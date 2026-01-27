Live TV

Exclusiv Arbori tăiați ilegal la Băile Felix. Gabriel Păun, președintele Agent Green: „Autoritățile prind doar 1% din cazuri”

Data publicării:
baile felix lemn
Inspectorii Gărzii Forestiere au găsit 14 arbori tăiați ilegal în pădurea de la Băile Felix. Captură video Digi24

Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix au arătat că Inspectorii Gărzii Forestiere au găsit, după mai multe controale, 14 arbori care au fost tăiați ilegal, iar firma care a făcut defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Gabriel Păun, președintele Agent Green, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că, pentru a opri jaful din pădurile României, comunitățile locale sunt cele care pot interveni, „căci autoritățile nu sunt capabile să prindă mai mult de 1%, maximum 2%, din tările ilegale din România”.

Marți, pe Sumal 2.0 – Inspectorul Pădurii în pădurea de la Băile Felix nu apărea nicio autorizație, niciun aviz de transport, iar orice transport de lemn care ar proveni de acolo este ilegal. Oamenii pot alerta poliția, pot suna la telefonul de urgență 112 și chiar  poliția locală dacă văd camioane încărcate cu lemn care ies din această pădure.

Gabriel Păun, președintele Agent Green și laureat al premiului ONU pentru climă, spune că sunt zece metode inventariate prin care pădurile României sunt jefuite, iar ceea ce se întâmplă acum la Băile Felix este o practică des întâlnită.

„Este una dintre cele 10 pe care le-am inventariat odată ce a fost lansat SUMAL 2.0 și le-am consolidat într-un raport pe care le-am trimis Ministerului Mediului să le remedieze, căci tehnic este posibil. Trăim într-o eră digitală în care absolut totul poate fi digitalizat și să aibă o aplicație pe măsură. Însă, iată, s-au schimbat doi miniștri de atunci și abia acum, la al treilea ministru, e clar că este vorba de voință politică. Una dintre cele 10 metode s-ar fi remediat. E vorba de metoda numită offline, în care practic șoferii de camioane circulau cu telefonul oprit, nu băgau date în aplicație și sperau să nu fie opriți pe drum de poliție, de Garda Forestieră sau Jandarmerie. Dacă erau opriți atunci, imediat respectivul transport apărea în sistem. Dacă nu, transportul ilegal era ilegal până la capăt, omul își ștergea aplicația, o reinstala din nou și practic transportul nu figura niciodată în sistem”, spune el.

Gabriel Păun subliniază că pentru a opri astfel de ilegalități „puterea este clară a comunităților locale, căci autoritățile, cu toată bunăvoința, nu sunt capabile să prindă mai mult de 1% maxim 2% din tările ilegale din România. Și asta pentru că ONG-uri ca noi, ca Agent Green sau colegii de la Greenpeace sau de la WWF, stau pe urmele hoților de lemne și pun autoritățile la treabă”.

„Important este ca Ministerul să remedieze cele 10 metode de furt pe care noi le-am identificat. Căci una e să ne concentrăm pe aprinde lemnul tăiat ilegal și alta e să închizi toate portițele rămase deschise, fabricate practic prin vulnerabilitățile sistemului Sumal 2.0 pentru că nu doar că am lista cu cele 10 metode de furt, am semnalat și cum se pot rezolva ele digital. Pentru a închide toate aceste metode, dacă alergăm să oprim tările ilegale, nu suntem destui cetățeni în România să reușim să facem asta dacă ne mobilizăm. Dacă ne concentrăm pe a închide aceste metode de furt la nivel central, atunci toate comunitățile locale vor fi mult mai puternice în fața tăierilor ilegale, pentru că îi va descuraja”, mai spune acesta.

