Live TV

Un inginer spaniol a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume și a dezvăluit o breșă majoră de securitate

Data publicării:
Female legs and a robot vacuum cleaner on the floor doing cleaning in the apartment, cleaning the house
Inginerul a constatat că putea accesa fluxurile video live ale camerelor integrate în dispozitive. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Vulnerabilități frecvente în industria dispozitivelor smart Recomandări pentru producători și consumatori

Un inginer software din Spania a dezvăluit că a reușit să preia de la distanță controlul a aproximativ 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume, după ce a descoperit o vulnerabilitate în sistemul unor dispozitive DJI Romo. Cazul, semnalat publicației The Verge, scoate în evidență riscurile de securitate ale produselor smart conectate la internet.

Potrivit publicației americane The Verge, situația a ieșit la iveală după ce Sammy Azdoufal a încercat să modifice software-ul noului său aspirator DJI Romo pentru a-l putea controla cu gamepadul consolei PlayStation 5.

În momentul în care aplicația sa de control la distanță a început să comunice cu serverele DJI, nu a răspuns doar propriul dispozitiv. Aproximativ 7.000 de aspiratoare din întreaga lume au început să accepte comenzile, tratându-l pe Azdoufal ca administrator.

Inginerul a constatat că putea accesa fluxurile video live ale camerelor integrate în dispozitive și a colectat peste 100.000 de mesaje transmise de acestea. De asemenea, folosind adresele IP ale roboților, putea determina locația aproximativă a fiecăruia.

Azdoufal a precizat că nu a încercat să pirateze alte dispozitive și că a contactat publicația pentru a semnala vulnerabilitatea. Compania DJI a transmis ulterior, iar informația a fost confirmată de alte surse, că problema a fost remediată, scrie The Guardian.

Vulnerabilități frecvente în industria dispozitivelor smart

Cazul scoate în evidență riscurile de securitate asociate produselor inteligente conectate la internet. Alan Woodward, profesor de informatică la Universitatea Surrey din Marea Britanie, a declarat că astfel de situații arată că, pentru unii producători, securitatea este tratată ca o prioritate secundară.

Potrivit acestuia, presiunea de a inova rapid și de a lansa produse competitive poate duce la neglijarea măsurilor de protecție, ceea ce generează vulnerabilități.

Industria dispozitivelor smart a cunoscut o creștere accelerată în ultimii ani, iar piața locuințelor inteligente ar putea ajunge la 139 de miliarde de dolari până în 2032, conform estimărilor firmei de cercetare MarketsandMarkets.

Totodată, un studiu publicat în Journal of Information Security and Applications arată că hackerii au reușit, în diverse cazuri, să preia controlul asupra unor sisteme de iluminat, încuietori inteligente, camere de securitate, monitoare pentru bebeluși sau sisteme de încălzire.

În cazul aspiratoarelor DJI Romo, accesul a fost posibil deoarece datele de autentificare ale dispozitivului lui Azdoufal permiteau conectarea la alte unități din rețea.

Recomandări pentru producători și consumatori

Specialiștii spun că astfel de breșe pot fi prevenite dacă utilizatorii sunt obligați să își seteze parole proprii înainte de prima utilizare a produsului, iar dezvoltatorii acordă o atenție sporită modului în care software-ul dispozitivului interacționează cu serverele și aplicațiile mobile.

Experții recomandă, de asemenea, ca utilizatorii să cântărească atent beneficiile unui dispozitiv smart în raport cu riscurile privind confidențialitatea datelor.

După semnalarea problemei, DJI i-a mulțumit lui Azdoufal pe platforma X pentru raportarea responsabilă a vulnerabilității. La rândul său, inginerul a glumit într-o postare că poate fi numit „tipul cu aspiratoarele”, menționând că a primit numeroase oferte de aspiratoare gratuite.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
profimedia-1079236515
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
5
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digi Sport
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-07-27T143556.043
OpenAI semnează un acord cu Departamentul de Război al SUA, la câteva ore după ce Trump interzice Anthropic
pentagon
OpenAI negociază cu Pentagonul implementarea tehnologiei sale
baloane militare folosite de armata Ucrainei
O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI
statie smart galati
Singura stație smart de transport local din Galați a ajuns subiect de glume pe internet, după ce pământul de sub ea s-a tasat
asistent AI la primaria timisoara
Timi, noul bugetar AI testat într-o primărie din țară. Lucrează nonstop, vorbește limbi străine și poate fi accesat de oriunde
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Peste 1.200 de ținte atacate de...
Ali Khamenei
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe...
rusia iran
Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat...
Ultimele știri
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu
Vacanță pentru toți elevii în aprilie 2026. Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: Când începe competiția și cine reprezintă România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Fanatik.ro
Ministerul care și-a făcut publice achizițiile pe 2026, deși Guvernul nu a aprobat bugetul național. Suma...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
Adevărul
Răzvan Pascu răspunde criticilor lui CTP și demontează stereotipurile despre Dubai: „Există istorie, doar...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
Pro FM
Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: „Încercăm...
Film Now
Puștiul din „Adolescence” doboară recordul lui Kate Winslet. La 16 ani devine cel mai tânăr câștigător la...
Adevarul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi...
Newsweek
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Harrison Ford, discurs în lacrimi la gala Actor Awards 2026. Cuvintele dulci pentru Calista Flockhart au...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards