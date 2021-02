Primele imagini video din istoria omenirii trimise de pe Marte au putut fi văzute luni seară, la trei zile după ce roverul Perseverance a ajuns acolo. Imaginile au fost surprinse de camerele instalate pe roverul marțian și surprind intrarea în atmosfera Planetei Roșii, deschiderea parașutei, apropierea de suprafață și amartizarea. Perseverance este cel mai mare și mai sofisticat rover folosit până acum de NASA, un adevărat laborator de astro-biologie robotică. Aceste imagini istorice au fost comentate luni seara la Digi24 de fizicianul Cristian Presură.

Întrebat mai întâi despre controversa legată de terminologia corectă - cum se spune despre roverul care atins suprafața planetei Marte, a amartizat sau a aterizat? - fizicianul a precizat că termenul corect este „amartizare”, dar a adăugat că, totuși, nici „a ateriza” nu este total incorect. „Este OK”, a spus fizicianul.

„Imaginea pe care mi-ați arătat-o o văd și eu acum prima dată și mi se pare foarte frumoasă, pentru că ne arată că pe Marte există atmosferă”, a mărturisit fizicianul, referindu-se la imaginea în care roverul se apropie de sol și de acolo se ridică praful. „Ați văzut că se mișca ceva în momentul când amartiza sau ateriza roverul. Pe Marte este atmosferă. Este de un procent față de cât este atmosfera de pe Pământ, deci este mai rară. Cu toate acestea, ea există, deci există vânt, se poate auzi. Din cauza aceasta, roverul are și două microfoane și pentru prima dată vom auzi sunete de pe o altă planetă”, a subliniat Cristian Presură.

Imaginile transmise de rover au confirmat, de asemenea, că planeta Marte, căreia i se mai spune și Planeta Roșie, este, într-adevăr roșie. „Da, pentru că ea conține fier, oxid de fier și alte forme de fier și după cum știm și noi de pe Pământ, rugina are o culoare roșiatică, ruginie. Acest oxid de fier sau aceste forme de fier dau culoarea roșie suprafeței planetei Marte”, a explicat fizicianul Cristian Presură.

Roverul Perseverance are aproape o tonă, este dotat cu un braț robotic, 19 camere video și două microfoane. Are la bord un mini-elicopter, care va încerca în premieră un zbor controlat într-o altă lume din sistemul nostru solar. Misiunea, care a costat peste două miliarde și jumătate de dolari, are ca obiective principale colectarea de roci și căutarea de urme de microbi care ar fi putut trăi pe Marte acum trei miliarde de ani.

Editor : Luana Pavaluca