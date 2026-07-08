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Nicușor Dan cheamă liderii PNL, PSD, USR și UDMR la noi discuții (surse)

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan vrea o rundă de discuții cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pentru găsirea unei majorități care să susțină un nou Guvern. Dacă șeful statului nu cheamă liderii la Cotroceni la finalul acestei săptămâni, atunci întâlnirea ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. 

Potrivit informațiilor digi24.ro, sunt așteptate noi discuții între președinte și liderii partidelor din fosta Coaliție de guvernare pentru deblocarea crizei politice. O întâlnire la Cotroceni era așteptată inițial la finalul acestei săptămâni. Surse politice spun, însă, că discuțiile ar putea avea loc și la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, având în vedere că unii lideri sunt plecați din București.

Negocierile politice s-au blocat atât la varianta de Guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare.

De cealaltă parte, liberalii, care împreună cu USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan premier, ar vrea să dea ei primul numele celui care să conducă Executivul și abia apoi PSD. 

A fost înaintată și ideea unui Executiv de armistițiu condus de PSD-PNL-UDMR, însă fără USR. Potrivit unor surse, într-un astfel de scenariu s-ar putea schimba numele de premier propus de partide, iar în cărți ar putea fi din nou Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor. 

Zilele trecute, Sorin Grindeanu a declarat, într-un interiu la Digi24, că PSD nu are nicio problemă să discute despre varianta unui „guvern de armistițiu”, însă PNL trebuie mai întâi să își retragă hotărârile prin care exclude colaborarea cu social-democrații. Liderul PSD a afirmat că partidul său a acceptat toate scenariile propuse până acum, însă de fiecare dată au apărut noi condiții din partea liberalilor.

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Editor : A.G.

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