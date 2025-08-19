Investițiile în inteligența artificială se ridică la sute de miliarde de dolari, iar în fiecare zi se anunță noi investiții în această tehnologie. Și Databricks, o companie care are printre fondatori doi români, merge pe valul Inteligenței Artificiale. Startup-ul a anunțat că valoarea sa va crește cu 60%, la peste 100 de miliarde de dolari.

Sam Altman, directorul general al OpeanAI, este de părere că industria este într-o fază în care investitorii sunt prea entuziasmați de inteligența artificială. Cu toate aceste, el consideră că inteligența artificială este cel mai important lucru care s-a întâmplat într-o perioadă foarte lungă de timp.

Citește și Angajații OpenAI au refuzat prime de 100 de milioane de dolari din partea Meta. „Nu cred că este o companie cu adevărat inovatoare”

Comentariile sale vin pe fondul mai multor avertismente din partea experților. Aceștia au atras atenția că evaluările companiilor din tehnologie sunt exagerate, iar unii consideră chiar că actuala bulă a inteligenței artificiale ar fi mai mare decât cea a internetului.

Chiar compania lui Sam Altman este cea care a dat tonul freneziei inteligenței artificiale, care s-a transferta și pe Wall Street și a dus la creșterea puternică a companiilor care au legătură cu noua tehnologie.

Și valoarea OpenAI, care nu este listată pe bursă, a explodat. La început de 2023, la doar câteva luni de la lansarea ChatGPT, OpenAI era evaluată la 30 de miliarde de dolari. După aproxiamtiv un an, în februarie 2024, atingea 80 de miliarde, iar în octombrie urca la 154 de miliarde de dolari. În luna martie a acestui an, la o rundă de finanțare care a avut în centru Softbank, OpenAI atingea 300 de miliarde, pentru ca acum să vizeze o valoare de aproximativ 500 de miliarde de dolari.

Asta în condițiile în care compania este pe care să ajungă la venituri anuale de 20 de miliarde de dolari, dar rămâne încă neprofitabilă.

O altă companie care a beneficiat de acest val este Nvidia, care face cele mai avansate cipuri pentru inteligență artificială. Acțiunile producătorului de semiconductori au crescut cu peste 1.000% din noiembrie 2022 și până acum. Avansul a făcut ca Nvidia să devină cea mai mare companie din lume, cu o capitalizare de 4.440 de miliarde de dolari.

Optimismul cu privire la noua tehnologie a contribuit la atingerea unui nou nivel record de către indicele S&P 500, după o creștere de 50% față de minimul din octombrie 2022, în timp ce indicele Nasdaq, axat pe tehnologie, a urcat cu 70%.

Situația amintește de boom-ul companiilor de internet, de la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Acum, valoarea de piață a firmelor din sectorul tehnologiei a ajuns la 32% din valoarea de piață a S&P 500, cel mai mare procent din 2000, când era aproape 35%. Doar trei companii, Nvidia, Apple și Microsoft, reprezintă peste 20% din acest indice.

Raportul preț – câștiguri al indicelui S&P 500 este cu mult peste media istorică, dar sub nivelul de 25 atins în 1999 și 2000.

Deși indicatorii pieței nu au atins încă nivelurile de la începutul secolului, există temeri că avansul impulsionat de inteligența artificială se va încheia la fel ca boom-ul „dotcom”, cu o prăbușire dramatică. După ce a crescut de patru opri în trei ani, indicele Nasdaq a scăzut cu peste 80% între martie 2000 și octombrie 2002, iar S&P 500 s-a prăbușit cu aproape 50%.

Ion Stoica și Matei Zaharia, averi cumulate de aproape 5 miliarde de dolari

Și Databricks, o companie care are printre fondatori doi români, merge pe valul Inteligenței Artificiale. Startup-ul anunță că valoarea sa va crește cu 60%, la peste 100 de miliarde de dolari, după o nouă rundă de finanțare. Nu a anunțat însă câți bani a atras de la investitori de această dată. La sfârșitul anului trecut, a strâns 10 miliarde de dolari într-una dintre cele mai mari runde de finanțare cu capital de risc din istorie, care a evaluat-o la 62 de miliarde de dolari.

Compania va utiliza o parte a fondurilor atrase pentru dezvoltarea de produse, dar și pentru a face achiziții în segmentul inteligenței artificiale.

Databricks a fost fondată în 2013 de un grup de șapte profesori și doctoranzi de la Universitatea California, Berkeley. Printre aceștia se numără Ion Stoica, care în prezent este președinte executiv al companiei, și Matei Zaharia, care ocupă funcția de director de tehnologie. La începutul anului, Forbes estima că aceștia au o avere de 2,5 miliarde de dolari fiecare.

Editor : A.C.