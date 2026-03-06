Live TV

Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui robot

Un chirurg controlează un sistem robotic utilizat în intervenții chirurgicale.
Un chirurg controlează un sistem robotic utilizat în intervenții chirurgicale. Foto: Profimedia
Premieră în Marea Britanie
Cum a funcționat operația

Un chirurg din Londra a realizat în premieră pentru Marea Britanie o operație robotică la distanță asupra unui pacient aflat la aproximativ 2.400 de kilometri depărtare, în Gibraltar. Intervenția de îndepărtare a prostatei a fost efectuată printr-un sistem robotic controlat din Marea Britanie, cu o întârziere de doar 0,06 secunde, iar medicii spun că tehnologia ar putea permite, în viitor, tratarea pacienților din zone izolate fără ca aceștia să mai fie nevoiți să călătorească pentru intervenții complexe, scrie BBC.

Premieră în Marea Britanie

Un chirurg din Londra spune că a realizat prima operație robotică la distanță din Marea Britanie asupra unui pacient aflat la 1.500 de mile (aproximativ 2.400 km) depărtare, în Gibraltar.

Profesorul Prokar Dasgupta, un renumit chirurg urolog specializat în chirurgie robotică, a declarat că a simțit „aproape ca și cum aș fi fost acolo”, în timp ce efectua o intervenție de îndepărtare a prostatei asupra pacientului Paul Buxton.

Pacientul, în vârstă de 62 de ani, diagnosticat cu cancer, a spus că a fost „o decizie evidentă” să participe la intervenție și să devină „parte din istoria medicinei”.

Medicii speră că chirurgia robotică realizată de la distanță ar putea scuti pacienții, în viitor, de „costurile uriașe și inconvenientele” deplasărilor pentru tratament și ar putea contribui la oferirea unor servicii medicale mai bune pentru oamenii din zone izolate.

Chirurgi britanici au participat anterior la descoperiri importante în domeniul telesurgeriei, inclusiv la o procedură robotică experimentală pentru accident vascular cerebral, realizată pe un cadavru aflat la 4.000 de mile distanță peste Atlantic, demonstrând că operațiile la mare distanță sunt posibile din punct de vedere tehnic.

Buxton este originar din Burnham-on-Sea, în Somerset, dar s-a mutat în Gibraltar în urmă cu 40 de ani.

Gibraltar, un teritoriu britanic de peste mări, are un singur spital, St Bernard’s, situat în zona Europort, ceea ce înseamnă că locuitorii care au nevoie de îngrijiri medicale mai complexe trebuie adesea să călătorească în străinătate, de obicei în Marea Britanie, pentru tratament prin sistemul NHS, dacă sunt eligibili.

După ce a primit, la scurt timp după Crăciun, un diagnostic neașteptat de cancer de prostată, Buxton se aștepta să fie înscris pe o listă de așteptare a NHS. Totuși, el a „profitat imediat de ocazie” de a deveni primul pacient care trece printr-o astfel de intervenție la distanță, în cadrul unui studiu.

„Mulți oameni mi-au spus: «Nu ai de gând să faci asta, nu?»

„Eu m-am gândit că, astfel, contribui și eu cu ceva”, a spus el.

Buxton, care deține o companie de transport, a adăugat: „Dacă nu aș fi făcut telesurgeria în Gibraltar, ar fi trebuit să zbor la Londra, să intru pe lista de așteptare a NHS, să fac procedura și probabil aș fi stat în Londra trei săptămâni.

Așa că m-am gândit: «Este o decizie evidentă».

Este ceva pionier pentru Gibraltar, pentru că nu mai trebuie să părăsești Gibraltarul.”

Buxton a spus că a fost „foarte bine îngrijit” și că se simte „excelent” după operația realizată pe 11 februarie.

Cum a funcționat operația

Operația a fost realizată de la clinica The London Clinic, cu ajutorul unui robot dotat cu o cameră 3D HD și patru brațe, toate controlate de chirurg printr-o consolă, cu o întârziere de doar 0,06 secunde.

Consola din Marea Britanie a fost conectată la robotul din Gibraltar prin cabluri de fibră optică, cu o conexiune de rezervă 5G.

O echipă medicală din Gibraltar a rămas în stand-by în cazul în care conexiunea ar fi căzut, însă aceasta a funcționat pe toată durata intervenției.

Operația a fost realizată folosind sistemul robotic Toumai, într-o colaborare între The London Clinic și Autoritatea pentru Sănătate din Gibraltar.

Dasgupta a declarat: „Acest lucru ne oferă posibilitatea de a trata pacienți din zone izolate și din comunități mici, putând aduce, literalmente, cei mai buni chirurgi oriunde.”

Aceasta a fost prima dintre două intervenții de test. A doua, realizată pe 4 martie, a avut ca pacient un bărbat în vârstă de 52 de ani, tot în Gibraltar.

Dasgupta va realiza din nou procedura pe 14 martie, iar operația va fi transmisă în direct pentru 20.000 de chirurgi urologi de top la congresul Asociației Europene de Urologie.

„Cred că este extrem de interesant. Beneficiul umanitar va fi foarte mare”, a adăugat el.

