„Cocaină, aur și carne”: cum a devenit Amazonul columbian o afacere profitabilă pentru grupările criminale

Deasupra Amazonului columbian, Rodrigo Botero privește din cabina unui mic avion cum se întinde sub el coronamentul pădurii tropicale – o mare nesfârșită de verde întreruptă de pete maronii, tot mai întinse. În calitate de director al Fundației pentru Conservare și Dezvoltare Durabilă (FCDS), el a petrecut ani de zile cartografiind din aer transformarea acestui peisaj fragil, relatează The Guardian.

Echipa sa a înregistrat peste 150 de survoluri, acoperind 50.000 km pentru a urmări avansarea defrișărilor de-a lungul drumurilor, culturile ilicite și schimbarea frontierelor așezărilor umane. „Acum avem cea mai mare densitate de drumuri din întreaga Amazonie”, a declarat Botero.

Cu toate acestea, infrastructura pe care a descris-o nu este neapărat un semn de progres sau dezvoltare socială, ci mai degrabă o rețea de rute ilegale care se extinde în sudul Columbiei, prin pădurea amazoniană, care acoperă 42% din teritoriul țării. Din 2018, diverse grupuri armate au construit acolo peste 8.000 km de drumuri, care se întind ca niște artere prin junglă.

Configurația acestei noi rețele avantajează aproape exclusiv infractorii organizați, care controlează vasta regiune și utilizează drumurile pentru a exporta mărfuri ilicite, ceea ce contribuie și la devastarea mediului.

„În afara Columbiei, există cerere pentru cocaină, aur și carne; Amazonul satisface această cerere. În ceea ce privește deteriorarea mediului nostru, există o responsabilitate comună la nivel internațional”, a spus Botero.

În raportul său intitulat „Amazonul în conflict”, FCDS afirmă că regiunea nord-vestică a Amazonului – în care activează 17 grupuri ilegale în aproape 70 % din municipalități – înregistrează unul dintre cele mai ridicate numere de conflicte socio-ecologice din lume.

Raportul precizează: „Este o problemă de macro-criminalitate care leagă grupurile armate, bandele și cartelurile de intermediarii politici și conglomeratele de afaceri care, pe lângă preluarea resurselor naturale și distrugerea ecosistemelor, caută să exercite controlul teritorial și asupra populației din regiune.”

Un alt grup de reflecție, Fundația Idei pentru Pace, remarcă, de asemenea, schimbări în rândul facțiunilor care activează în țară.

„Distincția dintre actorii insurgenți și grupurile de crimă organizată a devenit din ce în ce mai neclară”, se arată într-un raport. „Structurile s-au schimbat de la modele ierarhice, precum marile carteluri de droguri din anii 1980 și 1990, la organizații mai federate, cu interacțiuni dinamice, care au format o rețea criminală complexă.”

Această degradare s-a intensificat după acordul de pace semnat în 2016 între guvern și Forțele Armate Revoluționare din Columbia (Farc), care foloseau jungla ca ascunzătoare și o protejau din motive strategice. Au apărut noi grupuri, adesea cu ambiții mai mult locale decât naționale și aflate în conflict între ele.

Lista actuală, pe lângă vechea Armată de Eliberare Națională (ELN), include Gaitanistas (cunoscută și sub numele de Clanul Golfului, Urabeños și Forțele de Apărare Gaitaniste din Columbia sau AGC), Statul Major Central (EMC), Statul Major al Blocurilor și Frontului (EMBF), Al Doilea Marquetalia și Comandamentul de Frontieră (CDF), printre altele.

„Când a fost semnat acordul de pace, mai mulți disidenți ai FARC au anunțat că nu vor preda armele, iar imediat s-a observat o creștere a defrișărilor: 150.000 de hectare [370.000 acri] în 2018”, spune Botero. Acum, 700.000 de hectare au fost devastate.

Conform Global Forest Watch, între 2001 și 2024, Columbia a pierdut aproximativ 56.000 km pătrați din suprafața totală acoperită de păduri și aproximativ 21.000 km pătrați din pădurile tropicale primare. O mare parte din aceste terenuri, situate în arcul nord-vestic al Amazonului, sunt acum utilizate pentru creșterea bovinelor, al căror număr a crescut dublându-se de la 1.600.000 la 3.200.000 în ultimii opt ani.

„Nu există nicio garanție”

Mai mulți experți atribuie criza actuală greșelilor președintelui de stânga Gustavo Petro, un lider care a promis să aducă pacea într-o țară sfâșiată de mult timp de războiul civil și să protejeze mediul înconjurător. Criticii săi susțin că Petro nu a reușit să extindă controlul statului asupra zonelor îndepărtate ale teritoriului columbian și nici să împiedice retragerea Farc, ceea ce a dus la apariția unor grupuri de gherilă și a unor noi carteluri criminale care domină acum piața cocainei.

Kyle Johnson, cercetător la Fundația Conflict Responses (Core) din Bogota, este de părere că nu este vorba doar de un eșec al actualei administrații. „Cifrele arată că ultimele două guverne au abordat problema în moduri foarte diferite, dar niciuna dintre abordări nu a funcționat. Neimplementarea acordului de pace este cauza principală a creșterii numărului grupurilor armate din Amazon.”

Acordul de pace promitea o reformă rurală cuprinzătoare, inclusiv un plan de dezvoltare agrară și acces la terenuri pentru fermieri. De asemenea, propunea o strategie de înlocuire durabilă a culturilor ilicite, precum coca.

În promisiunea sa de a democratiza accesul la terenuri în Columbia, guvernul Petro a alocat 15.000 km pătrați fermierilor. Cu toate acestea, inegalitatea persistă: cei mai bogați 1% dețin 47% din terenurile rurale private, potrivit Institutului Geografic Agustín Codazzi, agenția cartografică de stat a Columbiei.

Johnson consideră că „Pacea totală”, inițiativa ambițioasă a lui Petro de a dezarma toate grupurile din țară, ar fi avut mai mult succes dacă s-ar fi concentrat pe îndeplinirea acordului de pace cu Farc.

„Acest acord conține instrumente pentru promovarea consolidării păcii, iar prin aplicarea lui, guvernul transmite un mesaj noilor grupuri. Acestea ar putea considera că, dacă guvernul nu pune în aplicare acordul anterior, nu există nicio garanție că va face acest lucru cu cele noi”, afirmă Johnson.

El spune că încălcarea armistițiului cu Farc este principalul argument folosit de grupurile emergente pentru a rămâne înarmate. De asemenea, acestea denunță peste 400 de asasinate ale foștilor combatanți ai acelui grup de gherilă.

„O propunere economică agricolă specială”

Dar motivul fundamental este că Amazonul deține resurse vaste pentru facțiunile care îl exploatează.

De-a lungul râurilor și în adâncul junglei, în zone greu accesibile dominate de grupuri armate, toată lumea trebuie să plătească tribut acestor puteri de facto: comercianți, transportatori, crescători de vite, fermieri și oricine desfășoară activități comerciale. Unele grupuri au efectuat recensăminte detaliate în zonele pe care le controlează și știu cum este utilizat fiecare hectar, astfel încât să poată profita de aceste activități – și să îi amenințe pe cei care se opun extorcării.

Guvernul a promovat Centrele de Dezvoltare Forestieră, un program care urmărește transformarea zonelor afectate de defrișări în zone cu potențial pe piața de mediu. Însă răspunsul instituțional rămâne insuficient. În multe zone din Amazonul columbian, oameni înarmați interzic accesul funcționarilor Ministerului Mediului și Institutului Geografic Codazzi.

Acest lucru limitează informațiile pe care guvernul le poate obține din teritoriile disputate și împiedică punerea în aplicare a politicilor publice destinate locuitorilor acestora.

Sebastian Gomez, consilier al Unității de punere în aplicare a acordului de pace din țară, a recunoscut eșecurile acestei abordări. „De la început, guvernul a insistat ca familiile care cultivau cocaină să-și distrugă culturile fără a le oferi alternative. Și în curând au replantat”, a afirmat el.

În 2017, mai multe regiuni din Amazon au trecut printr-o criză a economiei cocainei. Potrivit lui Gomez, acest lucru a permis intrarea rețelelor criminale internaționale din Mexic și Europa, favorizând apariția unor noi economii ilicite, precum creșterea extensivă a vitelor și exploatarea minieră – doi factori majori ai defrișărilor și poluării râurilor. Cantități tot mai mari de cocaină, carne, lemn, aur și alte minerale valoroase, precum coltanul, sunt exportate pe drumurile ilegale din junglă.

Pentru Gomez, soluția la această piață ilegală în expansiune este complexă și depășește intervenția militară. „Mai mult decât o abordare punitivă, este nevoie de una care să transforme economiile locale. Trebuie să construim o propunere economică agricolă specială pentru această regiune, una compatibilă cu conservarea pădurilor”, spune el.

„Terenurile reprezintă o afacere profitabilă”

Timp de milenii, comunitățile indigene din Amazon au supraviețuit în junglă și au beneficiat de pe urma acesteia – un echilibru perturbat de sosirea pe scară largă a coloniștilor în căutare de profit.

Un studiu publicat de Institutul Igarape din Rio de Janeiro și de Amazon Investor Coalition confirmă că cererea crescândă de materii prime agravează riscurile pentru mediu și securitate în Amazon. Raportul recomandă o acțiune comună a guvernelor celor nouă țări care împart teritoriul pentru a „consolida guvernanța teritorială, a împuternici comunitățile locale și a alinia ambițiile politice”.

Proprietatea asupra terenurilor este esențială în această problemă. Exploatarea lemnului, a vitelor, a plantei de coca și a mineralelor generează un flux constant de numerar pentru cartelurile criminale, pe care acestea îl utilizează pentru a-și extinde operațiunile prin recrutarea de mai multe persoane și achiziționarea de arme. Însă, pe termen lung, bogăția constă în proprietatea asupra terenurilor.

„Introducerea pe piață a tuturor acestor hectare defrișate înseamnă că terenul câștigă valoare în urma creșterii de vite, a aprovizionării cu apă și a instalării liniilor electrice. În cele din urmă, statul finanțează o piață speculativă a terenurilor. Acesta este contextul: terenurile reprezintă o afacere profitabilă”, a spus Botero.

Johnson rămâne pesimist. „Pe termen scurt, nu există nicio soluție. Statul trebuie să le ofere acestor oameni alte opțiuni în afară de bani – opțiuni suficient de atractive pentru a încuraja demobilizarea.

„Trebuie să identificăm alte stimulente: familia, liniștea sufletească, dorința de a se pensiona și dorința de a-și vedea copiii”, sugerează el. „Sunt criminali, dar sunt și oameni. În Amazonul columbian, trebuie să îmbinăm mediul cu pacea.”

Citește și:

Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis

Vânătoarea pentru „Pablo Escobar al Canadei”: Cum a ajuns un fost sportiv olimpic unul dintre cei mai periculoși baroni ai drogurilor

Editor : A.M.G.