Live TV

Perdele forestiere în sudul României: Diana Buzoianu anunță începerea procedurilor pentru studiul de fezabilitate pe 380 de hectare

Data publicării:
paved road with trees in the forest in sunny weather, trees along the paved road for cars
Perdelele forestiere protejează terenurile agricole și drumurile de vânt, secetă și eroziunea solului. Sursa foto: Profimedia Images

Diana Buzoianu a anunțat marți că Ministrul Mediului a demarat procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar plantării a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, o regiune afectată de un proces accentuat de deșertificare.

„Drumuri şi comunităţi protejate de perdele forestiere! Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deşertificare. Asta înseamnă peste 126 km de arbori de-a lungul unor drumuri naţionale”, a transmis marți ministrul Mediului, pe Facebook.

Buzoianu arată că astfel drumurile DN65A, DN65E şi DN6 vor fi protejate. Ministrul Mediului afirmă că, potrivit Legii 289/2002, statul român are obligaţia de a planta 5.500 ha de perdele forestiere.

„Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice este coordonată de Garda Forestieră Bucureşti, din fondul de ameliorare a fondului funciar”, subliniază ministrul.

Diana Buzoianu menţionează că până acum, în România 330 ha de perdele forestiere au fost deja plantate de Ministerul Mediului, Garda Forestieră şi Romsilva, 850 ha sunt în lucru (documentaţie).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste fâşii de arbori, cu o lăţime de minimum 30 de metri, au rolul de a reduce vântul, preveni eroziunea solului, protejază culturile şi drumurile, creşte biodiversitatea În contextul schimbărilor climatice, plantarea în sudul României este esenţială. Iar aceste perdele forestiere reprezintă un pas important şi concret în această direcţie”, mai afirmă Buzoianu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: E greu de înțeles că partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu apără decizia PSD de a vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „În același mod vom acționa”
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei Buzoianu la Ministerul Mediului
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei Buzoianu, după adoptarea moțiunii simple
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică...
Ultimele știri
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare
Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Noi ajutoare financiare pentru pensionari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...