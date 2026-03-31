Evenimente astronomice de neratat în această primăvară. Când și cum poți vedea „Luna Roz” și „Luna Albastră”

Luna albastră deasupra Atenei. Foto: Profimedia

Primăvara aduce două dintre cele mai spectaculoase momente astronomice ale anului. „Luna Roz”, prima lună plină a sezonului în emisfera nordică, va putea fi observată pe 1 aprilie și joacă un rol important în stabilirea datei Paștelui, în timp ce „Luna Albastră”, un alt fenomen rar, va putea fi observată pe 31 mai, informează Live Science.

„Luna Roz” este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică. Va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, însă va părea aproape la fel de plină și în nopțile de marți și joi (31 martie și 2 aprilie). Doar miercuri va apărea însă foarte aproape de steaua strălucitoare Spica, oferind un spectacol dublu pe cer.

Denumirea nu are legătură cu culoarea Lunii, care nu se schimbă. Numele provine de la floarea sălbatică phlox roz, originară din America de Nord, care înflorește de obicei în aprilie, potrivit The Old Farmer’s Almanac.

Luna plină din aprilie mai are și alte denumiri în tradițiile populațiilor native americane, precum „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala). Centrul pentru Studii Native Americane arată că este cunoscută și drept „Luna rachetei de zăpadă rupte” în rândul unor comunități Anishinaabeg (Ojibwe) din regiunea Marilor Lacuri.

„Luna Roz” are și o semnificație în tradițiile religioase evreiești și creștine occidentale. Apariția ei marchează începutul sărbătorii evreiești Pesach (Paștele evreiesc), care în acest an începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan. Acest lucru se datorează faptului că calendarul ebraic este unul lunisolar.

În creștinism, prima lună plină a primăverii este legată de data Paștelui. Potrivit Observatorului Naval al SUA, Paștele cade în prima duminică de după prima lună plină ecleziastică ce are loc în sau după ziua echinocțiului de primăvară. Anul acesta, echinocțiul a fost pe 20 martie, iar următoarea lună plină este pe 1 aprilie, astfel că Paștele va fi sărbătorit pe 5 aprilie. În tradiția ortodoxă, Paștele va fi celebrat o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie.

Cea mai bună noapte pentru a observa Luna plină va fi 1 aprilie, când va răsări la est, odată cu apusul Soarelui. Este recomandat să verificați orele exacte de răsărit și apus ale Lunii pentru zona în care vă aflați și să alegeți un loc cu vizibilitate bună spre orizontul estic.

În apropierea „Lunii Roz” va putea fi observată și steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara. În noaptea următoare, pe 2 aprilie, Luna în fază de descreștere va fi la doar 1,8 grade distanță de Spica, potrivit AstroPixels.

După „Luna Roz”, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, cunoscută și sub numele de „Luna plantării porumbului” sau „Luna laptelui”, pe 1 mai. Aceasta va fi prima dintre cele două luni pline din luna mai, a doua fiind așa-numita „Lună Albastră” – a doua lună plină dintr-o lună calendaristică – care va avea loc pe 31 mai.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
Paște ortodox și catolic 2026. Foto Getty Images
Calendar Paște ortodox și catolic 2026: Când sunt cele mai importante sărbători din aprilie
Zile libere angajați în 2026. Foto Getty Images
Românii vor avea mai multe zile libere în următoarele trei luni. Ce minivacanțe sunt prevăzute în primăvara lui 2026
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Vacanța de Paște 2026: Când se încheie cursurile pentru elevi și câte zile libere vor avea angajații
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Vacanță pentru toți elevii în aprilie 2026. Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare
Rusalii 2026. Foto Getty Images
Când sunt Rusaliile în 2026: Weekend prelungit pentru angajații din România. Ce trebuie să știe salariații
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Țările UE fac planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor...
femeie iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Explozii puternice în urma unui...
Imagine din satelit cu insula Kharg
4 moduri în care ar putea riposta Iranul dacă Trump invadează insula...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cea mai accesibilă destinație de vară în 2026: 230 € pentru o săptămână all inclusive, confirmă un studiu
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Confuzie la pensia de urmaș! Care este baza de calcul: pensia recalculată sau pensia în plată? Ce bani se iau?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”