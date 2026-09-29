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Cum a dus El Niño la dispariția sezonului uraganelor din Oceanul Atlantic

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O imagine obținută de satelitul Copernicus Sentinel-2 surprinde ochiul uraganului Melissa chiar înainte de a atinge țărmul în Jamaica, pe 28 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
O imagine obținută de satelitul Copernicus Sentinel-2 surprinde ochiul uraganului Melissa chiar înainte de a atinge țărmul în Jamaica, pe 28 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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În această lună, Oceanul Atlantic a doborât un record vechi de un secol privind cea mai târzie perioadă a anului fără uragane, una dintre numeroasele consecințe ale unui fenomen El Niño istoric care a dat peste cap condițiile meteorologice globale. De obicei, în Atlanticul de Nord se înregistrează mai mult de trei uragane în această perioadă a anului. Până acum, nu a fost niciunul, scrie The Wall Street Journal.

Deși nu au existat uragane, s-au format opt furtuni. Unele aveau caracteristicile necesare pentru a deveni uragane în alți ani, dar acum au fost „distruse” în câteva zile.

Anul trecut au fost 13 furtuni care au primit un nume, dintre care cinci au fost uragane. Niciuna dintre ele nu a lovit teritoriul SUA.

Anul acesta, nicio furtună nu a devenit suficient de puternică pentru a fi clasificată drept uragan.

Unul dintre principalele motive pentru scăderea activității uraganelor în Atlantic în acest sezon este El Niño. În anii cu El Niño, aerul cald care se ridică deasupra Oceanului Pacific generează vânturi la altitudine mare care suflă spre est, către Atlanticul tropical.

Acest aer creează vânturi puternice la altitudini mari în atmosferă. Aceste vânturi suflă mai repede decât cele aflate mai aproape de suprafața Pământului. Oamenii de știință numesc diferența dintre vânturile de la diferite înălțimi „forfecare verticală a vântului”.

Anul acesta, forfecarea vântului este concentrată exact în locul în care, istoric, se formează uraganele.

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Un uragan este un motor care absoarbe căldură și este pus în rotație de vânt. Când vânturile sunt puternice și constante, furtuna își poate crește viteza. Dacă vântul este foarte puternic la altitudini mari și slab la suprafața apei, întreaga furtună începe să se încline.

Chiar dacă toate celelalte condiții sunt ideale pentru o furtună puternică, forfecarea vântului poate opri un uragan din drumul său.

Tot aerul care se îndreaptă spre Atlantic provine din Pacific, ceea ce face ca forfecarea vântului să fie neobișnuit de scăzută în acea zonă. Având în vedere că fenomenul El Niño determină încălzirea extremă a apelor din Pacific, nimic nu împiedică furtunile să se alimenteze din acesta și să se formeze în succesiune rapidă în acest ocean.

În august, uraganul Lala a lovit Hawaii, fiind una dintre cele mai devastatoare furtuni din stat din ultimul secol. La începutul acestei luni, uraganul Lowell a atins marginal statul, provocând întreruperi de curent pe scară largă. Uraganul Polo aduce vânturi de forța unui uragan și precipitații abundente pe coasta de vest a Mexicului, după ce a atins recent uscatul.

Sezonul uraganelor durează până la sfârșitul lunii noiembrie. Experții preconizează că El Niño va rămâne puternic pe toată durata acestuia.

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Editor : B.E.

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