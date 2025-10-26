Cea mai mare platformă de cloud computing din lume, Amazon Web Services (AWS), a suferit o întrerupere majoră care a afectat mii de organizații, inclusiv bănci, platforme software financiare precum Xero și platforme de socializare precum Snapchat. Pana a vut loc luni, 20 octombrie și a fost cauzată de o defecțiune la unul dintre centrele de date AWS situate în Virginia de Nord, în Statele Unite. Acest incident evidențiază vulnerabilitățile dependenței excesive de cloud computing – sau „cloud”, cum este adesea numit. Există însă modalități de a atenua unele dintre riscuri, scrie The Conversation.

Închirierea infrastructurii IT

Cloud computingul reprezintă furnizarea la cerere a diverselor resurse IT, cum ar fi puterea de calcul, stocarea bazelor de date și aplicațiile prin internet. În termeni simpli, este vorba de închirierea (nu deținerea) propriei infrastructuri IT.

Cloud computingul a devenit popular odată cu boom-ul „dot com” de la sfârșitul anilor 1990, când companiile de tehnologie digitală au început să furnizeze software prin internet. Pe măsură ce companii precum Amazon au devenit mai mature în capacitatea lor de a oferi ceea ce se numește „software ca serviciu” pe internet, au început să ofere și altora posibilitatea de a închiria serverele lor virtuale contra cost.

Aceasta a fost o propunere de valoare profitabilă. Cloud computing-ul permite un model de plată pe măsură ce se utilizează produsul, similar cu o factură de utilități, în loc de investiția inițială uriașă necesară pentru achiziționarea, operarea și gestionarea propriului centru de date.

Ca urmare, cele mai recente statistici sugerează că peste 94% din toate întreprinderile utilizează servicii bazate pe cloud într-o formă sau alta.

O piață dominată de trei companii

Piața globală a cloudului este dominată de trei companii. AWS deține cea mai mare cotă de piață (aproximativ 30%). Urmează Microsoft Azure (aproximativ 20%) și Google Cloud Platform (aproximativ 13%).

Toți cei trei furnizori de servicii au avut recent întreruperi, care au afectat în mod semnificativ platformele de servicii digitale. De exemplu, în 2024, o problemă cu un software terț a afectat grav Microsoft Azure, provocând defecțiuni operaționale extinse pentru întreprinderile din întreaga lume.

Google Cloud Platform a suferit, de asemenea, o întrerupere majoră în acest an din cauza unei configurări interne incorecte.

Riscuri profunde

Dependența puternică a internetului global de doar câțiva furnizori majori — AWS, Azure și Google Cloud — creează riscuri profunde atât pentru întreprinderi, cât și pentru utilizatorii obișnuiți.

În primul rând, această concentrare formează un singur punct de eșec. După cum s-a văzut în cazul recentei pene a serviciilor AWS, o simplă eroare de configurare într-un sistem central poate declanșa un efect de domino care paralizează instantaneu segmente vaste ale internetului.

În al doilea rând, acești furnizori impun adesea blocarea clienților într-un singur ecosistem de servicii cloud. Companiile consideră că este extrem de dificil și costisitor să schimbe platformele din cauza arhitecturilor complexe de date și a taxelor excesiv de mari percepute pentru mutarea unor volume mari de date din cloud (costuri de ieșire a datelor). Acest lucru îi blochează efectiv pe clienți, lăsându-i ostatici ai condițiilor unui singur furnizor.

În cele din urmă, dominația furnizorilor de servicii cloud cu sediul în SUA introduce riscuri geopolitice și de reglementare. Datele stocate în aceste sisteme masive sunt supuse legilor și cerințelor guvernamentale ale SUA, ceea ce poate complica respectarea reglementărilor internaționale privind suveranitatea datelor.

În plus, aceste companii dețin puterea de a cenzura sau restricționa accesul la servicii, oferindu-le controlul asupra modului în care funcționează firmele.

Cea mai bună practică actuală pentru a atenua aceste riscuri este adoptarea unei abordări multi-cloud care să permită descentralizarea. Aceasta implică rularea aplicațiilor critice pe mai mulți furnizori pentru a elimina punctul unic de eșec.

Această abordare poate fi completată de ceea ce se numește „edge computing”, în care stocarea și procesarea datelor sunt mutate de la centrele de date centrale mari către noduri mai mici și distribuite (cum ar fi serverele locale) pe care firmele le pot controla direct.

Combinația dintre edge computing și o abordare multi-cloud sporește reziliența, îmbunătățește viteza și ajută companiile să îndeplinească cerințele stricte de reglementare a datelor, evitând în același timp dependența de o singură entitate.

După cum spune un vechi proverb, nu puneți toate ouăle într-un singur coș.

