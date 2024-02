„Steaua Morții”, Luna lui Saturn, are un ocean ascuns, îngropat la kilometri adâncime: „Este o adevărată surpriză”

O lună a lui Saturn care seamănă cu Steaua Morții din Star Wars din cauza unui crater masiv de pe suprafața sa are un ocean ascuns, îngropat la kilometri sub scoarță, spun cercetătorii, potrivit The Guardian.

Asta înseamnă că Mimas, o minge de gheață cu o lățime de peste 400 de kilometri, devine cel mai recent membru al unui club exclusivist, alăturându-se lui Titan și Enceladus de pe Saturn și lui Europa și Ganymede de pe Jupiter ca luni cunoscute că adăpostesc oceane subterane.

„Este o adevărată surpriză”, a declarat Valéry Lainey, astronom la Observatoire de Paris din Franța. „Dacă te uiți la suprafața lui Mimas, nu există nimic care să trădeze un ocean subteran. Este de departe cel mai puțin probabil candidat”.

Particularitățile orbitei lui Mimas i-au determinat pe astronomi să se gândească la două posibilități: fie conținea un nucleu alungit învăluit în gheață, fie un ocean intern care permitea învelișului său exterior să se deplaseze independent de nucleu.

Analizând mii de imagini din cadrul misiunii Cassini a NASA către Saturn, Lainey și colegii săi au reconstruit cu precizie rotația și mișcarea orbitală a lui Mimas în timp ce se rotea în jurul gigantului gazos. Calculele lor au arătat că Mimas trebuie să posede un ocean subteran ascuns pentru a se mișca așa cum o face.

„Nu există nicio modalitate de a explica atât rotația lui Mimas, cât și orbita cu un interior rigid”, a declarat Lainey. „Trebuie neapărat să ai un ocean global pe care platforma înghețată să alunece”.

Calculele lor sugerează că un ocean adânc de 72 de kilometri se ascunde sub cochilia de gheață de 24 de kilometri grosime a lui Mimas, cu temperaturi în apropierea fundului mării care ating zeci de grade Celsius.

Oceanul ar reprezenta mai mult de jumătate din volumul lui Mimas. Detaliile sunt publicate în revista Nature.

După standardele astronomice, oceanul lui Mimas pare a fi relativ tânăr, formându-se în ultimii 25 de milioane de ani.

Descoperirea oceanelor globale în lunile din jurul lui Saturn și Jupiter a stârnit un interes din partea agențiilor spațiale dornice să exploreze potențialul lor de a adăposti viață.

Lainey a spus că, deoarece Mimas conținea apă în contact cu roca caldă, nu ar exclude existența vieții acolo. Dar dacă oceanul ascuns are o vechime de doar zeci de milioane de ani, este posibil ca viața să nu fi avut șansa să apară. „Dacă este prea tânăr, nimeni nu știe”, a spus el.

