FSB va putea decide oprirea internetului în Rusia. Proiectul de lege votat de Duma de Stat

Duma de Stat a Rusiei a adoptat în primă lectură un proiect de lege care crește semnificativ puterile Serviciului Federal de Securitate , permițându-i să închidă practic toate formele de comunicare din întreaga țară, inclusiv internetul, relatează Kyiv Post.

Amendamentele ar autoriza FSB să oprească temporar nu numai internetul mobil, ci și internetul fix, serviciile de telefonie și „orice alte mijloace de comunicare”, potrivit publicației independente Faridaily.

Justificarea invocată este „protejarea cetățenilor și a statului de amenințările la adresa securității”.

Conform propunerii, situațiile specifice în care FSB ar putea ordona oprirea anumitor comunicații ar fi definite ulterior - fie prin decret prezidențial, fie printr-o rezoluție guvernamentală.

Operatorii de telecomunicații ar fi obligați să se conformeze și ar fi protejați de răspunderea financiară față de clienții afectați de blocaje.

Experții juridici avertizează că domeniul de aplicare al amendamentelor este mult mai larg decât pare. Avocatul Alexander Karavaev a declarat pentru Faridaily că modificările s-ar putea aplica chiar și serviciilor poștale.

Serghei Afanasiev, de asemenea avocat, a spus că formularea permite o interpretare extrem de largă.

Conform legislației ruse actuale, „serviciile de comunicații” includ atât comunicațiile poștale, cât și cele electronice – acestea din urmă acoperind transmiterea oricăror mesaje, sub orice formă, prin radio, cu fir, sisteme optice sau alte sisteme electromagnetice.

