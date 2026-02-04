Live TV

Amazon intenționează să utilizeze IA pentru a accelera producția de filme și programe TV (Reuters)

Amazon intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a accelera procesul de realizare a filmelor și programelor TV, chiar dacă Hollywoodul se teme că IA va reduce locurile de muncă și va remodela permanent industria, scrie Reuters.

La Amazon MGM Studio, veteranul din industria divertismentului Albert Cheng conduce o echipă însărcinată cu dezvoltarea de noi instrumente IA care, potrivit lui, vor reduce costurile și vor eficientiza procesul creativ. Amazon intenționează să lanseze un program beta închis în martie, invitând partenerii din industrie să testeze instrumentele sale de IA. Compania se așteaptă să aibă rezultate pe care să le împărtășească până în mai.

Cheng a descris AI Studio ca fiind o „startup” care funcționează conform filosofiei „echipei de două pizza” a fondatorului Amazon, Jeff Bezos — menținând grupul suficient de mic încât să poată fi hrănit cu două pizza. Echipa este formată în principal din ingineri de produs și oameni de știință, cu un contingent mai mic de creativi și oameni din industrie.

Amazon adoptă public IA ca răspuns la bugetele de producție în spirală care limitează numărul de emisiuni și filme pe care companiile le pot finanța. Tehnologia va accelera anumite procese pentru a produce mai multe filme și emisiuni TV în mod mai eficient.

„Costul creației este atât de mare încât este cu adevărat dificil să produci mai mult și este cu adevărat dificil să-ți asumi riscuri mari”, a declarat Cheng într-un interviu. „Credem cu tărie că IA poate accelera, dar nu va înlocui, inovația și aspectele unice pe care (oamenii) le aduc pentru a crea opera.”

Decizia de a adopta inteligența artificială vine în contextul în care actori de prim rang, precum Emily Blunt, și-au exprimat temerile cu privire la ascensiunea IA — și, în special, la faptul că actrița IA Tilly Norwood le-ar face meseria inutilă.

Amazon a subliniat că scenariștii, regizorii, actorii și designerii de personaje vor fi implicați în fiecare etapă a producției, folosind IA ca instrument pentru a spori creativitatea.

La fel ca multe alte companii de tehnologie, Amazon încurajează aproape toate diviziile să găsească utilizări pentru IA și a indicat succesele tehnologiei ca fiind unul dintre motivele pentru care a disponibilizat aproximativ 30.000 de angajați din octombrie, cea mai mare reducere de personal din istoria sa. Aceasta a inclus o serie de disponibilizări la Prime Video.

Cheng a spus că IA ar putea ajuta Prime Video să depășească unele dintre provocările inerente producției de film și televiziune la scară largă.

AI Studio construiește instrumente care fac legătura între ceea ce Cheng a descris ca „ultima milă” – poate o referință îndrăzneață la operațiunea de livrare a Amazon – între ofertele existente de IA pentru consumatori și controlul granular de care regizorii au nevoie pentru conținutul cinematografic. Aceasta include îmbunătățirea consistenței personajelor între cadre și integrarea cu instrumente creative standard în industrie.

Amazon se bazează pe divizia sa de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), pentru ajutor și intenționează să colaboreze cu mai mulți furnizori de modele lingvistice de mari dimensiuni pentru a oferi creatorilor o gamă mai largă de opțiuni pentru producția cinematografică pre și post-producție. Cheng a spus că protejarea proprietății intelectuale și asigurarea faptului că conținutul creat de IA nu va fi absorbit în alte modele IA sunt esențiale pentru ca AI Studio să funcționeze.

AI Studio colaborează cu producătorii Robert Stromberg („Maleficent”) și compania sa Secret City, Kunal Nayyar („The Big Bang Theory”) și compania sa Good Karma Productions, precum și cu fostul animator Pixar și ILM Colin Brady, pentru a explora noi instrumente și cele mai bune modalități de implementare a acestora.

Studio-ul, lansat în august anul trecut, indică serialul său de succes, „House of David”, ca exemplu al modului în care inteligența artificiașă ar putea fi utilizată în viitor.

Pentru al doilea sezon al epopeii biblice, regizorul Jon Erwin a utilizat IA în combinație cu imagini live-action pentru a crea scene de luptă, editând perfect cele două medii împreună pentru a extinde aria de acoperire a secvențelor la un cost mai mic.

