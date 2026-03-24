14 femei sunt agresate, în fiecare oră, în România. Cum poate o comandă de pizza altfel sau un cocktail cerut la bar să salveze o viață

Numai în ultimul an, în România au fost peste 138 de mii de cazuri de violență domestică. Credit foto: Guliver/Getty Images

O comandă specială de pizza, un gest discret făcut pe stradă sau un altfel de cocktail cerut la bar pot salva o viață, în situații limită. A simțit-o pe propria piele și o tânără de 17 ani din Ialomița, care a scăpat din mâinile agresorului, după ce a folosit o funcție ascunsă a telefonului - SOS. În România, cele mai multe agresiuni sunt îndreptate împotriva femeilor, arată statisticile. În fiecare oră, 14 femei sunt agresate fie de actuali, fie de foști parteneri.

Funcția SOS a telefonului, care i-a salvat viața tinerei din Ialomița, poate fi accesată prin apăsarea repetată a butonului de pornire a telefonului mobil.

„Odată ce apelul la 112 e inițiat prin functia SOS și este preluat de operatori, în sistemul 112 sunt primite și datele de localizare disponibile”, explică Cătălin Chirică, purtător de cuvânt STS.

„Mi se pare utilă, având în vedere că de multe ori suntem expuse unui pericol”, e de părere o tânără.

„Persoanele cu deficiențe de auz sau vorbire au și ele la dispoziție un serviciu în caz de urgență, însă unul de mesagerie. Trebuie să fie înregistrate în baza de date a SMS 113, iar după efectuarea apelului la 112, discuția se mută automat în mesageria scrisă, pentru ca operatorul să poate prelua urgența”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Bună! Un Angel shot, te rog. / Desigur, acum! Hai, te rog!” - e dialogul dintre o clientă și barmanul unui bar.

La Cluj, salvarea poartă numele unui cocktail. Angel Shot se poate „comanda” sec, cu gheață sau cu lime și, în funcție de varianta aleasă, personalul din baruri știe cum trebuie să intervină.

„Dacă ni se cere, escortăm persoana afară în siguranță, o ducem la un taxi dacă dorește sau, dacă se agravează situația, chemăm autoritățile”, explică Radu Pop, barmanul unui bar din Cluj-Napoca.

Ajutorul poate veni și pe stradă.

„Un cod de siguranță pentru femei este gestul cu mâna: ridici palma, îndoi degetul mare în interior și închizi celelalte degete peste el. Acest gest discret arată că ești în pericol, iar persoanele care îl observă ar trebui să înțeleagă că ai nevoie de ajutor și să contacteze autoritățile.”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Am pățit de multe ori să vină alte fete să ne ceară nouă ajutor. Femeile se simt în siguranță să ceară ajutor altor femei”, spune o tânără.

Și un apel la 112, cu un limbaj codat, poate salva vieți. De exemplu, un bărbat din Capitală a scăpat de pericol după ce a comandat o pizza la numărul de urgență.

În România, cele mai multe agresiuni sunt îndreptate împotriva femeilor, arată statisticile. Numai în ultimul an, au fost peste 138 de mii de cazuri de violență domestică. Și mai grav, o femeie a fost omorâtă în fiecare săptămână, fie de actuali, fie de foști parteneri.

reporteri: Bogdan Băcilă, Bianca Timșa
operatori: Bogdan Băcilă, Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Liceul Cosbuc
Un profesor de la Liceul „Coșbuc” ar fi agresat un elev. Poliția a emis ordin de restricție. Ce spune cadrul didactic
Poliția Română
Ce a pățit un bărbat din Galați care a îndemnat pe Facebook la violențe contra polițiștilor. Limitele libertății de a posta orice
N22 FETITA OMORATA BATAIE-TEL FAKE 130326_00018
Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul ei, în arest
profimedia-1080897615
Tornade devastatoare în SUA: cel puțin șase morți, printre victime un băiat de 12 ani. Zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma
politie masina noaptea girofar
Un bărbat a amenințat cu moartea o femeie pentru că nu i-a acceptat cererea de prietenie pe Facebook
Recomandările redacţiei
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump...
calin georgescu
Dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu. Cum au...
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. Discuții directe SUA-Iran ar...
Război în Ucraina.
Mărturiile unor ucraineni condamnați pentru trădare și susținerea...
