Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul rus l-a înjurat pe moderator și a plecat, întrebat fiind de ce nu e pe front

Deputatul din Duma de Stat din Rusia, Alexei Juravlev, a provocat un scandal după ce intervievatorul, avocatul Ivan Mironov, l-a întrebat de ce parlamentarul nu participă la operațiunea militară specială (n. red. așa numesc rușii războiul din Ucraina). Alesul, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare s-a enervat și l-a înjurat pe moderator, după care a plecat continuând să prolifereze cuvinte injurioase.

Avocatul care modera interviul l-a întrebat pe deputat cum ar putea să comenteze prezența sa la Moscova, în condițiile în care el însuși îndeamnă la unitate și la a nu ezita să-și dea viața în zona de conflict.

Ca răspuns, Juravlev a povestit că se află în zona operațiunilor militare speciale din sud-estul Ucrainei încă din 2014. Totuși, potrivit acestuia, deputaților le este „interzis” să participe la acțiuni de luptă.

După aceea, el a adresat cuvinte obscene intervievatorului și a părăsit studioul.

În iunie, Juravlev a declarat că Forțele Armate ale Rusiei trebuie să lanseze atacuri asupra infrastructurii de transport a Ucrainei, pentru a opri raidurile dronelor asupra regiunilor Federației Ruse, inclusiv asupra Moscovei. Potrivit acestuia, este necesar să se înceapă „războiul pe bune”. El a adăugat că, în acest moment, este nevoie de o „operațiune de amploare” în zona de operațiuni speciale.

Anterior, deputatul a propus ca Ucraina să fie recunoscută drept stat terorist. În opinia sa, în acest caz, comunicarea cu Kievul „ar putea fi calificată fără echivoc drept complicitate cu teroriștii”.

Digi24.ro transcrie parțial dialogul dintre cei doi:

-Deputații sau copiii lor nu sunt pe front, de ce?

-Cum nu sunt? au fost?

- Au fost, dar nu a murit nimeni, pare cea mai puțin afectată categorie socială de operațiunile militare, care, de altfel, strigă cel mai tare că oamenii trebuie să meargă pe front.

- Sunt puțin peste 400 de deputați, de ce ar trebui să moară cineva.

- De ce sunteți în Moscova, spunând concomitent că viața nu contează.

- Eu am fost pe front din 2014, eu acum sunt în campanie electorală acum,

- Dacă aveți nevoie de dovadă scrisă că am fost pe front, să v-o intromisionați (...)

- Deputaților le este interzis să participe pe front, încearcă să se scuze alesul.

- Mă doare în cot, spune alesul, de ce trebuie să mai stau la interviul vostru de doi bani! După care alesul rus a folosit o expresie injurioasă expeditivă la adresa moderatorului, s-a ridicat și a plecat din studio.

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Editor : A.R.