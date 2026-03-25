Decizie istorică: Meta a fost găsită vinovată într-un caz de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul Facebook și Instagram

Un juriu a stabilit că Meta a încălcat legislaţia din statul american New Mexico într-un proces în care era acuzată că nu a avertizat utilizatorii cu privire la pericolele prezentate de platformele sale şi că nu a protejat copiii de prădătorii sexuali, trransmite News.ro care citează CNN.

Juriul a găsit Meta vinovată pentru toate capetele de acuzare, inclusiv pentru practicile comerciale „neloiale şi înşelătoare” şi „abuzive” la care s-a angajat în mod intenţionat, şi a obligat compania să plătească despăgubiri în valoare de 375 de milioane de dolari.

De ani de zile, Meta se confruntă cu îngrijorări din partea părinţilor, a denunţătorilor, a apărătorilor drepturilor şi a legiuitorilor cu privire la riscurile la care sunt expuşi copiii şi adolescenţii pe platformele sale. Decizia de marţi marchează prima dată când compania a fost trasă la răspundere într-un proces cu juriu pentru aceste probleme.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat că compania nu este de acord „cu respect” şi intenţionează să facă apel împotriva deciziei.

Procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, a dat în judecată Meta în 2023 pentru că ar fi creat un „teren propice” pentru prădătorii de copii pe Facebook şi Instagram, acuzaţii pe care compania le neagă.

Suma acordată de juriu a fost mai mică decât despăgubirile de miliarde de dolari solicitate de New Mexico, dar o parte ulterioară a cazului, care urmează să fie prezentată direct judecătorului, ar putea, de asemenea, să oblige Meta să aducă modificări platformelor sale şi să plătească penalităţi suplimentare.

Cazul face parte dintr-un val de presiuni legale cu care se confruntă Meta şi alte platforme de socializare în legătură cu siguranţa tinerilor utilizatori.

În timp ce juraţii din tribunalul statal din New Mexico au pronunţat un verdict, juraţii din Los Angeles analizează un caz separat împotriva Meta şi YouTube, acuzându-le că au creat intenţionat funcţii care creează dependenţă şi care au afectat sănătatea mentală a unei tinere.

Giganţii reţelelor sociale se confruntă, de asemenea, cu sute de alte procese intentate de persoane fizice, districte şcolare şi procurori generali ai statelor — unele dintre acestea urmând să fie judecate mai târziu în acest an.

Pledoariile finale de luni au urmat unui proces de şase săptămâni care a inclus mărturii ale directorilor Meta şi ale foştilor angajaţi deveniţi denunţători.

Juriul din New Mexico a avut sarcina de a decide dacă Meta a făcut în mod intenţionat declaraţii false şi înşelătoare cu privire la siguranţa platformelor sale sau s-a angajat în practici „inacceptabile” prin proiectarea în cunoştinţă de cauză a platformelor sale pentru a leza tinerii.

„Lucrăm din greu pentru a asigura siguranţa oamenilor pe platformele noastre şi suntem conştienţi de provocările legate de identificarea şi eliminarea actorilor rău intenţionaţi sau a conţinutului dăunător. Vom continua să ne apărăm cu fermitate şi rămânem încrezători în istoricul nostru de protejare a adolescenţilor online”, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Meta într-un comunicat.

Torrez a numit decizia „o victorie istorică pentru fiecare copil şi familie care a plătit preţul pentru alegerea Meta de a pune profitul înaintea siguranţei copiilor”.

Avocatul Meta, Kevin Huff, a susţinut în instanţă că compania a fost sinceră cu utilizatorii în privinţa faptului că unii utilizatori rău intenţionaţi şi conţinut inadecvat pot trece de filtrele sale de siguranţă. El a precizat însă că 40.000 de angajaţi ai Meta sunt responsabili de siguranţa platformelor Facebook şi Instagram şi că compania investeşte masiv în măsuri de protecţie a tinerilor utilizatori.

Juriul a analizat dacă Meta induce în eroare şi lezează în mod intenţionat copiii

Procuratura generală din New Mexico a creat mai multe profiluri false pe Facebook şi Instagram, care se dădeau drept copii, în cadrul anchetei sale asupra Meta. Aceste conturi de test au fost expuse la conţinut cu conotaţii sexuale şi la solicitări de a distribui conţinut pornografic, susţine procesul.

Conturile false ale copiilor ar fi fost contactate şi solicitate pentru sex de către cei trei bărbaţi adulţi din New Mexico care au fost arestaţi în mai 2024, la un motel, unde ar fi crezut că se vor întâlni cu o fetiţă de 12 ani, pe baza conversaţiilor lor cu conturile-momeală.

În timpul procesului, statul a susţinut că Meta nu a făcut suficient pentru a împiedica persoanele rău intenţionate de pe platformele sale să contacteze copiii.

Cazul din New Mexico a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la faptul că permiterea utilizării criptării end-to-end de către adolescenţi în chat-urile de pe Instagram — o măsură de confidenţialitate care împiedică pe oricine, în afară de expeditor şi destinatar, să vadă o conversaţie — ar putea îngreuna eforturile forţelor de ordine de a-i prinde pe prădători. La jumătatea procesului, Meta a declarat că va înceta să mai ofere suport pentru mesageria criptată end-to-end pe Instagram în cursul acestui an.

În ceea ce priveşte decizia privind criptarea, un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru CNN că „foarte puţine persoane optau pentru mesageria criptată end-to-end în mesajele directe, aşa că vom elimina această opţiune de pe Instagram în următoarele luni. Oricine doreşte să continue să trimită mesaje cu criptare end-to-end poate face acest lucru cu uşurinţă pe WhatsApp.”

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat anterior pentru CNN că „exploatarea copiilor este o crimă oribilă şi am petrecut ani de zile dezvoltând tehnologie pentru a o combate.”

Avocaţii companiei au pus la îndoială legitimitatea anchetei din New Mexico, acuzând biroul procurorului general că a folosit conturi şi fotografii piratate sau furate ale unor copii reali, fără consimţământul acestora, pentru a atrage prădătorii.

Torrez a calificat anterior aceste critici drept o „distragere a atenţiei.”

„Una dintre cele mai frecvente reacţii este să se lanseze atacuri şi să se încerce discreditarea unei anchete, în loc să se concentreze cu adevărat asupra propriilor responsabilităţi”, a declarat el luni pentru CNN. „Nu cred că este ceva ce juriul va lua în considerare.”

