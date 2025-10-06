Live TV

Secretele „lunii de gheață”. Cercetătorii au găsit noi dovezi că Enceladus, satelitul lui Saturn, ar putea adăposti viață

Enceladus
Noi dovezi care arată că Enceladus, luna lui Saturn, ar putea fi locuibilă. Foto: Profimedia

Oamenii de știință au descoperit că elementele moleculare necesare vieții sunt „ușor disponibile” pe luna înghețată a lui Saturn, Enceladus. Cu o lățime de doar 505 kilometri, Enceladus ar putea încăpea în statul american Colorado - și, datorită apei sale lichide, sursei de energie hidrotermală și setului de instrumente chimice, are potențialul de a găzdui viață extraterestră, arată Live Science.

În urmă cu douăzeci de ani, sonda spațială Cassini a NASA a descoperit dovezi că un vast ocean sărat ascuns sub suprafața lui Enceladus arunca „boabe de gheață” minuscule prin crăpăturile din apropierea polului sud al lunii. Studii ulterioare au identificat cinci dintre cele șase elemente esențiale pentru viață - carbon, hidrogen, azot, oxigen și fosfor (n.r. lipsește doar sulful) - în aceste „boabe de gheață”.

Însă, majoritatea studiilor anterioare s-au concentrat asupra granulelor de gheață relativ vechi care s-au depus în inelul E al lui Saturn - un inel difuz situat în afara inelelor principale strălucitoare ale planetei - după ce au fost ejectate cu zeci sau sute de ani în urmă. Acest lucru însemna că oamenii de știință nu puteau fi siguri că compușii proveneau cu adevărat de pe Enceladus și nu din eroziunea spațială din inel.

Acum, astronomii au identificat molecule organice, care ar putea include azot și oxigen, în granule de gheață proaspătă pulverizate de pe luna înghețată a lui Saturn. Noua cercetare a fost publicată miercuri, 1 octombrie, în revista Nature Astronomy.

Enceladus
Enceladus, satelitul îngheţat al lui Saturn, conţine elemente esenţiale vieţii. FOTO: Profimedia Images

În 2008, când Cassini a traversat un gheizer de granule de gheață proaspăt aruncate din Enceladus, a colectat date despre stropii care au acoperit analizorul de praf cosmic al navei spațiale. Aceste granule au lovit nava spațială cu o viteză de 18 kilometri pe secundă, care era atât de mare încât moleculele de apă nu s-au aglomerat. Acest lucru a însemnat că echipa a putut vedea „semnale ascunse anterior”, a declarat într-o declarație coautorul studiului, Nozair Khawaja, om de știință planetar la Universitatea Liberă din Berlin.

Cercetătorii au folosit spectrometria de masă pentru a analiza amprenta chimică a moleculelor din granulele de gheață proaspătă. Ei au descoperit compuși chimici care, pe Pământ, sunt implicați în reacții care duc la formarea de molecule complexe necesare vieții, inclusiv structuri care pot conține azot și oxigen.

„Aceste molecule pe care le-am găsit în materialul proaspăt ejectat dovedesc că moleculele organice complexe detectate de Cassini în inelul E al lui Saturn nu sunt doar un produs al expunerii îndelungate la spațiu, ci sunt disponibile în oceanul lui Enceladus”, a declarat în comunicat coautorul studiului, Frank Postberg, profesor de științe planetare la Universitatea Liberă din Berlin.

cassini_enceladus_geysers_nov_30_2010_601_192_pia17184
Sonda spațială Cassini a NASA a capturat această imagine a planetei Enceladus pe 30 noiembrie 2010. Umbra corpului lui Enceladus pe porțiunile inferioare ale jeturilor este clar vizibilă. Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Nozair a spus că există diverse moduri în care aceste molecule ar putea deveni relevante din punct de vedere biologic, „ceea ce sporește probabilitatea ca luna să fie locuibilă”. Chiar și așa, el a spus că ar fi totuși o descoperire uriașă să nu se găsească niciun fel de viață pe Enceladus, deoarece ar ridica „întrebări serioase despre motivul pentru care viața nu este prezentă într-un astfel de mediu, când condițiile potrivite există”.

ESA planifică o misiune viitoare pentru a duce o navă spațială pe polul sudic al lui Enceladus cu scopul de a colecta mai multe probe. Agenția vizează începutul anilor 2040 ca dată de lansare.

