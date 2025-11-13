Şase iazuri de decantare din două județe, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre susţinută de miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, care prevede că şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate. Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş).

„Miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, au găsit soluţia pentru ca şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, să fie închise şi ecologizate. Executivul a adoptat astăzi hotărârea de guvern în acest sens, la iniţiativa Ministerului Economiei, iar banii necesari vor veni de la Fondul pentru Mediu”, anunţă USR, potrivit News.ro.

„Direcţionăm banii din Fondul pentru Mediu în investiţii care chiar contează. Poluările istorice nerezolvate de peste 35 de ani nu pot fi amânate la nesfârşit. Fiecare zi în care nu intervenim poate să coste vieţi, ecosisteme şi bani. Această hotărâre este rezultatul colaborării strânse cu ministrul Economiei şi echipa de la Ministerul Mediului, pornind de la o responsabilitate comună. Aceste investiţii nu sunt un moft, ci o necesitate de siguranţă naţională şi sănătate publică”, declară ministra Diana Buzoianu.

„Îi mulţumesc colegei Diana Buzoianu pentru că a avut această iniţiativă şi le mulţumesc colegilor mei din minister, care au lucrat la acest proiect cu termene foarte strânse. Respectul faţă de comunităţile care au contribuit la economia acestei ţări se arată şi prin felul în care reuşim să ecologizăm aceste zone după încheierea activităţii. Această hotărâre de guvern este o dovadă clară a reuşitelor pe care le avem atunci când lucrăm împreună”, afirmă ministrul Radu Miruţă.

Potrivit USR, finanţarea, până la data de 31 decembrie 2028, se acordă sub formă de ajutor nerambursabil din Fondul pentru Mediu, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în baza unui contract de finanţare semnat între AFM şi Ministerul Economiei.

„România are zeci de situri industriale contaminate, moştenite din perioada exploatărilor miniere intensive. Multe dintre aceste amplasamente prezintă riscuri semnificative pentru apele subterane, sol, biodiversitate şi sănătatea comunităţilor locale. În contextul schimbărilor climatice şi al creşterii frecvenţei fenomenelor meteo extreme, fiecare an de întârziere creşte riscul unor accidente ecologice – alunecări de teren, scurgeri de steril sau contaminări ale apelor”, menţionează formaţiunea.

În luna octombrie, miniştrii USR Diana Buzoianu şi Radu Miruţă au mers în judeţul Maramureş pentru a vorbi exact despre soluţia administrativă şi financiară prin care să fie în sfârşit finalizate lucrările de ecologizare a iazului de la Tăuţii de Sus. Situaţia de acolo s-a aflat pe agenda Dianei Buzoianu dinainte de a prelua conducerea Ministerului Mediului. În aprilie 2025, ea a întreprins o vizită în Maramureş, în calitate de preşedintă a Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaţilor, pentru a vedea mai multe locuri unde, din cauza inacţiunii autorităţilor, s-a ajuns la adevărate dezastre ecologice.

Editor : Liviu Cojan