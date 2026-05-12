O furtună solară puternică ar putea lovi Pământul în această seară. Ce spun specialiștii

O puternică erupție solară de categoria M 5.7 s-a produs pe 10 mai și a declanșat o impresionantă ejecție coronală de masă (CME) care ar putea lovi scutul magnetic al Pământului în această seară. Fenomenul ar putea provoca furtuni geomagnetice, perturbări ale comunicațiilor radio și apariția aurorelor boreale la latitudini mari, potrivit Space.com și Agerpres.

Erupția solară a atins punctul culminant la ora 13:39 GMT și s-a produs în regiunea petelor solare AR4436. Specialiștii avertizează că, pe măsură ce această regiune activă devine tot mai vizibilă în următoarele zile, cresc și șansele ca eventualele erupții majore sau ejecții coronale de masă să se îndrepte spre Pământ.

Potrivit Centrului de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA, dar și Oficiului Meteorologic din Marea Britanie, cea mai mare parte a materialului solar expulzat pare să se deplaseze la est de Pământ. Totuși, o parte din norul de plasmă ar putea trece pe lângă planeta noastră în jurul datei de 13 mai.

Dacă acest lucru se va întâmpla, fenomenul ar putea declanșa condiții de furtună geomagnetică minoră de categorie G1, ceea ce ar putea intensifica apariția aurorelor boreale în nordul Statelor Unite și în Marea Britanie.

Erupțiile solare sunt clasificate pe o scară cu categoriile A, B, C, M și X, categoria X fiind cea mai puternică. Fiecare nivel reprezintă o creștere de zece ori a energiei produse. Evenimentul din 10 mai a avut o intensitate de M 5.7, fiind considerat suficient de puternic pentru a perturba comunicațiile radio de pe Pământ.

Potrivit NOAA, erupția a provocat deja o întrerupere a semnalului radio deasupra Oceanului Atlantic. Astfel de perturbări apar atunci când radiațiile intense de raze X și ultraviolete ionizează atmosfera superioară a Pământului și interferează cu semnalele radio de înaltă frecvență utilizate de aviatori, marinari și radioamatori.

Specialiștii compară actualul episod cu furtuna geomagnetică extremă produsă în mai 2024, considerată cea mai puternică din ultimele peste două decenii. Atunci, aurorele boreale au fost observate mult dincolo de zonele lor obișnuite, inclusiv în sudul Floridei și în Mexic.

Cu toate acestea, cercetătorii nu se așteaptă ca actuala ejecție coronală de masă să producă efecte similare celor din 2024, deși avertizează că sunt posibile furtuni geomagnetice minore la finalul acestei săptămâni.

Atât Centrul de Predicție a Vremii Spațiale al NOAA, cât și Met Office-ul britanic avertizează că Soarele ar putea intra într-o perioadă de activitate intensă. Cele două agenții spun că există posibilitatea producerii unor noi erupții de categorie M și chiar X în următoarele zile, pe măsură ce regiunile active AR4436 și AR4432 continuă să evolueze.

