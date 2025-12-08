Live TV

Internetul ființelor: visul digitalizării corpului uman în scopuri medicale. Care ar fi însă coșmarul

Cadru din filmul „Călătorie fantastică", via IMDB.com
În filmul „Fantastic Voyage” / „Călătorie Fantastică”,  din 1966, o navă spațială și echipajul său sunt micșorați la dimensiuni microscopice și injectați în corpul unui astronaut rănit pentru a îndepărta un cheag de sânge din creier, care îi pune viața în pericol. Filmul câștigător al premiului Oscar – transformat ulterior într-un roman de Isaac Asimov – părea o pură fantezie la momentul respectiv. Cu toate acestea, el anticipa ceea ce ar putea fi următoarea revoluție în medicină: ideea că senzori din ce în ce mai mici și mai sofisticați sunt pe cale să pătrundă în corpurile noastre, conectând ființele umane la internet, scrie The Conversation.

Acest „internet al ființelor” ar putea fi a treia și ultima fază a evoluției internetului. După conectarea computerelor în prima fază și a obiectelor de uz cotidian în a doua, sistemele informaționale globale s-ar conecta acum direct la organele noastre. Potrivit oamenilor de știință care s-au întâlnit recent la Dubai pentru o conferință intitulată Prototypes for Humanity, acest scenariu devine fezabil din punct de vedere tehnic. Impactul asupra indivizilor, industriilor și societăților va fi enorm.

Ideea digitalizării corpului uman inspiră atât vise, cât și coșmaruri. Unii miliardari din Silicon Valley visează la viața veșnică, în timp ce experții în securitate se tem că riscurile de piratare a corpului uman depășesc cu mult preocupările actuale legate de securitatea cibernetică.

Această tehnologie va avea cel puțin trei consecințe radicale.

În primul rând, monitorizarea permanentă a stării de sănătate va facilita detectarea bolilor înainte ca acestea să se dezvolte. Tratamentul costă mult mai mult decât prevenirea, dar urmărirea sofisticată ar putea înlocui multe medicamente cu măsuri mai puțin invazive – schimbări în dietă sau rutine de exerciții fizice mai personalizate.

Milioane de decese ar putea fi prevenite pur și simplu prin trimiterea de alerte la timp. Numai în SUA, 170.000 din cele 805.000 de atacuri de cord înregistrate în fiecare an sunt „silențioase”, deoarece oamenii nu recunosc simptomele.

În al doilea rând, senzorii – mai bine numiți bioroboți, deoarece probabil vor fi fabricați din gel – devin capabili nu doar să monitorizeze organismul, ci și să îl vindece în mod activ. Aceștia ar putea elibera doze de aspirină atunci când detectează un cheag de sânge sau ar putea activa vaccinuri atunci când virusurile atacă.

Vaccinurile cu ARNm dezvoltate pentru COVID ar putea fi cele care au deschis această frontieră. Progresele în tehnologiile de editare genetică ar putea duce chiar la apariția bioroboților capabili să efectueze microchirurgie cu „foarfece” minuscule fabricate din proteine, care repară ADN-ul deteriorat.

În al treilea rând, și cel mai important, cercetarea medicală și descoperirea de medicamente vor fi revoluționate. Astăzi, oamenii de știință propun ipoteze despre substanțe care ar putea fi eficiente împotriva anumitor afecțiuni, apoi le testează prin studii costisitoare și îndelungate. În era internetului ființelor, procesul se inversează: baze de date uriașe generează modele care arată ce funcționează pentru o problemă, iar oamenii de știință lucrează în sens invers pentru a înțelege de ce. Soluțiile vor fi dezvoltate mult mai rapid, mai ieftin și mai precis.

Transformări radicale

Era medicinei universale se apropie deja de sfârșit, dar internetul ființelor va merge mult mai departe. Fiecare persoană ar putea primi zilnic sfaturi privind dozele de medicamente adaptate la micro-schimbări, cum ar fi temperatura corpului sau calitatea somnului.

Organizarea cercetării medicale în sine se va transforma radical. Cantități enorme de date provenite de la organisme care duc o viață naturală ar putea revela faptul că unele dureri de cap sunt cauzate de modul în care mergem sau că creierul și picioarele se influențează reciproc în moduri neașteptate.

Cercetarea se concentrează în prezent pe boli și organe specifice. În viitor, aceasta s-ar putea orienta către utilizarea unor „gemeni digitali” din ce în ce mai sofisticați – modele virtuale ale biologiei unei persoane, care se actualizează în timp real folosind datele sale de sănătate. Aceste simulări pot fi utilizate pentru a testa tratamente, a prezice modul în care organismul va răspunde și a explora boala înainte ca aceasta să apară. O astfel de schimbare ar modifica fundamental ceea ce înțelegem prin știința vieții.

Visul aici nu este acela de a învinge îmbătrânirea, așa cum susțin unii transhumanisti. Este mai concret: să facem asistența medicală accesibilă tuturor americanilor, să salvăm sistemul de sănătate din Marea Britanie, să învingem cancerul, să ajungem în țările mai sărace și să ajutăm pe toată lumea să trăiască mai mult fără boli.

Coșmarul, însă, este acela de a ne pierde umanitatea în timp ce ne digitalizăm corpurile. Internetul ființelor este una dintre cele mai fascinante posibilități pe care tehnologia le deschide – dar trebuie să o explorăm cu atenție. Reluăm călătoria pe care omenirea o parcurgea în acei ani optimiști ai anilor 1960, când am aterizat pentru prima dată pe o planetă străină. Numai că acum, teritoriul străin pe care îl explorăm suntem noi înșine.

