„RAMmageddon”: Criza cipurilor de memorie lovește industria tech și scumpește smartphone-urile, laptopurile și automobilele

Liderii din industria tehnologiei, între care Elon Musk și Tim Cook, avertizează că se conturează o criză globală de cipuri de memorie care ar putea afecta producția și majora prețurile la smartphone-uri, laptopuri și automobile. Deficitul de memorii DRAM, alimentat de expansiunea accelerată a centrelor de date pentru inteligență artificială, începe deja să pună presiune pe marjele companiilor și pe bugetele consumatorilor.

Din ce în ce mai mulţi lideri din industria tehnologiei, inclusiv Elon Musk şi Tim Cook, avertizează că se profilează o criză globală de cipuri de memorie care începe să afecteze profiturile şi să umfle preţurile la orice, de la laptopuri şi smartphone-uri, la automobile şi centre de date, iar această criza urmează să se agraveze, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

De la începutul anului, Tesla Inc., Apple Inc. şi alte zeci de corporaţii au semnalat că lipsa de memorii de tip DRAM, o componentă de bază a tuturor tehnologiilor, va constrânge producţia.

Cook a avertizat că această criză va reduce marjele pentru telefoanele iPhone, iar Musk a spus Tesla va trebui să-şi construiască propria fabrică de cipuri memorie. „Avem două opţiuni: să ne lovim de un zid al cipurilor sau să ne facem o fabrică”, a spus Musk la sfârşitul lunii ianuarie.

Ce a declanșat criza cipurilor de memorie

Motivul fundamental al acestei crizei este dezvoltarea centrelor de date cu inteligenţă artificială. Companii precum Alphabet Inc. şi OpenAI înghit o parte tot mai mare din producţia de cipuri de memorie. Acest lucru i-a lăsat pe producătorii de dispozitive electronice de larg consum să se lupte pentru o ofertă în scădere de cipuri produse de companii precum Samsung Electronics Co. şi Micron.

Această situaţie generează creşteri de preţuri care încep să semene puţin cu hiperinflaţia din timpul Republicii de la Weimar. Costul unei memorii DRAM a crescut cu 75% din decembrie până în ianuarie. Un număr tot mai mare de comercianţi cu amănuntul şi intermediari îşi schimbă preţurile în fiecare zi. „RAMmageddon” este termenul folosit de unii pentru a descrie ceea ce urmează.

„Suntem în pragul a ceva mai mare decât orice ne-am confruntat până acum. Ceea ce ne aşteaptă de acum până la sfârşitul acestui deceniu, în ceea ce priveşte cererea, este mai mare decât orice am văzut în trecut şi, de fapt, va copleşi toate celelalte surse de cerere”, a declarat Tim Archer, director la furnizorul de echipamente pentru cipuri Lam Research Corp.

Ceea ce este îngrijorător este că preţurile cresc vertiginos, iar stocurile se epuizează chiar înainte ca giganţii AI să înceapă cu adevărat construcţia a centrelor de date. Alphabet şi Amazon.com Inc. tocmai au anunţat planuri pentru cheltuieli de capital de 185 de miliarde de dolari, respectiv 200 de miliarde de dolari, în acest an, mai mulţi bani decât a investit orice companie din istorie într-un singur an.

Mark Li, un analist Bernstein care urmăreşte industria semiconductorilor, avertizează că preţurile cipurilor de memorie devin „parabolice”. Chiar dacă acest lucru va aduce profituri generoase pentru Samsung, Micron şi SK Hynix Inc., restul sectorului de echipamente electronice va plăti un preţ dureros în perioada următoare.

De exemplu, Sony Group Corp. analizează amânarea lansării următoarei console PlayStation până în 2028 sau chiar 2029. Rivalul Nintendo Co, care a impulsionat cererea în 2025 după ce noua sa consolă Switch 2 a impulsionat achiziţiile de cipuri de memorie, analizează şi el creşterea preţului acestui dispozitiv în 2026. Producătorii chinezi de smartphone-uri, inclusiv Xiaomi Corp., Oppo şi Shenzhen Transsion Holdings Co., şi-au redus obiectivele de livrări pentru 2026, Oppo reducându-şi previziunile cu până la 20%.

„Deficitul de memorii DRAM va persista în industriile electronice, telecomunicaţiilor şi auto pe tot parcursul anului. Vedem deja semne de cumpărături de panică în sectorul auto, în timp ce producătorii de smartphone-uri se orientează către alternative la cipuri mai rentabile pentru a atenua impactul”, a declarat MS Hwang, analist la Counterpoint.

Analiştii avertizează că producția nu ține pasul cu cererea

Samsung, SK Hynix şi Micron au trecut prin mai multe cicluri de tip „boom-bust” în ceea ce priveşte cererea de cipuri de memorie. Deşi producătorii se întrec în a creşte oferta, va dura ani de zile pentru a construi şi a echipa noile facilităţi necesare pentru a produce mai multe cipuri de memorie.

„Aceasta este cea mai semnificativă deconectare dintre cerere şi ofertă, atât în ceea ce priveşte aploarea, cât şi orizontul de timp, pe care am văzut-o în cei 25 de ani ai mei în industrie”, a declarat Manish Bhatia, vicepreşedinte de operaţiunilor la Micron.

Producătorii de electronice, de la Xiaomi la Samsung şi până la Dell Technologies Inc., au avertizat consumatorii să se pregătească pentru preţuri mai mari în acest an, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, când inflaţia ar putea deveni un subiect central.

Din cauza costurilor exorbitante cu memoria, un cip DRAM ar putea reprezenta în curând până la 30% din costurile unui smartphone din segmentul low-end, triplu faţă de 10% la începutul anului 2025. Cel mai mare impact ar urma să fie asupra telefoanelor mai ieftine, cărora le lipseşte puterea de stabilire a preţurilor, apreciază analiştii de la Counterpoint Research.

„Memoria este acum noul aur pentru AI şi sectorul auto, dar în mod clar nu va fi uşor. Vor fi favorizaţi cei care şi-au făcut planuri şi cei care pot cheltui banii pentru asta”, a declarat Jayshree V. Ullal, director la Arista Networks, partener al AMD.

Editor : M.I.