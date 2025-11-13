Live TV

Şase iazuri de decantare din două județe, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate

Data publicării:
iaz de decantare a unei mine de cupru
Iaz de decantare a unei mine de cupru. Foto: Profimedia

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre susţinută de miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, care prevede că şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, vor fi închise şi ecologizate. Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş).

„Miniştrii USR ai Mediului şi Economiei, Diana Buzoianu şi Radu Miruţă, au găsit soluţia pentru ca şase iazuri de decantare din judeţele Maramureş şi Hunedoara, abandonate de zeci de ani şi responsabile de poluări istorice, să fie închise şi ecologizate. Executivul a adoptat astăzi hotărârea de guvern în acest sens, la iniţiativa Ministerului Economiei, iar banii necesari vor veni de la Fondul pentru Mediu”, anunţă USR, potrivit News.ro.

„Direcţionăm banii din Fondul pentru Mediu în investiţii care chiar contează. Poluările istorice nerezolvate de peste 35 de ani nu pot fi amânate la nesfârşit. Fiecare zi în care nu intervenim poate să coste vieţi, ecosisteme şi bani. Această hotărâre este rezultatul colaborării strânse cu ministrul Economiei şi echipa de la Ministerul Mediului, pornind de la o responsabilitate comună. Aceste investiţii nu sunt un moft, ci o necesitate de siguranţă naţională şi sănătate publică”, declară ministra Diana Buzoianu.

„Îi mulţumesc colegei Diana Buzoianu pentru că a avut această iniţiativă şi le mulţumesc colegilor mei din minister, care au lucrat la acest proiect cu termene foarte strânse. Respectul faţă de comunităţile care au contribuit la economia acestei ţări se arată şi prin felul în care reuşim să ecologizăm aceste zone după încheierea activităţii. Această hotărâre de guvern este o dovadă clară a reuşitelor pe care le avem atunci când lucrăm împreună”, afirmă ministrul Radu Miruţă.

Lucrările finanţate privesc punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de zeci de ani: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş). Durata de implementare a lucrărilor variază între 12 şi 24 de luni, în funcţie de complexitatea tehnică şi condiţiile de mediu din fiecare amplasament.

Potrivit USR, finanţarea, până la data de 31 decembrie 2028, se acordă sub formă de ajutor nerambursabil din Fondul pentru Mediu, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în baza unui contract de finanţare semnat între AFM şi Ministerul Economiei.

„România are zeci de situri industriale contaminate, moştenite din perioada exploatărilor miniere intensive. Multe dintre aceste amplasamente prezintă riscuri semnificative pentru apele subterane, sol, biodiversitate şi sănătatea comunităţilor locale. În contextul schimbărilor climatice şi al creşterii frecvenţei fenomenelor meteo extreme, fiecare an de întârziere creşte riscul unor accidente ecologice – alunecări de teren, scurgeri de steril sau contaminări ale apelor”, menţionează formaţiunea.

În luna octombrie, miniştrii USR Diana Buzoianu şi Radu Miruţă au mers în judeţul Maramureş pentru a vorbi exact despre soluţia administrativă şi financiară prin care să fie în sfârşit finalizate lucrările de ecologizare a iazului de la Tăuţii de Sus. Situaţia de acolo s-a aflat pe agenda Dianei Buzoianu dinainte de a prelua conducerea Ministerului Mediului. În aprilie 2025, ea a întreprins o vizită în Maramureş, în calitate de preşedintă a Comisiei pentru Mediu din Camera Deputaţilor, pentru a vedea mai multe locuri unde, din cauza inacţiunii autorităţilor, s-a ajuns la adevărate dezastre ecologice.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Christopher-Eppinger foto petrichor
2
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
3
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
misu la liceu
4
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
poza judecatoria moinesti
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către...
LOGO CSM
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii...
2025-11-13-5390
Exercițiul NATO „Dacian Fall 25” s-a încheiat. Antrenamentul, un test...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu a fost lăsat acasă de justiția italiană. Manelistul va...
Ultimele știri
Examen de admitere la facultate în Coreea de Sud: Probele au durat nouă ore. Zboruri suspendate, pentru a nu perturba proba de engleză
Trei avioane Blue Air au fost vândute și vor funcționa ca hoteluri şi restaurante: „Vom mai vedea aeronave pe şoselele României”
Cum a ajuns o femeie din Japonia să se căsătorească cu un personaj AI: Felul în care Klaus m-a ascultat și m-a înțeles a schimbat totul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
femeie cu valiza in camera de hotel
De ce a rămas Cocktail Holidays fără licență: Ministerul Economiei confirmă nereguli grave, iar compania cere insolvența
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei a sesizat DNA privind numirea conducerii ROMARM. „Au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi”
Ce înseamnă upwelling pe litoral. Foto Getty Images
Lux construit ilegal. Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite”
radu miruta - Sara Al Saud
Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre vizite simbolice”
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, despre schema de certificate de carbon: „Am negociat amânarea la nivel european cu un an de zile”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €...
Fanatik.ro
Colaborarea de milioane de euro pe care Novak Djokovic a refuzat-o. Care e motivul invocat de celebrul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Cât plăteşti la întreţinere 2025 pentru un apartament de 3 camere? Iarna 2025-2026 va fi mai scumpă
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Statuie în Ghencea! Marius Lăcătuș a făcut cererea în direct: "Măcar ei doi"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
Pensiile cresc cu 5% în Polonia și cu 9% în Bulgaria. Cu cât vor scădea pensiile în România în 2026?
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA