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„Aceasta este schimbarea climatică”: valul de căldură din Europa nu ar fi fost posibil fără încălzirea globală, afirmă cercetătorii

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om pe plaja cu bicicleta la apus
Canicula schimbă harta turistică în Europa pe timpul verii. FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Căldură mai mare, umiditate mai mare

Valul de căldură extraordinar din această săptămână este cel mai grav care a lovit vreodată Europa de Vest și nu ar fi putut avea loc fără încălzirea planetei provocată de arderea combustibililor fosili de către oameni, afirmă oamenii de știință. Europenii, de la Spania până în Regatul Unit, s-au confruntat cu o căldură sufocantă în această săptămână, temperaturile ajungând la aproape sau peste 40 de grade Celsius chiar înainte ca vara să atingă apogeul. Un nou studiu publicat vineri arată că un astfel de fenomen ar fi fost „practic imposibil” cu doar 50 de ani în urmă, iar probabilitatea apariției sale a crescut considerabil chiar și în ultimele două decenii, din cauza încălzirii globale, conform Politico.

Consorțiul World Weather Attribution, care include oameni de știință de la Imperial College London și de la Centrul Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, a utilizat metode evaluate de colegi pentru a compara valul de căldură din această săptămână cu alte veri toride din Europa, din 1976 și 2003.

„Pe întreaga durată a acestei valuri de căldură, am constatat că, în ultimii 50 de ani, probabilitatea apariției unei astfel de valuri de căldură s-a modificat enorm”, a declarat autorul principal Theodore Keeping, cercetător în domeniul fenomenelor meteorologice extreme la Imperial College London.

„Acest eveniment nu ar fi fost posibil în luna iunie fără schimbările climatice”, a adăugat el. „Temperaturile nocturne medii înregistrate pe parcursul celor trei zile nu ar fi fost posibile în nicio perioadă a anului fără schimbările climatice, iar probabilitatea ca astfel de temperaturi maxime zilnice să se înregistreze pe parcursul celor trei zile în orice perioadă a anului a crescut de peste 500 de ori” față de 1976.

Până în 1976, temperatura planetei se ridicase cu doar 0,3 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, ajungând la 0,6 grade în 2003 și la 1,4 grade Celsius anul trecut. Există un consens științific potrivit căruia valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente și mai intense cu fiecare fracțiune de grad.

Pentru vasta regiune din Europa Centrală și de Vest analizată - care se întinde de la nordul Spaniei și Regatul Unit până în sudul Suediei și estul Poloniei - „acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată”, au scris oamenii de știință.

Cercetătorii mai afirmă că temperaturile diurne înregistrate în această săptămână au acum o probabilitate de apariție de 10 ori mai mare decât în timpul verii toride din 2003, când 70.000 de persoane au murit din cauze legate de căldură. Temperaturile nocturne ridicate din această săptămână au o probabilitate de apariție de aproximativ 100 de ori mai mare decât acum 23 de ani.

Căldură mai mare, umiditate mai mare

Schimbările climatice au contribuit, de asemenea, la intensificarea acestui fenomen. „O val de căldură similară în luna iunie ar fi fost cu aproximativ 3,5 grade mai rece în timpul zilei în 1976 și cu aproximativ 2 grade mai rece în 2003”, a afirmat Keeping. „Temperaturile nocturne ar fi fost cu aproximativ 2,4 grade Celsius mai reci în 1976 și cu aproximativ 1,3 grade mai reci în iunie 2003.”

Pe lângă compararea temperaturilor din trecut la nivelul întregii regiuni a Europei de Vest, oamenii de știință au analizat și aproximativ 850 de orașe europene și au constatat că aproximativ 45% dintre acestea au depășit recordul istoric al temperaturii „bulbului umed”.

Măsurătorile bulbului umed combină temperatura căldurii uscate și umiditatea și sunt utilizate pentru a evalua impactul căldurii asupra sănătății umane, deoarece imită capacitatea organismului de a se răcori prin transpirație.

Valorile care au doborât toate recordurile sugerează că „impactul asupra sănătății al acestei valuri de căldură va fi probabil extrem de mare”, a avertizat Keeping. 

În plus, multe capitale europene se confruntă cu cea mai caniculară perioadă de trei zile din 1950, anul în care au început înregistrările fiabile.

„Din cauza încălzirii globale, aceste temperaturi foarte ridicate sunt acum de așteptat în mod regulat în lunile de vară în multe capitale”, a spus Keeping.

Cercetarea a constatat, de asemenea, că El Nino - fenomenul natural de încălzire care tocmai a început să se manifeste în Pacificul tropical - nu a avut nicio influență asupra valului de căldură din Europa din această săptămână.

„Oamenii de știință ca mine încep să pară ca un disc zgâriat. Emitem declarații similare an după an, reacționând la temperaturile extreme care ating valori din ce în ce mai ridicate”, a spus Friederike Otto, climatolog la Imperial College London.

„Da, aceasta este schimbarea climatică. Da, noi suntem de vină. Nu, nu este El Nino. Da, avem soluțiile... Nu, nu le punem în aplicare suficient de repede”, a adăugat ea.

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Editor : C.A.

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