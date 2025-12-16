Perdele forestiere în sudul României: Diana Buzoianu anunță începerea procedurilor pentru studiul de fezabilitate pe 380 de hectare

Diana Buzoianu a anunțat marți că Ministrul Mediului a demarat procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar plantării a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, o regiune afectată de un proces accentuat de deșertificare.

„Drumuri şi comunităţi protejate de perdele forestiere! Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deşertificare. Asta înseamnă peste 126 km de arbori de-a lungul unor drumuri naţionale”, a transmis marți ministrul Mediului, pe Facebook.

Buzoianu arată că astfel drumurile DN65A, DN65E şi DN6 vor fi protejate. Ministrul Mediului afirmă că, potrivit Legii 289/2002, statul român are obligaţia de a planta 5.500 ha de perdele forestiere.

„Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice este coordonată de Garda Forestieră Bucureşti, din fondul de ameliorare a fondului funciar”, subliniază ministrul.

Diana Buzoianu menţionează că până acum, în România 330 ha de perdele forestiere au fost deja plantate de Ministerul Mediului, Garda Forestieră şi Romsilva, 850 ha sunt în lucru (documentaţie).

„Aceste fâşii de arbori, cu o lăţime de minimum 30 de metri, au rolul de a reduce vântul, preveni eroziunea solului, protejază culturile şi drumurile, creşte biodiversitatea În contextul schimbărilor climatice, plantarea în sudul României este esenţială. Iar aceste perdele forestiere reprezintă un pas important şi concret în această direcţie”, mai afirmă Buzoianu.

Editor : M.I.