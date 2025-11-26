Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în direct la Digi24, că ani de zile autoritățile „au închis ochii pentru că cei care au marcat, au tăiat și au distrus copaci în parcuri, de fapt, erau niște milionari care urmau să construiască niște blocuri acolo - adică, oameni cu foarte multe resurse”. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legea privind Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.

„Povestea este foarte lungă, pentru că știm cazul parcului IOR, care a devenit, practic, cazul-simbol pentru astfel de tăieri ilegale din parcuri. Acum un an de zile, când a intrat noul Cod Silvic în vigoare, am propus un amendament fix ca tăierile din spațiile vezi din intravilan, tăierile de arbori ilegale să fie considerate infracțiuni. Atunci a fost menționat: «Haideți să trecem expres să fie reglementată această infracțiune doar pentru spațiile verzi din Legea administrării spațiilor verzi». După ce am trecut acest proiect de lege, am început să întreb de ce nu se fac sesizări penale pe baza ei, iar răspunsul procurorilor a fost că n-am trecut în amendament că trebuie să fie aplicată în acest caz legea spațiilor verzi. Legea spațiilor verzi nu se aplică pentru proprietăți private”, a declarat Diana Buzoianu.

Proiectul prevede că tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a vegetaţiei forestiere de pe spaţiile verzi cu suprafeţe de peste 500 mp va constitui infracţiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, indiferent dacă terenul se află în domeniul public sau privat, inclusiv în cazul celor încadrate în categoria „curţi construcţii”.

„Atunci eu am avut o discuție foarte serioasă, pentru că la momentul în care am depus în amendamentul în Comisie, cu toții ne-am asumat că facem acest lucru pentru a proteja fix cazurile acestea în care proprietăți private ajung să fie distruse total, deși ele au funcție de spațiu verde - adică toată lumea știe că acolo era un parc de zeci de ani de zile. Iar amendamentul pe care l-am propus, Ordonanța de Urgență pe care o propun este ca tăierile ilegale de arbori pe suprafețe mai mari de 500 de metri pătrați - distrugerea, practic, de spații verzi pe mai mult de 500 de metri pătrați - că e proprietate publică, că e proprietate privată, dacă este făcută cu încălcarea legii, dacă nu ți-ai obținut avizele, este infracțiune și trebuie să fie pedepsită cu închisoarea de la șase luni la 3 ani”.

Vor putea fi tăiaţi în continuare doar arborii pentru care există legislaţie să fie tăiaţi. Această modificare elimină ambiguităţile legislative care au împiedicat până acum intervenţia autorităţilor în cele mai sensibile cazuri de distrugere a arborilor, arată sursa citată.

„Trebuie să și treacă Ordonanța de urgență. Eu o să o trimit în perioada imediat următoare la Ministerul Justiției și către celelalte ministere pentru avize și vreau să avem această discuție serioasă, pentru că este unul dintre punctele pe care ni le-am asumat în Coaliție, în programul de guvernare”, a spus ministra Mediului.

E revoltător - și de-a lungul timpului, autoritățile au închis ochii strict pentru că cei care au marcat, au tăiat și au distrus, de fapt, erau niște milionari care urmau să construiască niște blocuri acolo. Adică, oameni cu foarte multe resurse.

Editor : C.A.