Sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), aparţinând Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), a fotografiat obiectul interstelar 3I/ATLAS la trecerea sa prin apropierea planetei Marte, folosind instrumentul CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System), transmite miercuri Space.com.

„Aceasta a fost o observaţie foarte dificilă pentru instrument", a declarat Nick Thomas, cercetătorul principal al CaSSIS, într-un comunicat publicat de ESA marţi (7 octombrie). „Cometa este de aproximativ 10.000 până la 100.000 de ori mai puţin vizibilă decât ţinta noastră obişnuită”, a explicat el.

Cometa 3I/ATLAS a fost descoperită în iulie anul trecut de telescopul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) din Rio Hurtado, Chile. „3I” din numele său indică faptul că este doar al treilea obiect interstelar confirmat observat în sistemul nostru solar, după 1I/'Oumuamua în 2017 şi 2I/Borisov în 2019.

Cometa 3I / ATLAS, fotografiata de sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter Foto: ESA

Astronomii sunt dornici să afle cât mai multe despre astfel de vizitatori, care poartă cu ei informaţii despre tărâmuri îndepărtate şi misterioase.

„Fiecare planetă, lună, asteroid, cometă şi formă de viaţă din sistemul nostru solar au o origine comună”, au declarat oficialii ESA în comunicat. „Dar cometele interstelare sunt cu adevărat străine, purtând indicii despre formarea unor lumi mult dincolo de a noastră”.

În cazul obiectului 3I/ATLAS, aceste indicii sugerează o origine atât veche, cât şi exotică: astronomii cred că este cea mai veche cometă observată vreodată, cu o naştere care precede cea a propriului nostru sistem solar cu probabil trei miliarde de ani, scrie Agerpres.

Observaţiile făcute de TGO - care a ajuns pe Marte în 2016 pentru a detecta metanul şi alte urme de gaze din atmosfera sa - au făcut parte dintr-o campanie concertată a ESA de a studia 3I/ATLAS în timp ce acesta traversează sistemul solar.

De exemplu, sonda Mars Express a agenţiei, aflată pe orbita Planetei Roşii din 2003, a încercat, de asemenea, să fotografieze cometa pe 3 octombrie. Oamenii de ştiinţă nu au identificat încă 3I/ATLAS în imaginile obţinute de Mars Express, „parţial pentru că acestea au fost realizate cu un timp de expunere de doar 0,5 secunde (limita maximă pentru Mars Express) comparativ cu cinci secunde pentru ExoMars TGO”, au declarat oficialii ESA în acelaşi comunicat.

„Deşi sondele noastre de pe Marte continuă să aducă contribuţii impresionante la ştiinţa de pe Marte, este întotdeauna deosebit de interesant să le vedem reacţionând la situaţii neaşteptate precum aceasta", a declarat Colin Wilson, om de ştiinţă al proiectului Mars Express şi ExoMars la ESA, în aceeaşi declaraţie. "Aştept cu nerăbdare să văd ce dezvăluie datele în urma unor analize suplimentare”.

Alte sonde spaţiale îşi vor îndrepta atenţia asupra obiectului îngheţat în lunile următoare, printre care sonda JUICE a ESA, care se află în drum spre Jupiter (numele său este o prescurtare de la Jupiter Icy moons Explorer).

JUICE va începe observaţiile obiectului 3I/ATLAS pe 2 noiembrie, la doar trei zile după ce cometa se va apropia cel mai mult de Soare (care se va afla la o distanţă de 210 milioane de km).

Citește și:

NASA a aflat cu certitudine ce este obiectul interstelar 3I/Atlas, despre care s-a crezut că e creația unei civilizații îndepărtate

Editor : B.E.