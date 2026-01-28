Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare (Politico)

Secretarul general al alianței a contribuit la salvarea NATO în scandalul Groenlanda, dar unii europeni se întreabă acum care a fost prețul, scrie Politico într-o analiză a implicațiilor modului în care Mark Rutte interacționează cu președintele Donald Trump asupra viitorului alianței nord-atlantice.

Mark Rutte are o misiune primordială în calitate de secretar general al NATO: să-l împiedice pe Donald Trump să distrugă alianța. Acest obiectiv îl pune acum pe fostul prim-ministru olandez pe o traiectorie de coliziune cu capitalele europene cu care a colaborat odată și a lăsat NATO rănită, chiar și după ce a reușit să-l convingă pe Trump să renunțe la amenințările sale de a anexa Groenlanda.

Tensiunea a fost evidentă luni în Parlamentul European, unde Rutte a apărat fără menajamente supremația superputerii în alianță.

„Dacă cineva de aici crede că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblu se pot apăra fără SUA, să continue să viseze”, le-a spus el parlamentarilor. „Nu se poate.”

Reacția a fost rapidă și furioasă. „Nu, dragă Mark Rutte”, a replicat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot pe X. „Europenii pot și trebuie să se ocupe de propria lor securitate. Acesta este pilonul european al NATO.”

„A fost un moment rușinos”, a declarat Nathalie Loiseau, fost ministru francez pentru Europa și actualmente europarlamentar. „

Nu avem nevoie de un fanatic al lui Trump. NATO trebuie să restabilească echilibrul între eforturile SUA și cele europene.”

Spaniolul Nacho Sánchez Amor a fost și mai direct. „Sunteți ambasadorul [SUA] la [NATO]”, l-a întrebat europarlamentarul socialist pe Rutte într-o discuție aprinsă, „sau secretarul general care reprezintă alianța și membrii săi?”

Conflictul scoate la iveală și o linie de fractură din ce în ce mai profundă în cadrul NATO: convingerea lui Rutte că menținerea lui Trump de partea alianței este singura modalitate de a păstra intactă alianța – și îngrijorarea crescândă a Europei că această strategie o va distruge.

În timp ce secretarul general se străduiește să mențină americanii cât mai aproape posibil, aceste eforturi creează o ruptură cu omologii săi din UE, care cer din ce în ce mai mult instituții de securitate europene și o armată continentală dincolo de NATO.

Politico a discutat cu mai mult de o duzină de membri NATO, diplomați și colegi actuali și foști ai lui Rutte, mulți dintre ei beneficiind de anonimat pentru a putea vorbi deschis. Aceștia l-au descris ca pe un lider admirat pentru abilitatea sa de a gestiona crize, care a obținut recent o victorie în Groenlanda, dar cu prețul adâncirii neliniștii europene cu privire la viitorul pe termen lung al NATO.

Însă apărătorii lui Rutte spun că el a reușit să mențină alianța unită, o sarcină atât de dificilă încât nu poate garanta întotdeauna satisfacția tuturor celor 32 de membri ai alianței. Oficialii familiarizați cu modul său de lucru insistă, de asemenea, că el vorbește mai franc cu Trump în privat.

Totuși, impasul din Groenlanda „a provocat multe daune”, a spus un diplomat NATO. Abordarea lui Rutte este un „plasture” care „a alienat aliații”, au adăugat ei. „Suntem o alianță de 32 de membri, nu un club format din SUA plus 31.”

Mai egal decât alții

​​Deși Rutte insistă că reprezintă toți aliații NATO, este clar că prioritatea sa principală este să împiedice Statele Unite sub Trump să se îndepărteze de Europa. Acest lucru îl expune la critici că accentul pus pe acest aspect îi umbrește restul activității sale.

Chiar și efortul încununat de succes al secretarului general de a-l convinge pe Trump să renunțe la amenințările sale privind Groenlanda la summitul de la Davos din Elveția, din 19-23 ianuarie, ridică întrebări cu privire la faptul dacă este vorba doar de o amânare temporară și dacă SUA vor încerca în continuare să preia controlul asupra unor părți ale insulei arctice.

„Ce înțelegere ați făcut cu președintele Trump?”, a întrebat luni europarlamentarul verde și fostul ministru de externe danez Villy Søvndal. „Ați avut mandatul, în calitate de secretar general, de a negocia în numele Groenlandei și Danemarcei?”

