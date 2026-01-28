Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării

Rapoartele serviciilor secrete americane au ridicat semne de întrebare cu privire la cooperarea președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez, cu administrația Trump în ceea ce privește ruperea oficială a relațiilor cu adversarii SUA, au declarat în ultimele zile patru persoane familiarizate cu aceste rapoarte, relatează Reuters.

Oficialii americani au declarat public că doresc ca președinta interimară să rupă relațiile cu aliații internaționali apropiați, precum Iranul, China și Rusia, inclusiv expulzarea diplomaților și consilierilor acestora din Venezuela.

Dar Rodriguez, la a cărei ceremonie de învestire au participat reprezentanti ai acestor țări la începutul acestei luni, nu a anunțat încă public o astfel de măsură. Ea a devenit președinte după ce Statele Unite l-au capturat pe Nicolas Maduro pe 3 ianuarie.

Rapoartele serviciilor secrete americane au arătat că nu este clar dacă ea este pe deplin de acord cu strategia SUA în țara sa, potrivit surselor, care au refuzat să fie identificate pe nume.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers joi, 15 ianuarie, la Caracas, unde a discutat cu Rodriguez despre viitorul politic al țării. Reuters nu a putut stabili dacă aceste conversații au schimbat opinia agențiilor de informații.

Washingtonul vrea să limiteze influența adversarilor săi în emisfera vestică, inclusiv în Venezuela, unde Trump încearcă să exploateze vastele rezerve de petrol ale acestei țări membre OPEC.

Dacă Rodriguez ar rupe legăturile cu rivalii americani, acest lucru ar deschide mai multe oportunități pentru investițiile americane în sectorul energetic din Venezuela. Dar eșecul de a o controla pe Rodriguez ar putea submina eforturile Washingtonului de a dirija de la distanță conducătorii interimari ai țării și de a evita un rol militar mai profund al SUA.

Agenția Centrală de Informații și guvernul Venezuelei nu au răspuns solicitărilor de comentarii, a menționat Reuters.

Solicitat să comenteze, un înalt oficial al administrației Trump, care a refuzat să fie identificat, a declarat că președintele american Donald Trump „continuă să exercite o influență maximă” asupra liderilor Venezuelei și „se așteaptă ca această cooperare să continue”.

CIA a evaluat anterior că oficialii loiali lui Maduro, inclusiv Rodriguez, erau cei mai potriviți pentru a guverna țara după înlăturarea acestuia.

Însă criticii strategiei lui Trump privind Venezuela și-au exprimat îndoielile cu privire la oportunitatea menținerii loialiștilor lui Maduro în funcție ca lideri interimari ai țării. Îngrijorările cu privire la loialitatea lui Rodriguez existau încă înainte de operațiunea militară a SUA, au declarat două surse.

Pentru Venezuela, directiva SUA înseamnă abandonarea celor mai apropiați aliați din afara regiunii. Iranul a ajutat Venezuela să repare rafinăriile de petrol, în timp ce China a luat petrolul ca rambursare a datoriilor. Rusia a furnizat armament, inclusiv rachete, armatei venezueleane.

Trump a menționat și Cuba, condusă de comuniști, ca un alt dușman al SUA pe care vrea ca Venezuela să-l abandoneze. Havana a oferit sprijin în materie de securitate și informații, în schimbul petrolului venezuelean la preț redus.

De la îndepărtarea lui Maduro, Rodriguez, ale cărei legături strânse cu sectorul petrolier sunt cruciale pentru menținerea stabilității țării, a luat măsuri pentru a rămâne în grațiile Washingtonului, inclusiv eliberarea prizonierilor politici și autorizarea vânzării a 30-50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite.

Într-un discurs susținut duminică, Rodriguez a declarat că s-a săturat de intervenția SUA. Cu toate acestea, oficialii americani au purtat discuții pozitive cu ea în ultimele zile, potrivit a două dintre surse.

Administrația Trump nu vede o alternativă imediată la colaborarea cu Rodriguez, având în vedere că a susținut-o public atât de puternic, au afirmat două dintre surse.

Însă oficialii americani stabilesc contacte cu înalți oficiali militari și de securitate, în cazul în care decid să-și schimbe abordarea, a afirmat o sursă informată cu privire la politica față de Venezuela.

Rapoartele recente ale serviciilor de informații au constatat, de asemenea, că lidera opoziției Maria Corina Machado nu este în prezent în măsură să conducă cu succes țara, în parte deoarece nu are legături puternice cu serviciile de securitate sau cu sectorul petrolier al țării, au afirmat sursele.

Unii observatori și mișcarea lui Machado susțin că aceasta a câștigat alegerile din 2024 cu o marjă uriașă, deși statul a susținut victoria lui Maduro. Ea rămâne populară în rândul venezuelenilor.

Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută reporterilor că dorește ca Machado să fie „implicată” în conducerea țării, fără a oferi detalii.

O persoană familiarizată cu discuțiile administrației cu Machado a declarat că aceasta este foarte apreciată de Casa Albă și este considerată o opțiune pe termen lung pentru o funcție de conducere în Venezuela.

O altă sursă informată cu privire la politica față de Venezuela a sugerat că, deocamdată, Machado ar putea fi luată în considerare pentru un rol consultativ, dar nu s-a luat încă o decizie definitivă. Reprezentanții lui Machado nu au răspuns la solicitarea de comentarii.

