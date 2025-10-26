Live TV

Analiză O întrerupere a serviciilor Amazon a zguduit internetul. Un informatician explică de ce „cloud-ul” trebuie să se schimbe

Data actualizării: Data publicării:
cloud computing
Foto: Profimedia
Din articol
Închirierea infrastructurii IT O piață dominată de trei companii Riscuri profunde

Cea mai mare platformă de cloud computing din lume, Amazon Web Services (AWS), a suferit o întrerupere majoră care a afectat mii de organizații, inclusiv bănci, platforme software financiare precum Xero și platforme de socializare precum Snapchat. Pana a vut loc luni, 20 octombrie  și a fost cauzată de o defecțiune la unul dintre centrele de date AWS situate în Virginia de Nord, în Statele Unite. Acest incident evidențiază vulnerabilitățile dependenței excesive de cloud computing – sau „cloud”, cum este adesea numit. Există însă modalități de a atenua unele dintre riscuri, scrie The Conversation.

Închirierea infrastructurii IT

Cloud computingul reprezintă furnizarea la cerere a diverselor resurse IT, cum ar fi puterea de calcul, stocarea bazelor de date și aplicațiile prin internet. În termeni simpli, este vorba de închirierea (nu deținerea) propriei infrastructuri IT.

Cloud computingul a devenit popular odată cu boom-ul „dot com” de la sfârșitul anilor 1990, când companiile de tehnologie digitală au început să furnizeze software prin internet. Pe măsură ce companii precum Amazon au devenit mai mature în capacitatea lor de a oferi ceea ce se numește „software ca serviciu” pe internet, au început să ofere și altora posibilitatea de a închiria serverele lor virtuale contra cost.

Aceasta a fost o propunere de valoare profitabilă. Cloud computing-ul permite un model de plată pe măsură ce se utilizează produsul, similar cu o factură de utilități, în loc de investiția inițială uriașă necesară pentru achiziționarea, operarea și gestionarea propriului centru de date.

Ca urmare, cele mai recente statistici sugerează că peste 94% din toate întreprinderile utilizează servicii bazate pe cloud într-o formă sau alta.

O piață dominată de trei companii

Piața globală a cloudului este dominată de trei companii. AWS deține cea mai mare cotă de piață (aproximativ 30%). Urmează Microsoft Azure (aproximativ 20%) și Google Cloud Platform (aproximativ 13%).

Toți cei trei furnizori de servicii au avut recent întreruperi, care au afectat în mod semnificativ platformele de servicii digitale. De exemplu, în 2024, o problemă cu un software terț a afectat grav Microsoft Azure, provocând defecțiuni operaționale extinse pentru întreprinderile din întreaga lume.

Google Cloud Platform a suferit, de asemenea, o întrerupere majoră în acest an din cauza unei configurări interne incorecte.

Riscuri profunde

Dependența puternică a internetului global de doar câțiva furnizori majori — AWS, Azure și Google Cloud — creează riscuri profunde atât pentru întreprinderi, cât și pentru utilizatorii obișnuiți.

În primul rând, această concentrare formează un singur punct de eșec. După cum s-a văzut în cazul recentei pene a serviciilor AWS, o simplă eroare de configurare într-un sistem central poate declanșa un efect de domino care paralizează instantaneu segmente vaste ale internetului.

În al doilea rând, acești furnizori impun adesea blocarea clienților într-un singur ecosistem de servicii cloud. Companiile consideră că este extrem de dificil și costisitor să schimbe platformele din cauza arhitecturilor complexe de date și a taxelor excesiv de mari percepute pentru mutarea unor volume mari de date din cloud (costuri de ieșire a datelor). Acest lucru îi blochează efectiv pe clienți, lăsându-i ostatici ai condițiilor unui singur furnizor.

În cele din urmă, dominația furnizorilor de servicii cloud cu sediul în SUA introduce riscuri geopolitice și de reglementare. Datele stocate în aceste sisteme masive sunt supuse legilor și cerințelor guvernamentale ale SUA, ceea ce poate complica respectarea reglementărilor internaționale privind suveranitatea datelor.

În plus, aceste companii dețin puterea de a cenzura sau restricționa accesul la servicii, oferindu-le controlul asupra modului în care funcționează firmele.

Cea mai bună practică actuală pentru a atenua aceste riscuri este adoptarea unei abordări multi-cloud care să permită descentralizarea. Aceasta implică rularea aplicațiilor critice pe mai mulți furnizori pentru a elimina punctul unic de eșec.

Această abordare poate fi completată de ceea ce se numește „edge computing”, în care stocarea și procesarea datelor sunt mutate de la centrele de date centrale mari către noduri mai mici și distribuite (cum ar fi serverele locale) pe care firmele le pot controla direct.

Combinația dintre edge computing și o abordare multi-cloud sporește reziliența, îmbunătățește viteza și ajută companiile să îndeplinească cerințele stricte de reglementare a datelor, evitând în același timp dependența de o singură entitate.

După cum spune un vechi proverb, nu puneți toate ouăle într-un singur coș.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
2025-01-10 instant-4635
3
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Politicieni...
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan, în studioul Digi24. Răspunsuri după o...
donald trump - mike pence
Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
De la trosnitul degetelor la guma de mestecat care rămâne în stomac: experții demontează cele mai întâlnite mituri despre sănătate
Actorul Michael J. Fox compară boala Parkinson cu un agresor: „Totul ține de felul în care te ridici împotriva lui”
După Kamala Harris, Gavin Newsom a anunțat că ia în calcul o candidatură la președinția SUA: „Da, altfel aș minți”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FILE PHOTO: VivaTech conference dedicated to innovation and startups in Paris
Pană majoră la Amazon Web Services: sunt afectate site-uri, aplicații, jocuri oline și servicii bancare
microsoft sediu sigla
Microsoft oprește accesul unei unități militare israeliene la centrele sale de date, din cauza supravegherii în masă a palestinienilor
membru al unui trib din Brazilia / o antenă Starlink într-un sat din jungla amazoniană
„Vrem Starlink”: Cum au ajuns foste triburi necontactate din Amazon tot mai dependente de internet, telefoane mobile și panouri solare
centru de date servere
Emisiile indirecte de carbon generate de Amazon, Microsoft, Alphabet şi Meta au crescut cu 150% între 2020 și 2023
Pachete
Amazon se pregăteşte să testeze roboţi umanoizi pentru livrări
Partenerii noștri
Pe Roz
Femeie criticată dur după ce a plătit mii de dolari pe operație estetică, dar a refuzat să achite rechizitele...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea...
Adevărul
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George...
Playtech
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe...
Pro FM
Justin Trudeau, impresionat de Katy Perry încă de la prima întâlnire: „A zburat până în California doar...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...