Rutte a negat că și-ar fi depășit atribuțiile. „Desigur, nu am mandatul de a negocia în numele Danemarcei, așa că nu am făcut-o și nu o voi face”, a declarat el în Parlament.

Admirarea lui Trump riscă, de asemenea, să creeze o problemă de credibilitate pentru alianță.

NATO este bine cunoscută pentru angajamentul său de apărare colectivă – articolul 5 – dar alianța este, de asemenea, obligată să respecte articolele 2 și 3, care solicită țărilor să promoveze cooperarea economică și reînarmarea reciprocă. Prin amenințările sale de a impune tarife Europei și de a confisca Groenlanda, Trump a încălcat ambele articole, a spus același diplomat NATO.

În plus față de această neliniște, Trump a pus anterior la îndoială sprijinul său pentru articolul 5 și a minimalizat angajamentele militare ale altor aliați, afirmând în mod fals săptămâna trecută că europenii au rămas „puțin în afara liniei frontului” în războiul condus de SUA în Afganistan.

Răspunzând criticilor, un oficial NATO a declarat:

„La fel ca secretarii generali dinaintea lui, secretarul general al NATO, Rutte, este convins că securitatea noastră colectivă este cel mai bine servită de colaborarea dintre Europa și America de Nord prin intermediul NATO”.

Atuul pregătit

În ciuda acestui fapt, Rutte a rămas ferm pe poziția sa de a-l linguși pe Trump în public, insistând că acesta este un factor pozitiv pentru alianță.

Anul trecut, NATO a convenit să crească dramatic cheltuielile militare la 5% din PIB până în 2035 – un rezultat pe care mulți membri ai alianței îl consideră de asemenea ca fiind de ajutor pentru Europa în a se descurca singură. Luni, secretarul general a declarat că „în niciun caz” acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără presiunea exercitată de președintele SUA.

Casa Albă este pe deplin de acord cu această caracterizare.

„Președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva”, a declarat Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, pentru Politico. „Contribuțiile Americii la NATO le eclipsează pe cele ale altor țări, iar succesul său în obținerea angajamentului aliaților NATO de a crește cheltuielile cu 5% ajută Europa să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.”

Kelly a declarat că Trump are „o relație excelentă” cu Rutte, apoi a adăugat: „Statele Unite sunt singurul partener NATO care poate proteja Groenlanda, iar președintele promovează interesele NATO în acest sens.”

Abordarea sa dură este perfecționată de 14 ani de gestionare a coalițiilor adesea conflictuale, în calitate de cel mai longeviv prim-ministru al Olandei. „Este orice, numai idealist nu”, a declarat un fost coleg. „Este pragmatic.”

Stabilind imediat o relație bună cu Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, Rutte și-a dat seama că lingușirea publică era cheia pentru a-l menține pe președintele SUA de partea sa.

„Poate să se facă foarte mic și umil pentru a-și atinge scopul”, a spus Petra de Koning, care a scris o biografie despre Rutte în 2020. Acest lucru este adesea dus la extreme: olandezul l-a descris pe Trump ca fiind „tati” în timpul summitului NATO de anul trecut de la Haga și l-a lăudat în mesajele divulgate de președintele american.

Însă, în privat, el este mai direct cu Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu gândirea lui Rutte. „Relația este una de încredere”, a spus aceasta, dar „dacă este presat, va fi direct”. Între timp, menținerea tuturor celor 32 de membri NATO aliniați la fiecare decizie este „aproape imposibilă”, a insistat persoana respectivă.

Deși acordul prin care Trump a renunțat la amenințările sale privind Groenlanda poate fi lăsat un gust amar în Europa, NATO nu a fost distrusă.

„Realitatea este că Rutte își îndeplinește promisiunile”, a spus un diplomat NATO de rang înalt. „Spre deosebire de alți lideri, el nu s-a îndoit niciodată de alianță – eu pun asta pe seama experienței”, a adăugat un al doilea diplomat de rang înalt al alianței.

Dar menținerea lui Trump mulțumit riscă să-l încurajeze pe președintele SUA să fie și mai îndrăzneț în viitor. „Politicienii din întreaga lume și din această țară ignoră ego-ul lui Trump pe propriul risc”, a declarat Stephen Farnsworth, politolog la Universitatea Mary Washington din Virginia.

Acest lucru ar putea crea probleme pentru alianță pe viitor. „În beneficiul alianței, [el] îl lingușește” pe Trump, a declarat primul diplomat NATO. „Dar întrebarea este: unde se va opri?”

Editor : B.E.