OpenAI a închis aplicația de generare video Sora, odată cu încheierea parteneriatului cu Disney

OpenAI a închis aplicația Sora folosită pentru generarea videoclipurilor cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), la mai puțin de doi ani de la lansarea sa, care a făcut senzație datorită capacității de a crea clipuri realiste pe baza unor instrucțiuni simple. În același timp, OpenAI va înceta și parteneriatul de conținut cu gigantul din industria divertismentului, Disney, potrivit informațiilor BBC

OpenAI a declarat miercuri pentru BBC că a întrerupt activitatea aplicației Sora pentru a se putea concentra pe alte dezvoltări, cum ar fi robotica, „care va ajuta oamenii să rezolve sarcini fizice din lumea reală”. 

Un purtător de cuvânt al The Walt Disney Company a declarat: „Respectăm decizia OpenAI de a ieși din afacerea generării de videoclipuri și de a-și îndrepta prioritățile în altă direcție”. 

Disney va colabora cu alte platforme de IA pentru a găsi modalități de a utiliza tehnologia în mod responsabil, fără a încălca drepturile de proprietate intelectuală, a spus un purtător de cuvânt. 

OpenAI a declarat că închide atât aplicația pentru consumatori Sora, cât și platforma pe care profesioniștii o instalează pentru a genera videoclipuri. 

Compania a declarat că își propune să creeze alte forme de IA avansată, inclusiv tehnologia „agentică”, capabilă să îndeplinească sarcini în mod autonom, cu o supraveghere umană minimă. 

OpenAI intenționează să aplice aceeași tehnologie folosită pentru a învăța IA cum să producă videoclipuri realiste la antrenarea roboților. 

Instrumentele de creare a imaginilor de pe ChatGPT nu au fost afectate de închiderea Sora, a declarat OpenAI. 

Sora a fost lansată în 2024, stârnind un interes enorm în întreaga lume datorită calității ridicate a videoclipurilor generate de IA, care păreau a fi produse de un studio profesionist. 

Însă aplicația a stârnit și îngrijorări cu privire la încălcarea drepturilor de autor și la amenințarea pe care o reprezenta pentru industria mass-media. 

În decembrie, Disney a devenit primul studio cinematografic important care a acordat o licență de proprietate intelectuală către OpenAI pentru instrumentele sale video bazate pe IA. Acordul pe trei ani le-a permis utilizatorilor Sora să creeze videoclipuri IA cu personaje Disney precum Mickey Mouse și Yoda din Star Wars. 

Acordul a fost considerat un punct de cotitură pentru industria tehnologică și Hollywood, venind după ce marile studiouri au inițiat acțiuni în justiție împotriva companiilor de IA cu privire la utilizarea proprietății lor intelectuale. 

Unii reprezentanți ai industriei mass-media și-au exprimat îngrijorarea că acordul ar marca un pas important către înlocuirea artiștilor din industria divertismentului cu IA. 

Sora s-a confruntat, de asemenea, cu un număr tot mai mare de concurenți pe piața de creare de videoclipuri bazate pe IA. Lista include compania chineză Seedance, care a stârnit controverse în februarie după ce videoclipuri realiste cu personaje de la Hollywood, generate folosind aplicația, au devenit virale online. 

