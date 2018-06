Grindina cât oul de găină a fãcut ravagii în Bihor

Grindina de mărimea unui ou a făcut ravagii, marți, în mai multe localități din Bihor. Bucățile de gheață au spart acoperișuri și au avariat mașini. Cei mai afectați au fost agricultorii ale căror solarii au fost distruse în timpul furtunii. Autoritățile adună acum plângerile oamenilor în speranța că vor obține despăgubiri de la Guvern.

Marcel Maxim este unul dintre cei mai afectați agricultori din Satu Nou. Omul spune că bucăți de gheață cum n-a mai văzut până acum au căzut preț de câteva minute. I-au distrus toate cele 10 solarii, i-au avariat mașinile din curte și i-au spart panourile solare.

"Estimăm zeci de mii de euro, mașinile, solariile toate, foliile, numai foliile valorează 400 de milioane de lei vechi și sunt toate ciuruite. Culturile au pierdut, ce să zic - 20% din producție e pierdută", spune agricultorul.

Un alt localnic a fost surprins de grindină chiar în sera de flori. S-a ales cu vânătâi, dar și cu pagube materiale.

"- M-a lovit aici cu gheață și una în ceafă.

- Se și vede.

- Da, a rămas, s-a retras puțin că am pus ceva gheață cu apă rece. Am avut noroc că m-am adăpostit sub ceva scânduri. (...) A fost de la primărie ceva comisie și a estimat undeva la 4.000 de lei. Vom schimba folia, nu avem ce să facem.

- Asta înseamnă alți bani.

- Normal, dacă suntem pe certificat de producător, nu ne ajută statul, doar ne ia."

Și culturile de rapiță din satul Hodoș au fost distruse de grindină, cu doar câteva zile înainte de recoltare.

"Din pãcate se pare cã nici nu mai meritã sã intre combinele în lan, pierderea este totalã. Dupã discuția avutã cu ministrul Petre Daea vom centraliza situația la nivelul ministerului agriculturii, dupã care așteptãm sã vedem dacã vor primi despãgubiri acești fermieri", a afirmat Nicolae Hodișan, directorul Direcției Agricole Bihor.

Localitățile afectate de căderile de gheață sunt Biharia, Satu Nou, Hodoș, Tămășeu și Sălard.

Reporter: Anca Deac

Operator: Norbert Hegedus