Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X

În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.

În timp ce liderii europeni discută din nou despre combaterea dependenței de tehnologia americană, cei implicați în proiectul de construire a unui cloud european avertizează împotriva repetării greșelilor din trecut.

Inițiativa Gaia-X a fost „un eșec zdrobitor, o pierdere colosală de timp și tot atâția ani câștigați pentru hiper-scaleri – cu alte cuvinte, un dezastru industrial”, a declarat Yann Lechelle, fost CEO al campionului francez al cloudului Scaleway și unul dintre membrii fondatori ai inițiativei, care a demisionat din frustrare în 2021, descriind-o ca fiind „cea mai bună decizie din toate timpurile”.

Proiectul condus de industrie a luat naștere în 2019 dintr-o inițiativă franco-germană de a crea o „politică industrială europeană adaptată secolului XXI” – un slogan care a reunit companii germane și franceze, cu sprijinul politic al celor mai înalți lideri, pentru a crea o infrastructură de date. Obiectivul final al Gaia-X, numit după zeița greacă a Pământului, era „stabilirea suveranității datelor în Europa” și „contracararea tendințelor monopoliste”.

Pe măsură ce impulsul politic se îndreaptă din nou către suveranitatea digitală, liderii se vor reuni marți la Berlin pentru a discuta despre cum să devină mai puțin dependenți de tehnologia deținută de străini. Politico a discutat atât cu actualii, cât și cu foștii oficiali Gaia-X, atât oficial, cât și neoficial, despre lecțiile pe care le-au învățat și care s-ar putea dovedi valoroase.

Aceste conversații au scos la iveală o inițiativă care nu a reușit să ajute ecosistemul digital european să prindă rădăcini, deoarece a fost împovărată de politică, birocrație și interferența tocmai a giganților tehnologici americani și chinezi pe care ar fi trebuit să îi provoace.

În ciuda unei piețe în creștere rapidă pentru serviciile de cloud computing care stau la baza internetului, cota globală a furnizorilor europeni de servicii cloud a continuat să scadă, eclipsată de dominația Amazon, Microsoft și Google. Una dintre poveștile de succes inițiale ale Gaia-X, numită Agdatahub, care a fost promovată ca un triumf pentru datele agricole, a dat faliment anul trecut.

„M-am alăturat Gaia-X pentru că am crezut în misiunea inițială. Am părăsit Gaia-X pentru că nu credeam că se îndreaptă în direcția inițială”, a declarat fostul său CEO, Francesco Bonfiglio.

Diviziuni franco-germane

Dezechilibrul dintre companiile fondatoare cu privire la misiunea Gaia-X a devenit evident încă de la început, în concordanță cu divergența tradițională dintre Paris și Berlin în ceea ce privește suveranitatea tehnologică.

La Paris, suveranitatea însemna susținerea campionilor locali și renunțarea la dependența de SUA, în timp ce Berlinul se concentra pe protejarea Europei fără a rupe legăturile comerciale importante.

„Influența evenimentelor politice din interiorul asociației era evidentă. Uneori, acestea intrau în conflict”, a declarat Bonfiglio, descriind cum Franța, „istoric mai protecționistă”, se confrunta cu Germania, „fluctuantă”.

Toată lumea „interpreta” Gaia-X așa cum dorea, a spus el. Fostul CEO a descris modul în care această divergență în așteptări și lipsa unei definiții „clare sau comune” a suveranității – fără a mai vorbi de o înțelegere comună a ceea ce ar fi necesar pentru a ajunge acolo – i-au făcut sarcina extrem de dificilă.

„Franța a transformat-o într-o chestiune foarte politică, în timp ce germanii au tratat-o mai degrabă ca pe o chestiune tehnică”, a spus un alt membru fondator al Gaia-X, care face încă parte din inițiativă și căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis.

Interesele au fost în contradicție încă din prima zi, a amintit membrul fondator Lechelle, ceea ce a fost unul dintre motivele pentru care inițiativa nu a reușit să realizeze „fantezia unui Airbus european al cloudului”.

Germanii s-au alăturat inițiativei cu ideea de a crea suveranitatea datelor, protejând datele cetățenilor și industriilor lor de spionajul străin și de controlul legal, a spus el, adăugând: „Oricât de atlantiști ar fi, erau total de acord cu ideea de a depinde de Microsoft”.

Între timp, francezii au promovat o viziune mai egoistă, sperând să vadă Europa devenind autonomă, de la infrastructură până la software.

Așa a luat naștere misiunea de a crea o „infrastructură cloud federată”. Dar acea „complexitate uluitoare” s-ar transforma în curând într-o „dezordine imposibil de gestionat”, a spus Lechelle.

Actualul CEO Ulrich Ahle, care s-a alăturat echipei în 2023, a respins această afirmație, spunând că Gaia-X este departe de a fi un „eșec”. Acesta a unit industria – atât actorii mari, cât și cei mici – în jurul unor rezultate tangibile, cum ar fi spațiile de date federate și etichetele de conformitate, a spus el.

„La început, unii oameni credeau că Gaia-X va fi hiper-scalerul european care va concura cu Amazon, Google, Microsoft, Alibaba și așa mai departe”, a spus el, dar, de fapt, „este mai mult vorba de crearea unei modalități de gestionare a datelor în stil european”.

