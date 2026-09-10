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Video Sat terorizat de lupi. Animalele intră în gospodării și ucid până și câinii de pază: „Așteptăm să se întâmple ceva oribil?!”

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lupi hunedoara
Lupii, surprinși de camerele de supraveghere în gospodării, au stârnit revolta și îngrijorarea comunității locale. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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O localitate de lângă Petrila, județul Hunedoara, este terorizată de lupi. Fiarele intră noaptea în gospodării și au ucis, în ultimele săptămâni, oi și câini. Oamenii sunt tot mai speriați și cer măsuri urgente. Se tem în special pentru copii, mai ales că a început școala, iar seara se întunecă mai devreme. În replică, autoritățile spun că, fiind o specie protejată, nu există, deocamdată, o procedură rapidă pentru capturarea lupilor.

Mai mulți lupi au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce se plimbă pe ulițe, în apropiere de mașini sau chiar case.

„Locuitorii din satul Cimpa se tem să mai iasă seara din case și asta pentru că, de o lună de zile, oamenii spun că sunt terorizați de lupii care au intrat chiar și în curțile lor”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Din curtea casei. Îl aveam de 11 ani. Era ca și copilul meu”, spune o femeie al cărei câine a sfârșit în colții lupilor.

„Oi, câini, ce găsesc...”, povestește un alt localnic.

Lupii n-ar fi singurele sălbăticiuni care coboară până în zonele locuite.

„A venit într-o seară, mi-a luat rațele vulpea. Ne e frică să mai ieșim seara din casă... Am solicitat să pună un stâlp, un corp de iluminat. Am rămas cu cererea. Umblă și ursul. Mai ales când coboară animalele, oile pe la case, circulă”, povestește îngrozit un alt bărbat.

Oamenii au făcut și o petiție pe care au depus-o la primărie. Au strâns peste 100 de semnături.

Lupul este, însă, o specie protejată și nu există, deocamdată, o procedură rapidă pentru capturare.

„Lupul a atacat și în partea de jos a orașului. Din păcate, lupul este ocrotit de lege. Agenția de Protecția a Mediului ne-a spus că nu are metodă legală pentru capturare și va trebui să facem o solicitare către Minister”, explică Vasile Jurca, primarul orașului Petrila.

„Și omul de ce nu este protejat?! Copilașii de ce nu sunt protejați?! Așteptăm până se întâmplă ceva oribil, ca să poată să vină și atunci nu se mai poate face nimic?!”, întreabă retoric o femeie care locuiește în zonă.

„Avem două posibilități: să despăgubim persoanele care au suferit pagube materiale la culturi, la case, la animale, iar, în cazul în care atacurile sunt repetate, asociația de vânătoare poate solicita derogare de la Ministerul Mediului pentru relocare sau pentru extragerea acestor exemplare, după care Direcția Județeană poate să emită autorizația de vânătoare”, transmite Georgeta Barabaș, directorul APM Hunedoara.

Până atunci, însă, oamenii pot doar chema jandarmii ca să alunge lupii.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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