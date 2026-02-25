Live TV

Instagram lansează o aplicație pentru Google TV

google tv
Instagram lansează o aplicaţie de Google TV, care oferă acces la clipurile video ale platformei pe televizoarele şi restul dispozitivelor care folosesc acest sistem de operare.

La doar două luni după ce s-a lansat pe Amazon Fire TV, Instagram ajunge şi pe Google TV, platforma dezvoltată de Google şi folosită pe dispozitivele de streaming ale companiei şi televizoarele partenerilor, scrie News.ro.

Principala funcţionalitate a aplicaţiei Instagram pentru Google TV este vizionarea conţinutului video. Asta chiar dacă clipurile video verticale nu se potrivesc foarte bine ecranelor orizontale ale televizoarelor.

La fel ca în cazul aplicaţiilor mobile, fluxurile de conţinut sunt personalizate cu ajutorul algoritmului, care afişează conţinut potrivit fiecărui utilizator în parte.

Marea diferenţă faţă de aplicaţiile mobile este organizarea a conţinutului pe aşa-zise canale, care nu sunt altceva decât categorii, precum umor, muzică etc.

Reels-urile, cum îşi numeşte Instagram clipurile video verticale, vor fi redate automat - când se termină unul, începe altul. Asta scuteşte utilizatorul de un efort în plus.

Funcţiile sociale ale aplicaţiei de Google TV includ opţiuni precum partajarea, citirea comentariilor şi apăsarea butonului Like.

Disponibilă pentru început doar in Statele Unite, aplicaţia Instagram de Google TV, precum şi cea pentru Fire TV, reprezintă răspunsul Meta la aplicaţia TikTok pentru televizoare, care există deja de mai mulţi ani.