„Rezultatele pe care le oferim și beneficiile reale pentru afaceri pe care le creează aceste spații de date interoperabile sunt din ce în ce mai vizibile”, a spus el, subliniind exemplul unui spațiu de date bazat pe standardele Gaia-X pe care compania franceză de energie EDF îl va utiliza pentru a coordona în siguranță construcția de noi centrale nucleare.

Lobbying pe ușa din spate

Pe măsură ce Gaia-X a crescut și a început să definească planul Europei pentru partajarea sigură a datelor, și-a deschis porțile pentru participanții din industrie din afara Europei, în încercarea de a promova noi standarde pe scena globală.

În timp ce locurile din consiliul de administrație au rămas rezervate companiilor și grupurilor industriale din UE, au crescut semnalele de alarmă că proiectul era deturnat chiar de actorii pe care trebuia să îi înfrunte.

Aceste firme „au dirijat întreaga foaie de parcurs”, a spus Lechelle, investind bani și oameni în acest proiect. „Comitetele se înecau. Ei [actorii globali] aveau capacitatea, lățimea de bandă, dar noi eram deja sub apă... Americanii au lobbyiști cu normă întreagă și bugete uriașe. Sarcina lor este, în esență, să saboteze orice inițiativă care nu le place.”

Giganții americani din domeniul cloud, Amazon, Microsoft și Google, precum și giganții chinezi din domeniul tehnologiei, Huawei și Alibaba, sunt toți membri ai Gaia-X. În 2021, summitul anual de la Milano a fost sponsorizat de Huawei și Alibaba, ceea ce a provocat reacții negative.

Unii dintre cei intervievați au criticat faptul că asociațiile industriale europene și companiile din consiliul de administrație reprezentau interesele partenerilor de afaceri din străinătate.

„Mă luptam împotriva multor forțe care încercau să dilueze regulile de verificare, să dilueze eforturile”, a spus Bonfiglio, subliniind că era „directorul general al unei organizații bazate pe consens, în care consensul nu putea fi atins în majoritatea cazurilor”.

Bonfiglio a spus că nu regretă că a deschis inițiativa jucătorilor străini. „Problema nu este America vs. Europa”, a spus el, ci „încrederea” sau lipsa acesteia. El a susținut că acceptarea furnizorilor din afara UE ar fi trebuit să îi oblige să devină mai transparenți. „Dacă credeți că sunteți buni, arătați-ne ce aveți”, era mantra lui la acea vreme, a spus el.

Acum recunoaște influența inevitabilă a giganților corporativi în spațiul cloud. „Nu ai nevoie de Microsoft, Amazon și Google în consiliul de administrație, deoarece acestea ar fi reprezentate de persoane din consiliul de administrație al companiilor europene. Este un lobby indirect”, a spus el.

Membrul actual al asociației intervievat pentru acest articol a spus că statutul Gaia-X ar trebui modificat pentru a exclude asociațiile industriale din consiliul de administrație, deoarece acestea joacă în favoarea giganților tehnologici.

Ca răspuns, Ahle de la Gaia-X a spus că „direcțiile strategice sunt date și deciziile strategice sunt luate în consiliul de administrație”.

El a lăudat eticheta de certificare de nivel superior a inițiativei – care exclude companiile din afara UE – ca dovadă că a luat decizii care contravin intereselor SUA. Acest lucru „nu le-a plăcut deloc membrilor precum Amazon, Google și Microsoft”, dar s-a întâmplat.

Unde ne aflăm acum

În timp ce liderii se pregătesc să se întâlnească la summitul de la Berlin pentru a dezbate cât de departe să meargă în îndepărtarea de marile companii tehnologice, mai multe persoane intervievate pentru acest articol au avertizat împotriva repetării greșelilor din trecut.

Deși țările europene nu au ajuns încă la un consens privind o definiție comună a suveranității digitale – ceva ce mulți consideră crucial pentru un progres real – există semne că Parisul și Germania sunt mai aproape de un consens decât erau acum cinci ani.

„Recunosc, înainte aveam probleme cu termenul [suveranitate digitală]. Nu credeam că este necesar, dar situația globală s-a schimbat atât de dramatic încât noi, europenii, trebuie să devenim mai suverani”, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

La summit, Merz a declarat: „Vom explora toate posibilitățile, împreună cu reprezentanții industriei, pentru a deveni nu numai mai independenți de China, ci și, de exemplu, mai puțin dependenți de SUA și de marile companii de tehnologie. Vrem să recuperăm decalajul, vrem să ne îmbunătățim”.

Și totuși, în contextul în care Germania sărbătorește luna aceasta decizia Google de a investi peste 5 miliarde de euro în construirea de centre de date în țară, o mișcare pe care ministrul finanțelor Lars Klingbeil a descris-o ca fiind „exact ceea ce avem nevoie în acest moment”, realitatea intereselor corporative poate fi greu de abordat.

Pentru Bonfiglio, lecția învățată din Gaia-X este că „este evident că toți cei care fac parte din consiliul de administrație al unei asociații cu un obiectiv atât de mare și de impact încearcă să protejeze interesele propriilor companii”.

Deși Gaia-X poate că a ratat șansa de a-și îndeplini ambițiile inițiale, Lechelle insistă că viitorul summit franco-german este „o șansă de a pune degetul pe punctele sensibile”.

Între timp, „cei care doreau să mențină status quo-ul au câștigat”.

