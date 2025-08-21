Maimuțe și lilieci care se prăbușesc morți din copaci: Căldura extremă ucide miliarde de animale din habitate neatinse de om

Pe măsură ce numărul de zile foarte calde și temperaturile medii cresc de la an la an, tot mai multe animale devin vulnerabile, în special în zonele tropicale. În timp ce unele specii reușesc să se adapteze la noile condiții, altele ajung în pericol de dispariție chiar și în habitate neatinse de om, arată un nou studiu publicat în revista Nature.

Localnicii din Tecolutilla, Mexic, și-au dat seama cât de devastator este valul de căldură care a cuprins regiunea Tabasco din sud-estul țării când au auzit cum cad maimuțele din copaci.

Copleșite de oboseală și deshidratate, maimuțele urlătoare au început să cadă din copaci ca niște mere coapte, trupurile lor inerte izbindu-se de sol, în timp ce anul trecut temperaturile au depășit chiar și 43 de grade Celsius.

Cele care au supraviețuit au primit gheață din partea salvatorilor, care le-au pus și perfuzii. Cel puțin 83 de primate au fost găsite moarte în statul Tabasco, dar veterinarii locali estimează că sute de astfel de maimuțe au murit probabil în întreaga regiune.

Incidente asemănătoare au loc în toată lumea pe măsură ce criza climatică produce valuri de căldură tot mai frecvente și puternice. Liliecii s-au prăbușit din copaci în Australia, miliarde de ciripede s-au copt în bălțile din apropierea țărmului canadian și multe tipuri de coleoptere au devenit sterile din cauza temperaturilor ridicate.

Ecologii de-abia au început să înțeleagă amploarea amenințării căldurii extreme asupra animalelor sălbatice și cât de multe specii pot ajunge rapid în pragul dispariției din cauza încălzirii globale.

Valurile de căldură, la fel de periculoase ca defrișările și pierderea habitatului pentru animalele sălbatice

Emisiile de carbon provocate de om nu afectează doar temperaturile medii ci și numărul de zile extrem de calde ale anului.

Valurile de căldură au dus la un declin atât de puternic și de lungă durată al populațiilor anumitor specii de animale încât au devenit la fel de periculoase (sau, chiar, mai periculoase) pentru biodiversitate precum defrișările și pierderea habitatului.

În urma unui studiu, cercetătorii au descoperit că păsările din zonele temperate, boreale și de tundră nu au suferit la fel de mult ca cele din zonele tropicale din cauza căldurii extreme.

La tropice, populațiile de păsări au scăzut cu 25-38% în ultimii 70 de ani. Cele mai afectate au fost păsările cântătoare din regiunile tropicale.

Declinul speciilor de la tropice este cu atât mai rapid cu cât acestea trăiesc deja la limita maximă a temperaturilor pe care le pot tolera, potrivit climatologului Maximilian Kotz de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic.

„Pentru multe dintre aceste specii care se află în zone protejate în habitate virgine pot exista efecte semnificative din cauza intensificării temperaturilor extreme rezultate în urma emisiilor noastre de gaze cu efect de seră”, a explicat Kotz.

Liliecii Pteropus din Australia, cărora li se mai spune și „vulpi zburătoare”, suferă din cauza căldurii extreme. Foto: Profimedia Images

Miliarde de ciripede și scoici au murit din cauza căldurii extreme în Canada

Când un val de căldură a cuprins nord-vestul Americii de Nord în vara anului 2021, aducând temperaturi de peste 46 de grade Celsius, oamenii de știință care au explorat plajele din apropiere de Insula Vancouver din Canada au descoperit cu groază mii de scoici și ciripede moarte.

La acea vreme, biologul marin Christopher Harley de la Universitatea din Columbia Britanică a estimat că valul de căldură a ucis 1 miliard de animale de-a lungul coastei.

Cu toate că s-a temut să facă o predicție atât de sumbră, acum cercetătorul știe că a subestimat efectele căldurii extreme. „Acum avem cifre mai precise: estimăm că 10 miliarde de ciripede și 3 miliarde de scoici au murit doar în Strâmtoarea Georgia.”

În ciuda dezastrului, ciripedele și-au revenit destul de repede, urmate în câțiva ani și de scoici. În schimb, multe specii de insecte nu își mai pot reveni după astfel de valuri de căldură întrucât nu își pot regla temperatura corpului.

