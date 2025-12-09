Meta a primit acordul UE pentru reducerea datelor personale folosite în publicitate. Evită astfel amenzi uriașe

Propunerea Meta Platforms de a utiliza mai puţine date personale în modelul său „plăteşti sau îți dai acordul”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit luni aprobarea autorităţilor europene de concurenţă, semnalând astfel că gigantul american din domeniul tehnologiei nu va mai fi expus la amenzi zilnice.

Investigaţia împotriva Meta marchează continuarea campaniei UE de restricţionare a Big Tech, în ciuda criticilor din partea Statelor Unite, şi preferinţa Bruxelles-ului de a soluţiona cazurile prin compromisuri atunci când este posibil, pentru a evita tensiuni comerciale suplimentare.

Meta a negociat cu Comisia Europeană după ce, în aprilie, a fost sancţionată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Markets Act (DMA), legea menită să limiteze puterea platformelor dominante. Încălcarea a avut loc la Facebook şi Instagram, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2024.

În urma sancţiunii, Meta a modificat modelul pay-or-consent astfel încât să folosească mai puţine date personale pentru publicitatea personalizată. Comisia a analizat dacă schimbările se conformează legislaţiei, compania riscând altfel amenzi zilnice de până la 5% din cifra de afaceri globală medie.

Ajustările includ modificări de formulare, design şi transparenţă pentru a reaminti utilizatorilor că au două opţiuni: să îşi ofere consimţământul pentru publicitate complet personalizată sau să permită colectarea unui volum redus de date, ceea ce duce la reclame mai puţin personalizate.

Comisia Europeană a confirmat primirea propunerii din noiembrie şi a anunţat că va monitoriza implementarea noului model publicitar şi va colecta feedback, eliminând perspectiva amenzilor periodice.

„Meta le va oferi utilizatorilor o alegere efectivă între a consimţi la partajarea tuturor datelor şi a primi publicitate complet personalizată, sau a partaja mai puţine date pentru o experienţă cu personalizare limitată”, a transmis executivul UE.

