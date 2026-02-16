Live TV

Exclusiv Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”

Data publicării:
oana gheorghiu
oana Ghoerghiu, vicepremier. Foto: gov.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că decizia privind reducerea cheltuielilor bugetare trebuie luată rapid, în contextul blocajului din coaliție. Totodată, ea a oferit detalii despre stadiul reformei companiilor de stat, afirmând că restructurarea este necesară pentru a opri finanțarea pierderilor din bani publici.

Întrebată când va fi tranșată situația reducerilor de cheltuieli, Oana Gheorghiu a precizat că nu face parte din coaliție și nu poate oferi detalii despre negocieri.

„Sper ca oamenii politici să aibă suficientă maturitate astfel încât să înțeleagă că România nu-și permite să plătească la nesfârșit bani pe care nu-i are și să se împrumute. Așa că eu sper ca astăzi vor lua o decizie care să răspundă de fapt așteptărilor societății. Societatea așteaptă să vadă aceste tăieri și sper ca oamenii politici să să încerce să ia o decizie care să ajute Guvernul României și de fapt, societatea să să meargă mai departe fără a se împrumuta în continuare la dobânzi foarte mari și la nesfârșit”, a afirmat vicepremierul.

Reforma companiilor de stat: „Suntem în faza de discuții”

În ceea ce privește reforma companiilor de stat, vicepremierul a explicat că procesul se află în etapa de analiză financiară și discuții cu ministerele și companiile vizate, împreună cu AMEPIP, instituția responsabilă de guvernanța corporativă.

„Suntem în faza de discuții, s-a făcut analiza financiară a companiilor de stat și aici avem această instituție despre care am și vorbit mai devreme, AMEPIP, care face analiza și guvernanța companiilor de stat. S-a făcut această analiză financiară, iar de săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte. Săptămâna trecută au fost companiile din transporturi, Tarom, Metrorex, CFR. Săptămâna aceasta urmează întâlnirile cu companiile din energie. Aceste întâlniri sunt absolut necesare, sunt întâlniri care aduc la masă toate problemele care se confruntă companiile. Am avut întâlniri inclusiv cu sindicatele pentru a avea întreaga perspectivă și din partea conducerii companiilor și din partea ministerelor și a sindicatelor. Urmează până la finele acestei luni să avem analiza finalizată cu discuțiile de performanță avute cu companiile și să se ia decizia privind restructurarea”, a declarat Gheorghiu.

Vicepremierul a criticat practica din ultimii ani de a aloca fonduri bugetare companiilor care înregistrează pierderi fără a impune măsuri clare de responsabilizare. „O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem de restructurare și de reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe și sub monitorizarea Guvernului, după părerea mea, astfel încât să nu băgăm zeci de ani bani în companii care fac doar pierderi”.

Ea a insistat asupra necesității introducerii unei discipline bugetare clare și a unor reguli care să fie aplicate automat în cazul companiilor neperformante. Întrebată dacă există rezistență la reformă, Oana Gheorghiu a admis că un astfel de proces poate genera opoziție.

„Este absolut normal ca să întâmpinăm un proces de rezistență din partea companiilor, din partea sindicatelor, dar deocamdată nu am avut discuțiile clare despre ce înseamnă această restructurare. Cum vă ziceam, am colectat toate informațiile și vom lucra în direcția unui plan de restructurare foarte clar. Dar din toate discuțiile pe care le-am avut, în unele dintre ele, conducerile companiilor par să nu-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au în faptul că acea companie înregistrează pierderi de mulți ani”, a afirmat ea.

Vicepremierul a precizat că obiectivul reformei nu este concedierea angajaților, ci eficientizarea activității: „Am spus de mai multe ori obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în acele limite în care funcționează eficient și care aduc servicii de calitate pentru pentru cetățeni. Veți vedea în perioada următoare, imediat ce punem planurile de restructurare în lucru, veți afla mai multe despre aceste companii”, a explicat Gheorghiu.

Rolul consiliilor de administrație

Un punct central al reformei îl reprezintă profesionalizarea consiliilor de administrație. Vicepremierul a subliniat că acestea trebuie să fie responsabile pentru performanța companiilor.

„Consiliile de administrație sunt cheia unei bune guvernanțe și unei gestionări eficiente a companiilor și în momentul ăsta împreună cu AMEPIP, la asta lucrăm. La profesionalizare a consiliilor de administrație, la selecții corecte, la selectarea unor oameni cu adevărat profesioniști”, a declarat ea.

Vicepremierul a atras atenția că succesul reformei depinde de susținerea politică. Ea a concluzionat că România trebuie să oprească finanțarea pierderilor fără condiții stricte și fără monitorizare reală a planurilor de restructurare, pentru a evita acumularea unor costuri suplimentare pentru bugetul public.

„Nu-i un proces care va decurge perfect și nici lin nu înseamnă că toate consiliile de administrație vor funcționa perfect. Dar dacă începem să responsabilizăm oamenii și dacă începem să punem indicatori de performanță cu adevărat corecți, care să atragă răspundere, atunci când nu sunt îndepliniți, companiile de stat vor merge mult mai bine”, a declarat Oana Gheorghiu.

