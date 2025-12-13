Live TV

Video „Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia lemnului” din România

Data publicării:
Screenshot 2025-12-13 011129
Foto: captură video „Focus Europa”

În întreaga lume se fac eforturi pentru a proteja pădurile tropicale, numite deseori „plămânii planetei”. Între timp, defrișările ilegale din Amazon distrug suprafețe enorme de pădure. La fiecare câteva minute e rasă o zonă cât un teren de fotbal. În Europa sunt tot felul de eforturi de conservare. De exemplu, în Munții Carpați din România. Zone întinse din acest lanț muntos sunt împădurite și, cel puțin oficial, protejate de exploatare forestieră. Dar, neoficial, lucrurile stau diferit. Aici intră în joc oameni ca Dan, care încearcă să oprească defrișările ilegale și își pun viața în pericol când se confruntă cu „mafia lemnului”. 

Inginerul silvic Dan Turiga se pregătește pentru o tură lungă. El și un coleg luptă împotriva tăierilor ilegale în pădurile seculare ale României, o muncă periculoasă aici, în munți. E timpul pentru ultimele instrucțiuni. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „După cum știți, i-am raportat și înainte, când tăiau la marginea pădurii. Dar acum se pare că au intrat efectiv în interior cu exploatarea. Priviți asta. Această zonă are copaci de 150-200 de ani. E ceva suspect aici”. 

E timpul să plece. Nu există semnal telefonic adânc în Carpații de Sud. Ca măsură de precauție, nu folosesc niciodată o singură mașină. 

Ion Holban, activist Agent Green: „Să ai două mașini este esențial în acest tip de acțiuni. În trecut am primit tot felul de amenințări. Ne cunosc, ne știu fețele”. 

România încă are păduri cu adevărat virgine. Dar dispar rapid. Ion ne spune că jumătate dintre tăierile de aici sunt ilegale. Iar asta înseamnă că e nevoie de prudență. 

Ion Holban, activist Agent Green: „Ai grijă să nu vadă camera șoferii de camion sau muncitorii. Imaginează-ți că ești în sudul Italiei și lucrezi cu Cosa Nostra, iar tu faci o anchetă. Așa e și aici, înțelegi?”. 

Și nu trece mult până vedem pagubele. O treime din pădurea virgină a dispărut. O potecă de distrugere totală. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „Așa arată pe doi sau trei kilometri. Mii de hectare”. 

„Mafia lemnului” profită de o portiță legală: etichetarea falsă a copacilor ca fiind deteriorați sau morți, pentru a putea fi tăiați. Dar inginerii silvici spun că este doar un pretext pentru a tăia milioane de metri cubi de lemn sănătos. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „Toate indiciile din jurul copacilor proaspăt tăiați arată că aceștia erau arbori verzi. Nicio îndoială. Uite încă o dovadă: toate crengile sunt verzi”. 

Iar afacerea merge strună. O parte din lemn este folosit local, dar restul este vândut în toată Uniunea Europeană, pentru profit. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „Vrem să știm de ce este listat ca «tăiere de urgență», când luați clar lemn verde. Trebuie să explice”. 

Dar nu vom primi răspunsuri aici. Nici măcar numele cuiva pe care îl poți trage la răspundere. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „Tocmai am descoperit o operațiune ilegală. Ilegală în două moduri: în primul rând, taie lemn verde etichetat ca uscat. În al doilea rând, actele sunt falsificate”. 

Expunerea acestor infracțiuni este o muncă periculoasă. Cei doi se retrag rapid. Colegul lor, Gabriel Păun, a primit amenințări mafiote. Acum zece ani, a scăpat ca prin minune dintr-o tentativă de asasinat. Îl întâlnim în Austria, la o mie de kilometri de casă. 

Gabriel Păun, activist Agent Green: „Cea mai mare teamă a structurilor criminale organizate este că adevărul va ieși la iveală, că va deveni public. E foarte periculos, pentru că vorbim despre oameni care nu uită și nu iartă. Așa că… sunt constant pe urmele mele”. 

Păun spune că este un sacrificiu pe care e dispus să-l facă pentru a proteja clima. Speranța lui stă într-un regulament UE conceput pentru a pedepsi tăierile ilegale. Dar legea ar putea fi diluată. Iar țări precum Austria vor să o elimine complet. 

Anna Cavazzini, Partidul Verzilor: „Riscul este ca, dincolo de reducerile propuse de Comisie, Parlamentul European, conservatorii și extrema dreaptă să slăbească și mai mult legea. Există o presiune imensă de lobby împotriva ei, în special din partea proprietarilor forestieri”. 

Între timp, drujbele continuă să taie în Carpați. Pentru inginerii silvici Ion și Dan, este o cursă contracronometru. 

Dan Turiga, activist Agent Green: „Acum, provocarea este să documentăm dovezile înainte să apară autoritățile. Tăietorii de lemne se grăbesc să curețe rapid zona, înainte să fie prinși asupra faptului”. 

ONG-ul lor, Agent Green, a depus proceduri de infringement la UE împotriva României. Obiectivul lor: să oprească definitiv tăierile ilegale. Vor să salveze pădurile României, una dintre ultimele mari zone sălbătice ale Europei. 

