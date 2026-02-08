Elon Musk amână planurile pentru Marte: SpaceX se va concentra pe o misiune spre Lună, în 2027

Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.

Potrivit informaţiilor, SpaceX ţinteşte luna martie 2027 pentru o aselenizare lunară fără astronauţi la bord. Decizia vine după ce compania a ajuns la un acord pentru achiziţionarea startupului de inteligenţă artificială xAI, într-o tranzacţie ce evaluează SpaceX la 1.000 de miliarde de dolari şi xAI la 250 de miliarde, notează News.ro.

Anul trecut, Musk anunţase că îşi propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârşitul lui 2026.

SpaceX dezvoltă în prezent racheta de nouă generaţie Starship, construită integral din oţel inoxidabil şi proiectată să fie complet reutilizabilă. Aceasta va deservi o gamă largă de misiuni, inclusiv zboruri către Lună şi Marte.

Statele Unite se confruntă în acest deceniu cu o competiţie intensă din partea Chinei pentru revenirea astronauţilor pe Luna, unde nu a mai păşit niciun om de la ultima misiune americană Apollo din 1972.

Editor : B.E.