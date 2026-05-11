Ciprian Ciucu, întâlnire cu ambasadorul american Darryl Nirenberg: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre ţările filoamericane

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România, el afirmând că mesajul său este fără echivoc, şi anume că SUA se pot baza pe noi şi rămânem una dintre ţările filoamericane din partea noastră de lume.

„M-am întâlnit astăzi la Primaria Municipiului Bucureşti cu Excelenţa Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Discuţiile au fost lungi, practice şi foarte plăcute şi au variat de la colaborări punctuale şi până la situaţia politică din România şi din regiune”, scrie primarul Capitalei pe Facebook.

Ciucu arată că, în calitarea de primar al Bucureştiului, este în primul rând interesat de dezvoltarea relaţiilor economice.

„Sunt conştient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilităţile mandatului meu, la consolidarea relaţiilor dintre Statele Unite şi România! Statele Unite au avut un rol istoric, absolut determinant, în aducerea ţării noastre în clubul ţărilor occidentale, în special prin aderarea noastră la NATO. Mai mult, de-a lungul timpului, Statele Unite au ajutat România să-şi consolideze statul de drept dar şi economia. I-a oferit asistenţă şi, foarte important, cel mai important, securitate şi apărare”, subliniază Ciprian Ciucu.

„Mesajul meu este fără echivoc: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre ţările filoamericane din partea noastră de lume!”, mai transmite Ciucu.

