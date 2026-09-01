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România începe implementarea proiectului RO AI Factory

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
România va avea la dispoziţie o infrastructură proprie pentru dezvoltarea unor aplicaţii AI 

România face un nou pas în dezvoltarea inteligenţei artificiale, în contextul în care marţi, 1 septembrie, începe oficial implementarea proiectului RO AI Factory, găzduit de ICI Bucureşti, a cărui operaţionalizare este estimată până la sfârşitul anului 2027. 

„Începerea oficială a proiectului RO AI Factory vine după o perioadă în care am început deja să construim în jurul acestei iniţiative o comunitate de organizaţii interesate de dezvoltarea şi utilizarea inteligenţei artificiale. Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii şi sectorul public şi, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza şi colaborarea să ducă la proiecte şi soluţii concrete”, a declarat directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, Adrian-Victor Vevera. 

Conform unui comunicat al institutului, transmis marţi Agerpres, implementarea proiectului „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest” - RO AI Factory este finanţat de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) prin apelul Horizon-Ju-Eurohpc-2025-AI. 

România va avea la dispoziţie o infrastructură proprie pentru dezvoltarea unor aplicaţii AI 

Prin acest proiect, România va avea la dispoziţie o infrastructură proprie pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea şi validarea unor modele şi aplicaţii de inteligenţă artificială, disponibilă pentru cercetare, mediul economic şi sectorul public. 

Potrivit sursei citate, un rol important în punerea în aplicare a iniţiativei îl are ICI Bucureşti, care funcţionează ca Hosting Entity pentru RO AI Factory. 

„ICI Bucureşti va găzdui infrastructura de calcul de mare performanţă pentru inteligenţa artificială şi va oferi suportul tehnic şi operaţional necesar pentru instalarea, integrarea şi funcţionarea acesteia. Implementarea şi dezvoltarea portofoliului de servicii RO AI Factory vor fi realizate în strânsă colaborare cu co-coordonatorul proiectului, Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, şi cu ceilalţi membri ai consorţiului, valorificând expertiza complementară a partenerilor pentru furnizarea de servicii avansate de inteligenţă artificială”, se arată în comunicat. 

Statutul de Hosting Entity consolidează poziţia ICI Bucureşti în cadrul ecosistemului european EuroHPC, subliniind atribuţiile institutului în promovarea infrastructurilor digitale avansate. 

Prin demararea proiectului, România intră într-o nouă etapă a dezvoltării infrastructurilor avansate de inteligenţă artificială, conectând capacităţile naţionale de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la ecosistemul european EuroHPC, susţin reprezentanţii ICI Bucureşti în comunicat. 

RO AI Factory va oferi infrastructură de calcul de înaltă performanţă, alături de un ecosistem integrat de resurse, servicii, expertiză şi competenţe în domeniul inteligenţei artificiale, conceput pentru a sprijini cercetarea, inovarea şi adoptarea AI la scară largă. 

Proiectul prevede dezvoltarea unui portofoliu extins de servicii care va include acces la resurse HPC, sprijin pentru dezvoltarea şi antrenarea modelelor AI, infrastructuri şi servicii pentru date, biblioteci de algoritmi şi instrumente dedicate dezvoltării unei inteligenţe artificiale responsabile şi de încredere. 

Potrivit ICI Bucureşti, un obiectiv central al RO AI Factory este democratizarea accesului la resurse avansate de inteligenţă artificială şi supercomputing. Serviciile dezvoltate vor fi adresate unei comunităţi extinse de utilizatori, de la universităţi şi organizaţii de cercetare până la start-up-uri, IMM-uri, companii de tehnologie, industrie şi instituţii publice. 

„O atenţie deosebită va fi acordată start-up-urilor şi IMM-urilor, RO AI Factory urmărind să le sprijine în trecerea de la statutul de simpli utilizatori ai tehnologiei la cel de dezvoltatori şi inovatori activi în domeniul AI. Accesul la infrastructură va fi completat de expertiză tehnică, programe de formare, mentorat şi sprijin pentru dezvoltarea, testarea şi validarea unor produse şi servicii noi bazate pe inteligenţă artificială”, au transmis reprezentanţii institutului. 

Prin această abordare, proiectul urmăreşte reducerea barierelor tehnologice şi de competenţe care limitează în prezent accesul la infrastructurile AI de mare capacitate şi crearea unor condiţii favorabile pentru transformarea rezultatelor cercetării în soluţii cu aplicabilitate economică şi societală. 

Alături de ICI Bucureşti şi Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, consorţiul RO AI Factory reuneşte Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice (INCDSB), Asociaţia Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu” (ICIA), Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Asociaţia Romanian Digital Innovation Hubs (RoDIH). 

Complementaritatea partenerilor permite conectarea infrastructurii HPC şi AI cu expertiza academică şi de cercetare, formarea de competenţe, dezvoltarea de aplicaţii şi relaţia directă cu start-up-urile, IMM-urile şi ecosistemele regionale de inovare. 

RO AI Factory va funcţiona ca parte a reţelei europene de AI Factories dezvoltată sub coordonarea EuroHPC JU, contribuind la obiectivul Uniunii Europene de a construi un ecosistem competitiv, sigur şi sustenabil pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale. 

De asemenea, integrarea în această reţea va permite României să participe direct la schimbul european de resurse, date, expertiză şi bune practici şi va crea noi oportunităţi pentru colaborări transfrontaliere între cercetători, universităţi, companii şi administraţii publice. 

Conform calendarului de implementare pentru infrastructură, primele etape vor viza pregătirea capacităţilor de găzduire şi instalarea sistemelor hardware, urmate de integrarea serviciilor şi conectarea la infrastructurile naţionale şi europene. 

Operaţionalizarea RO AI Factory este estimată până la sfârşitul anului 2027, serviciile şi ecosistemul urmând să fie dezvoltate şi extinse progresiv. 

Editor : A.C.

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