau și dacă ai salariu mic
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”