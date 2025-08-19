Live TV

Video Inteligența Artificială atrage investiții de sute de miliarde de dolari. Averea celor mai bogați doi români crește odată cu „bula AI”

Data actualizării: Data publicării:
AI inteligenta artificiala
Foto: Profimedia Images
Din articol
Ion Stoica și Matei Zaharia, averi cumulate de aproape 5 miliarde de dolari 

Investițiile în inteligența artificială se ridică la sute de miliarde de dolari, iar în fiecare zi se anunță noi investiții în această tehnologie. Și Databricks, o companie care are printre fondatori doi români, merge pe valul Inteligenței Artificiale. Startup-ul a anunțat că valoarea sa va crește cu 60%, la peste 100 de miliarde de dolari.

Sam Altman, directorul general al OpeanAI, este de părere că industria este într-o fază în care investitorii sunt prea entuziasmați de inteligența artificială. Cu toate aceste, el consideră că inteligența artificială este cel mai important lucru care s-a întâmplat într-o perioadă foarte lungă de timp.

Citește și Angajații OpenAI au refuzat prime de 100 de milioane de dolari din partea Meta. „Nu cred că este o companie cu adevărat inovatoare” 

Comentariile sale vin pe fondul mai multor avertismente din partea experților. Aceștia au atras atenția că evaluările companiilor din tehnologie sunt exagerate, iar unii consideră chiar că actuala bulă a inteligenței artificiale ar fi mai mare decât cea a internetului. 

Chiar compania lui Sam Altman este cea care a dat tonul freneziei inteligenței artificiale, care s-a transferta și pe Wall Street și a dus la creșterea puternică a companiilor care au legătură cu noua tehnologie. 

Și valoarea OpenAI, care nu este listată pe bursă, a explodat. La început de 2023, la doar câteva luni de la lansarea ChatGPT, OpenAI era evaluată la 30 de miliarde de dolari. După aproxiamtiv un an, în februarie 2024, atingea 80 de miliarde, iar în octombrie urca la 154 de miliarde de dolari. În luna martie a acestui an, la o rundă de finanțare care a avut în centru Softbank, OpenAI atingea 300 de miliarde, pentru ca acum să vizeze o valoare de aproximativ 500 de miliarde de dolari.  

Asta în condițiile în care compania este pe care să ajungă la venituri anuale de 20 de miliarde de dolari, dar rămâne încă neprofitabilă. 

O altă companie care a beneficiat de acest val este Nvidia, care face cele mai avansate cipuri pentru inteligență artificială. Acțiunile producătorului de semiconductori au crescut cu peste 1.000% din noiembrie 2022 și până acum. Avansul a făcut ca Nvidia să devină cea mai mare companie din lume, cu o capitalizare de 4.440 de miliarde de dolari. 

Optimismul cu privire la noua tehnologie a contribuit la atingerea unui nou nivel record de către indicele S&P 500, după o creștere de 50% față de minimul din octombrie 2022, în timp ce indicele Nasdaq, axat pe tehnologie, a urcat cu 70%. 

Situația amintește de boom-ul companiilor de internet, de la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Acum, valoarea de piață a firmelor din sectorul tehnologiei a ajuns la 32% din valoarea de piață a S&P 500, cel mai mare procent din 2000, când era aproape 35%. Doar trei companii, Nvidia, Apple și Microsoft, reprezintă peste 20% din acest indice. 

Raportul preț – câștiguri al indicelui S&P 500 este cu mult peste media istorică, dar sub nivelul de 25 atins în 1999 și 2000. 

Deși indicatorii pieței nu au atins încă nivelurile de la începutul secolului, există temeri că avansul impulsionat de inteligența artificială se va încheia la fel ca boom-ul „dotcom”, cu o prăbușire dramatică. După ce a crescut de patru opri în trei ani, indicele Nasdaq a scăzut cu peste 80% între martie 2000 și octombrie 2002, iar S&P 500 s-a prăbușit cu aproape 50%. 

Ion Stoica și Matei Zaharia, averi cumulate de aproape 5 miliarde de dolari 

Și Databricks, o companie care are printre fondatori doi români, merge pe valul Inteligenței Artificiale. Startup-ul anunță că valoarea sa va crește cu 60%, la peste 100 de miliarde de dolari, după o nouă rundă de finanțare. Nu a anunțat însă câți bani a atras de la investitori de această dată. La sfârșitul anului trecut, a strâns 10 miliarde de dolari într-una dintre cele mai mari runde de finanțare cu capital de risc din istorie, care a evaluat-o la 62 de miliarde de dolari.  

Compania va utiliza o parte a fondurilor atrase pentru dezvoltarea de produse, dar și pentru a face achiziții în segmentul inteligenței artificiale. 

Databricks a fost fondată în 2013 de un grup de șapte profesori și doctoranzi de la Universitatea California, Berkeley. Printre aceștia se numără Ion Stoica, care în prezent este președinte executiv al companiei, și Matei Zaharia, care ocupă funcția de director de tehnologie. La începutul anului, Forbes estima că aceștia au o avere de 2,5 miliarde de dolari fiecare. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
4
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski impreuna cu lideri europeni
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington...
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
Ultimele știri
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist
Crimă în Constanța: o femeie de 45 de ani a fost ucisă de partenerul ei în propria casă. Bărbatul a înjunghiat-o cu un cuțit
Un bărbat a fost lovit de tren în Eforie Nord
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Geoffrey Hinton
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui superinteligenței artificiale. „Nu o putem domina”
Male chef salting raw meat at table in kitchen, closeup
Un bărbat de 60 de ani s-a îmbolnăvit grav după ce ChatGPT i-a recomandat să înlocuiască sarea cu bromură. Avertismentul medicilor
Microsoft lansează Dragon Copilot: Inteligența artificială care asistă medicii
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților
Mobile World Congress 2025, Barcelona, Spain - 03 Mar 2025
Amenințați cu moartea sau țintele unor atacuri cibernetice: cât cheltuiesc mogulii din domeniul tehnologic pentru securitatea personală
Albania uniunea europeana
Corupția albaneză și inteligența artificială sau cum folosește Tirana tehnologia pentru integrarea în UE. Care sunt riscurile
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Fanatik.ro
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
Adevărul
Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului AUR Dan Tanasă: „Incitare la violenţă, ură sau...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
De la Paris la Veneția. Lily Collins, surprinsă la filmările pentru „Emily in Paris” în cel mai romantic oraș...
Adevarul
Traian Băsescu a solicitat un apartament într-un bloc în locul vilei de protocol. Hotărârea ar urma să fie...
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Omul care și-a dorit să stârnească rivalitatea între Mila Kunis și Natalie Portman, la filmările pentru Black...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...