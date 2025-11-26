Un gigant IT vrea să înlocuiască până la 6.000 de angajați cu AI într-o restructurare globală uriașă

Producătorul american de computere și imprimante HP a anunțat că intenționează să renunțe la până la 6.000 de angajați până în 2028, în cadrul unei restructurări masive prin care tot mai multe activități vor fi preluate de sisteme de inteligență artificială. Decizia face parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor și de accelerare a dezvoltării produselor prin tehnologie.

Anunțând o prognoză de profit sub așteptări pentru anul viitor, HP a transmis că va elimina între 4.000 și 6.000 de posturi până la finalul lunii octombrie 2028. Compania are în prezent aproximativ 56.000 de angajați, potrivit The Guardian.

„Privind înainte, vedem o oportunitate semnificativă de a integra AI în procesele HP pentru a accelera inovația de produs, a îmbunătăți satisfacția clienților și a crește productivitatea”, a declarat Enrique Lores, directorul executiv al companiei din California.

El a precizat că echipele care lucrează în dezvoltarea de produse, operațiuni interne și suport pentru clienți vor fi afectate de restructurare. Lores a adăugat că măsura va genera economii de aproximativ 1 miliard de dolari anual până în 2028, deși implementarea concedierilor va costa aproximativ 650 de milioane de dolari.

Anunțul privind concedierile vine în contextul în care o organizație de cercetare educațională a avertizat că până la 3 milioane de locuri de muncă slab calificate ar putea dispărea în Marea Britanie până în 2035 din cauza automatizării și a inteligenței artificiale. Cele mai expuse sunt joburile din domenii precum meserii tehnice, operare de utilaje și roluri administrative, potrivit National Foundation for Educational Research.

În Statele Unite, aproximativ 40% dintre locurile de muncă ar putea fi înlocuite de AI în sectoare variind de la educație și sănătate până la afaceri și juridic, potrivit unui raport publicat săptămâna aceasta de McKinsey Global Institute.

Analiza companiei de consultanță arată că agenții AI și roboții ar putea automatiza mai mult de jumătate din orele de muncă din SUA folosind tehnologia disponibilă în prezent. Se estimează că până în 2030 ar putea fi generate valori economice suplimentare de 2,9 trilioane de dolari.

Cele mai expuse roluri sunt cele din servicii administrative și juridice, unde sarcini precum introducerea datelor, procesarea financiară sau redactarea documentelor ar putea fi preluate de sisteme AI, deși va fi în continuare nevoie de oameni pentru proiectare, supraveghere și verificare. Locurile de muncă periculoase, care implică efort fizic, precum operarea utilajelor, ar putea fi înlocuite de roboți.

HP concediase deja între 1.000 și 2.000 de angajați în februarie, în cadrul unui program de restructurare.

Compania se alătură astfel altor firme care au invocat inteligența artificială atunci când au anunțat reduceri de personal. Săptămâna trecută, firma de avocatură Clifford Chance a anunțat că va reduce cu 10% — aproximativ 50 de posturi — personalul din serviciile de suport ale biroului din Londra, atribuind schimbarea, parțial, adoptării noilor tehnologii.

Șeful PwC a renunțat de asemenea la planurile de a angaja 100.000 de persoane în perioada 2021–2026, susținând că „lumea este diferită” și că AI a modificat nevoile de recrutare ale companiei.

Klarna a declarat, tot săptămâna trecută, că economiile generate de utilizarea AI au contribuit la reducerea aproape la jumătate a forței de muncă în ultimii trei ani, prin plecări naturale, posturile vacantate fiind acoperite prin tehnologie, nu prin angajări noi — ceea ce semnalează reduceri suplimentare în viitor.

Mai multe companii americane de tehnologie au anunțat reduceri de personal în ultimele luni, pe fondul scăderii cheltuielilor consumatorilor în contextul prețurilor mai ridicate și al blocajului guvernamental.

Directorii din numeroase industrii speră să folosească AI pentru a accelera dezvoltarea software-ului și pentru a automatiza serviciile pentru clienți. Furnizorii de cloud achiziționează cantități tot mai mari de memorii pentru a face față cererii din partea companiilor care dezvoltă modele avansate de inteligență artificială, precum Anthropic și OpenAI, ceea ce a dus la creșterea costurilor pentru aceste componente.

Efortul marilor companii de tehnologie de a extinde infrastructura pentru AI a declanșat creșteri de preț pentru memoria DRAM și pentru semiconductoarele NAND — două tipuri de cipuri utilizate frecvent — pe fondul competiției ridicate din piața serverelor.

Analiștii de la Morgan Stanley au avertizat că aceste scumpiri, generate de cererea tot mai mare din centrele de date, ar putea majora costurile și reduce profiturile HP și ale altor producători, precum Dell și Acer.

„Costurile memoriei reprezintă în prezent 15%–18% din costul unui PC obișnuit, iar deși o creștere era așteptată, ritmul s-a accelerat în ultimele săptămâni”, a spus Lores.

HP a raportat venituri de 14,6 miliarde de dolari pentru al patrulea trimestru, peste așteptările analiștilor. Cererea pentru PC-urile compatibile cu AI continuă să crească, acestea reprezentând peste 30% din livrările HP în trimestrul încheiat pe 31 octombrie.

Pentru anul următor, compania estimează un profit net ajustat între 2,90 și 3,20 dolari pe acțiune, sub așteptările analiștilor, care anticipau 3,33 dolari. HP a precizat că estimarea reflectă și costurile suplimentare generate de tarifele comerciale din SUA.

Acțiunile HP au scăzut cu până la 6% după anunțarea concedierilor.

