Live TV

Maimuțe și lilieci care se prăbușesc morți din copaci: Căldura extremă ucide miliarde de animale din habitate neatinse de om

Data publicării:
maimuță urlătoare în copac / liliac "vulpe zburătoare" agățată în copac
Criza climatică produce valuri de căldură tot mai puternice și frecvente, ceea ce afectează chiar și speciile de animale din habitate neatinse de om. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Valurile de căldură, la fel de periculoase ca defrișările și pierderea habitatului pentru animalele sălbatice Miliarde de ciripede și scoici au murit din cauza căldurii extreme în Canada

Pe măsură ce numărul de zile foarte calde și temperaturile medii cresc de la an la an, tot mai multe animale devin vulnerabile, în special în zonele tropicale. În timp ce unele specii reușesc să se adapteze la noile condiții, altele ajung în pericol de dispariție chiar și în habitate neatinse de om, arată un nou studiu publicat în revista Nature.

Localnicii din Tecolutilla, Mexic, și-au dat seama cât de devastator este valul de căldură care a cuprins regiunea Tabasco din sud-estul țării când au auzit cum cad maimuțele din copaci.

Copleșite de oboseală și deshidratate, maimuțele urlătoare au început să cadă din copaci ca niște mere coapte, trupurile lor inerte izbindu-se de sol, în timp ce anul trecut temperaturile au depășit chiar și 43 de grade Celsius.

Cele care au supraviețuit au primit gheață din partea salvatorilor, care le-au pus și perfuzii. Cel puțin 83 de primate au fost găsite moarte în statul Tabasco, dar veterinarii locali estimează că sute de astfel de maimuțe au murit probabil în întreaga regiune.

Incidente asemănătoare au loc în toată lumea pe măsură ce criza climatică produce valuri de căldură tot mai frecvente și puternice. Liliecii s-au prăbușit din copaci în Australia, miliarde de ciripede s-au copt în bălțile din apropierea țărmului canadian și multe tipuri de coleoptere au devenit sterile din cauza temperaturilor ridicate.

Ecologii de-abia au început să înțeleagă amploarea amenințării căldurii extreme asupra animalelor sălbatice și cât de multe specii pot ajunge rapid în pragul dispariției din cauza încălzirii globale.

Couple of black howler monkeys with black hair screaming into the rainforest of the Yucatan peninsula during golden hour
Copleșite de oboseală și deshidratate, maimuțele urlătoare au început să cadă moarte din copaci în regiunea Tabasco din sud-estul Mexicului, după ce temperaturile au ajuns să depășească 43 de grade Celsius. Foto: Profimedia Images

Valurile de căldură, la fel de periculoase ca defrișările și pierderea habitatului pentru animalele sălbatice

Emisiile de carbon provocate de om nu afectează doar temperaturile medii ci și numărul de zile extrem de calde ale anului.

Valurile de căldură au dus la un declin atât de puternic și de lungă durată al populațiilor anumitor specii de animale încât au devenit la fel de periculoase (sau, chiar, mai periculoase) pentru biodiversitate precum defrișările și pierderea habitatului.

În urma unui studiu, cercetătorii au descoperit că păsările din zonele temperate, boreale și de tundră nu au suferit la fel de mult ca cele din zonele tropicale din cauza căldurii extreme.

La tropice, populațiile de păsări au scăzut cu 25-38% în ultimii 70 de ani. Cele mai afectate au fost păsările cântătoare din regiunile tropicale.

Declinul speciilor de la tropice este cu atât mai rapid cu cât acestea trăiesc deja la limita maximă a temperaturilor pe care le pot tolera, potrivit climatologului Maximilian Kotz de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic.

„Pentru multe dintre aceste specii care se află în zone protejate în habitate virgine pot exista efecte semnificative din cauza intensificării temperaturilor extreme rezultate în urma emisiilor noastre de gaze cu efect de seră”, a explicat Kotz.

animal black swarthy
Liliecii Pteropus din Australia, cărora li se mai spune și „vulpi zburătoare”, suferă din cauza căldurii extreme. Foto: Profimedia Images

Miliarde de ciripede și scoici au murit din cauza căldurii extreme în Canada

Când un val de căldură a cuprins nord-vestul Americii de Nord în vara anului 2021, aducând temperaturi de peste 46 de grade Celsius, oamenii de știință care au explorat plajele din apropiere de Insula Vancouver din Canada au descoperit cu groază mii de scoici și ciripede moarte.

La acea vreme, biologul marin Christopher Harley de la Universitatea din Columbia Britanică a estimat că valul de căldură a ucis 1 miliard de animale de-a lungul coastei.

Cu toate că s-a temut să facă o predicție atât de sumbră, acum cercetătorul știe că a subestimat efectele căldurii extreme. „Acum avem cifre mai precise: estimăm că 10 miliarde de ciripede și 3 miliarde de scoici au murit doar în Strâmtoarea Georgia.”

În ciuda dezastrului, ciripedele și-au revenit destul de repede, urmate în câțiva ani și de scoici. În schimb, multe specii de insecte nu își mai pot reveni după astfel de valuri de căldură întrucât nu își pot regla temperatura corpului.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
guvernul bolojan
2
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
3
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România
Digi Sport
Ianis Hagi a refuzat un salariu uriaș din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
De ce este crucială regiunea Donețk pentru apărarea Ucrainei? Putin...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul discută azi proiectul privind plata pensiilor private. În ce...
CONSTANTA - BAZA MK - FORTELE AERIENE FINLANDEZE - 11 IUN 2024
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România...
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre concedierile la stat: „Guvernul pare că dă cu...
Ultimele știri
Mesajul lui Kim Jong Un pentru trupele nord-coreene pe care le-a trimis în Rusia
Un sat din Polonia a fost lovit de o „dronă, probabil Shahed”, iar exploziile au avariat câteva case. „O provocare a Rusiei”
Când se lansează avionul spațial secret care ar putea înlocui sistemul GPS. Rețeaua de navigație cuantică, supusă testelor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-08-13 at 13.48.47
O prietenie subacvatică: balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Imagini cu interacțiuni spectaculoase (studiu)
pastile de slabit
Medicament nou pentru obezitate, rezultate vizibile în câteva săptămâni (studiu)
Blatten, satul din Elveția înghițit de munte în urma unei alunecări de teren provocate de topirea ghețarilor
Topirea ghețarilor amenință să distrugă localități din Europa vechi de sute de ani. Cum arată Blatten, satul elvețian înghițit de munte
tineri la birou munca
Săptămâna de lucru de patru zile, testată în șase țări. Ce rezultate s-au înregistrat
celule canceroase in organism vazute la microscop
Punctul de cotitură al îmbătrânirii. Vârsta de la care organele din corpul uman încep să se deterioreze mai repede
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Cine este iubita lui Daniel Bîrligea de la FCSB și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe din ce face bani...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
România, creditor al Americii: câte miliarde ne datorează SUA. Amenințarea pe care Europa nu a vrut s-o...
Adevărul
Fanul obsedat de Andra a intrat în curtea artistei și l-a amenințat cu moartea pe Măruță: „Din dragoste...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
FOTO Ce a postat Carlos Alcaraz, după ce imaginile cu el și Emma Răducanu au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau...
Newsweek
O categorie de pensionari ia mii de lei în plus la pensie în septembrie. Documentele au fost trimise
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie